"Беззубое эмбарго": останется ли Россия без "белорусских" мидий из-за новых санкций Лукашенко

Анастасия Стогней

Би-би-си

час назад

Автор фото, TASS

С 1 января 2022 года в Беларуси вступает в силу продуктовое эмбарго: страна запретила ввоз европейских овощей, фруктов и молочных продуктов. Для россиян это плохая новость, ведь через Беларусь в Россию попадали европейские сыры, яблоки, персики и даже трюфели и папайя. Как белорусское продуктовое эмбарго скажется на российском продовольственном рынке?

Беларусь объявила продуктовое эмбарго в ответ на европейские санкции против режима Александра Лукашенко.

Нынешний виток санкционного противостояния стартовал второго декабря, когда США, ЕС и Великобритания анонсировали пятый по счету санкционный пакет против режима Лукашенко. Он назвал это "беспрецедентным давлением" и призвал "без волокиты, четко, по-военному" заняться контрсанкциями.

Долго ждать не пришлось. Уже шестого декабря совет министров Беларуси опубликовал постановление, ограничивающее ввоз продуктов из ЕС, США, Великобритании и еще нескольких стран (объем экспорта из всех, кроме стран ЕС, крошечный).

И по сути, и по направлению ограничения похожи на российские контрсанкции: в опалу попали овощи, фрукты, молочка и мясо из ЕС.

Русская служба Би-би-си разобралась, как запрет скажется на ассортименте и ценах в российских магазинах, куда многие европейские продукты попадали как раз через союзное государство.

Без польских яблок и авокадо

Главный вопрос, который волнует россиян: что будет с "белорусскими" мидиями и другими продуктами, которые попадали на российские прилавки через Беларусь в обход контрсанкций.

После того как Россия ввела их в 2014 году, структура белорусской внешней торговли сильно изменилась. В частности, из Беларуси стали ввозить на 44% больше рыбы и морепродуктов, при том что выхода к морю у страны, как известно, нет. Также в Беларусь резко стали ввозить больше овощей и фруктов из ЕС - капусты на 175,6%, яблок и груш - на 73,9%, абрикосов, вишни, персиков и слив - на 125,8%. Вывоз этих же товаров в Россию вырос пропорционально.

Под новые санкции Беларуси попали почти те же продукты, что в 2014 году запретила ввозить Россия. В частности, в белорусском санкционном списке оказались:

овощи, фрукты и орехи,

молочные продукты и сыры,

колбасы,

шоколад,

соль.

"Белорусские санкции выглядят как калька с российских с задержкой в несколько лет", - говорит директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов.

То, что попавшие под эмбарго товары ранее экспортировались из Беларуси в Россию, видно из статистики внешней торговли Беларуси, которую изучила Би-би-си.

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Вот несколько примеров. За 2020 год Беларусь ввезла из попавших под ее санкции стран 12,5 тысяч тонн персиков, а экспортировала в Россию 13,8 тысячи тонн. Ввезла 576 тонн авокадо - а в Россию экспортировала 572 тонны, ввезла 22,5 тысячи тонн томатов и 29,2 экспортировала; ввезла 1,4 и продала в Россию 2,6 тонны папайи; 388 и 246 тонн шпината; 40,2 и 60,3 тонны артишоков; 218 и 412 тонн голубых сыров. Перечень можно продолжать еще долго.

Из этих цифр можно сделать вывод, что подобные продукты ввозятся ради реэкспорта в Россию (издание РБК даже называло это "чистым экспортом").

Объем экспорта выше объема импорта по некоторым категориями, потому что некоторые продукты ввозят еще и из регионов, которые не попали под санкции - например, стран Латинской Америки или Африки - а потом перепродают. Понятно, что папайя и авокадо в Беларуси не растут, персики выращивают в основном садоводы-любители, а помидоров недостаточно даже для удовлетворения внутреннего спроса.

Сизов из "СовЭкона" считает, что и эффект у белорусского эмбарго будет таким же, как и у российского: "В современном мире санкции редко выполняют ту функцию, для которой заявляются, потому что товары начинают экспортировать из других стран и по другим цепочкам", - говорит он. Это становится дополнительной составляющей цены, которую платит конечный потребитель. Однозначных оценок нет, но приблизительно эффект российских контрсанкций Сизов оценивает в 1 п.п. инфляции.

То, что Беларусь закрывается, тревожит: продуктовая инфляция в этом году и так стала главным драйвером инфляции в целом, и без условных польских яблок ситуация может ухудшиться, говорит Сизов.

В последние месяцы инфляция в России бьет многолетние рекорды, быстрее всего дорожают именно продуктовые товары. В ноябре инфляция составила 8,1%, а продукты подорожали на 11%. Судя по декабрьским данным, темпы роста цены не снижаются.

Однако в первую очередь санкции чувствительны для самой Беларуси: попавшими под эмбарго фруктами и орехами она обеспечивает себя плохо, отмечает экономист исследовательского центра BEROC Лев Львовский в разговоре с Би-би-си.

В январе-сентябре 2021 года на белорусские фрукты и орехи приходилось всего 7,3% всех продаж внутри страны, следует из официальных данных Белстата. На белорусские кондитерские изделия и, в частности, шоколад - около 50%. На все свежие овощи кроме картофеля - около 65%.

Теперь Беларуси придется искать новых поставщиков, например, ввозить овощи и фрукты из Турции или Израиля. Но на отстройку логистики понадобится время, и это будет менее выгодно для конечного покупателя - в противном случае Беларусь давно бы импортировала продукты оттуда, а не из ЕС, говорит Львовский.

Хитрые ограничения

Но есть две хорошие для россиян новости. Во-первых, под белорусские ограничения не попали морепродукты и рыба, так что "белорусские" креветки и мидии с российских прилавков не исчезнут.

Во-вторых, в постановлении белорусского правительства есть лазейка: "Власти отошли от стандартной практики стреляния себе в ногу и позаботились о собственном бизнесе", - иронизирует Львовский из BEROC. На товары, которые ввозят для переработки, санкции не распространяются, прописано в постановлении правительства.

"Лукашенко руководствуется принципом "друзьям все, а врагам - закон": в постановлении заложена куча обходных механизмов для тех, кому надо заниматься реэкспортом", - считает и аналитик BISS Вадим Можейко. Если реэкспорт и будет сокращаться, то только если Россия сама этого захочет, добавляет он.

По словам Львовского, понятие "переработки" в Беларуси весьма условное. "На производстве может сидеть человек, который получает 500 долларов в месяц и просто лепит новые штрих-коды на продукцию или перекладывает папайю из одного пакетика в другой - вот и вся переработка", - говорит он. Такой подход сформировался в ответ на бурное недовольство российских властей реэкспортом санкционки через Беларусь.

Автор фото, Sergei Medvedev/TASS Подпись к фото, В ответ на санкции, введенные из-за аннексии Крыма, Россия запретила ввоз продуктов из западных стран. Попавшую на российский рынок санкционную продукцию беспощадно уничтожают

Белорусскому бизнесу проще создать видимость переработки - это легко и не ведет к дополнительным затратам - вместо того, чтобы реэкспортировать напрямую и рисковать, что продукты закончат жизнь под гусеницами российского трактора, считает Львовский.

Но самое главное, что санкции, скорее всего, останутся незамеченными для их адресатов, говорят Львовский из BEROC и Можейко из BISS. "Польская экономика не обвалилась даже после российских санкций, при том что российский рынок гораздо крупнее белорусского", - напоминает Львовский.

Беларусь не входит даже в первую десятку стран-получателей польского экспорта, следует из данных официального статистического ведомства Польши за 2020 год. На первой строчке среди тех, кто ввозит польские товары - Германия (почти 30%), затем идут Чехия и Великобритания (примерно по 6%). Россия - ближе к концу топ-10 с 3%. В литовском экспорте Беларусь на седьмом месте. На нее приходится 3,9% всех товаров, которые Литва экспортирует - примерно столько же, сколько на Великобританию и США.

Очереди из фур

Белорусские контрсанкции широко обсуждались в России, а вот анонс еще одной ограничительной меры остался незамеченным.

В тот же день, 6 декабря, Беларусь ввела обязательные навигационные пломбы для фур, которые въезжают из Польши. Пломба позволяет следить за перемещениями грузовика по территории ЕАЭС (Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Киргизия) в режиме реального времени.

Для Польши требование о пломбировке действует с 9 декабря, для Литвы - с конца августа. Из-за этого на въезде в Беларусь образовываются очереди из фур. Пробки из тысячи грузовиков стоят и на выезде из страны, причем не первую неделю, на прохождение границы у них уходит вплоть до десяти суток.

Требование обязательной пломбировки фур скажется и на белорусском, и на российском рынке сильнее, чем "беззубое эмбарго", уверен Львовский из BEROC.