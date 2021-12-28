Дайджест: Верховный суд России готовится закрыть "Мемориал"*; Байден подписал оборонный бюджет США

53 минуты назад

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Верховный суд во вторник завершит рассмотрение иска Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского, правозащитного общества "Мемориал" (признан в России иностранным агентом).

Решение может быть принято в этот же день. Иск о ликвидации старейшей правозащитной организации в России Генпрокуратура подала в ноябре.

В этой статье "Смерти нет, пока есть люди, которые помнят о нас". Четыре истории об обществе "Мемориал"* Русская служба Би-би-си рассказывает четыре истории об обществе "Мемориал" - о том, с чего оно начиналось, чего оно достигло и почему вне зависимости от решения суда оно не исчезнет.

*Организация внесена в России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Последнее о коронавирусе

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Франция последней из европейских стран ужесточает антиковидные меры из-за быстрого распространения варианта коронавируса "Омикрон". Во стране ограничат посещение массовых мероприятий (до 2 тысяч человек в помещении и до 5 тысяч на открытом воздухе), а работодателям предложат, там где возможно, перевести сотрудников на работу из дома на 3-4 дня в неделю.

Но комендантский час вводить не будут, заверил французский премьер-министр Жан Кастекс и сравнил пандемию с "бесконечным фильмом, который никак не кончается".

И коротко о других новостях, связанных с пандемией коронавируса:

В понедельник авиакомпании продолжили отменять рейсы из-за быстрого роста числа зараженных "Омикроном" и как следствие массового ухода на больничный членов экипажей. Всего с пятницы были отменены более 11 тысяч авиарейсов, что серьезно осложнило жизнь планировавшим поездки в рождественский период.

В США с 10 до 5 дней сокращен карантин для тех, у кого выявлен коронавирус, но протекает бессимптомно. По прошествии карантина необходимо еще в течение пяти дней носить маски в присутствии других людей.

Британские власти призвали всех в стране вакцинироваться и заверили, что до конца года новых коронавирусных ограничений вводить не планируется.

Переговоры России и США

Как сообщили в Белом доме, переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями состоятся 10 января. Тема переговоров - Украина. 12 января пройдет заседание Совета Россия - НАТО, а на следующий день - переговоры представителей России и ОБСЕ.

В последние недели западные страны подозревают Россию в намерении осуществить новое вторжение на территорию Украины. По словам лидеров США и НАТО, Москва концентрирует войска на украинских границах и ее действия свидетельствуют о подготовке наступательной операции.

В ответ на подобные утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако подчеркивает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности.

Оборонный бюджет США

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюждет США на 2022 год объемом 768,2 миллиарда долларов. В итоговом документе упомянуты 300 млн долларов военной помощи Украине в рамках инициативы по поддержке Украины в области безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative) и нет санкций против "Северного потока-2".

Лукашенко может переизбраться еще дважды

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Согласно поправкам к белорусской конституции, Александр Лукашенко сможет переизбраться на пост президента еще два раза, а русский язык в Беларуси останется одним из двух государственных. Подробнее тут: Поправки в конституцию Беларуси: Лукашенко как отец нации и уступка Кремлю

Нам такие не нужны

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Известного британского музыканта Брайана Финнегана не пустили в Россию на московский новогодний концерт группы "Аквариум", в которой он играет с Борисом Гребенщиковым вот уже почти 15 лет. "Наш флейтист Брайан Финнеган прилетел вчера вечером в Москву. Его взяли под белые ручки, отобрали у него паспорт, посадили в каталажку, где он просидел восемь часов, всю ночь. А утром сказали, что нам такие как вы не нужны, и выкинули его за собственный счет обратно под конвоем", - сказал Борис Гребенщиков со сцены перед началом концерта в Москве.

Каких-либо объяснений причины отказа во въезде в страну Финнегану на границе не дали. Позднее директор "Аквариума" Максим Ланде сказал РБК, что "в данном конкретном случае причины произошедшего сугубо "технические". "Поэтому красок здесь сгущать не стоит, да и просто "раздувать" эту тему причин тоже нет", - цитирует Ланде РБК.

Утечка мозгов обратно

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Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В деле возвращения уехавших за границу ученых Китай достиг больших успехов. Страна уже не первый десяток лет фактически с нуля создает у себя академическую среду. Китайские власти не жалеют финансирования на зарплаты и высокотехнологичные лаборатории. Они щедро раздают должности тем, кто вернулся. К 2050 году страна хочет стать мировым лидером в области науки.

А что делает Россия? По мнению тех, кто вернулся, и тех, кто решил остаться за рубежом, по сравнению с Китаем в России система переманивания кадров выстроена не столь эффективно.

Подробнее в теме разбирался Артем Воронин - Поле экспериментов: как Китай возвращает уехавших ученых, и что делает Россия?

Ренессанс угля

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Уголь переживает ренессанс. Самое грязное топливо и главный источник парниковых газов в энергетике вновь пользуется бешеным спросом, несмотря на обещания всех стран мира сократить выбросы ради борьбы с глобальным потеплением. Возрождение угольной промышленности началось в 2021 году из-за ковида и продолжится еще три года. Это хорошие новости для России, которая наращивает добычу и экспорт угля.

Но, как пишет наш экономический корреспондент Алексей Калмыков, ренессанс угля и рекордные цены на природный газ в итоге рискуют лишь ускорить зеленую революцию в энергетике. Подробнее тут: Возрождение угля. Грязное топливо снова в моде, несмотря на климатический аврал

В 2021 году почти сотня человек были признаны иностранными агентами. Среди них - и корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров.

Он поговорил с другими иноагентами, чтобы показать, что этот статус - не просто громоздкий дисклеймер, который надо ставить даже в личных "сторис". Это обременительная отчетность, постоянная угроза штрафов и даже уголовных дел, из-за чего почти каждый иноагент неизбежно задумывается об эмиграции.