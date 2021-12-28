В Томске, Иркутске и Барнауле задержаны бывшие главы штабов Навального*. Им грозят серьезные сроки

27 минут назад

Автор фото, ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images Подпись к фото, Ксения Фадеева в сентябре 2020 года руководила штабом Навального в Томске

У Ксении Фадеевой, экс-главы штаба Навального* в Томске, Захара Сарапулова, экс-главы штаба в Иркутске и Вадима Останина, экс-главы штаба в Барнауле, прошли обыски. Все трое задержаны.

По данным томского телеканала ТВ2, Фадеевой вменяют две уголовные статьи - создание экстремистской организации с использованием служебного положения и создание некоммерческой организации, посягающей на личность граждан.

Телеканал сообщает, что Фадееву допрашивают следователи из Москвы и, возможно, для дальнейшего разбирательства ее повезут в столицу.

Адвокат Фадеевой сказал, что с него взяли подписку о неразглашении.

Фадеева - депутат Томской городской думы, куда она успешно избралась в 2020 году, благодаря "Умному голосованию". Фадеева была с Навальным незадолго до его отравления - политик был в Томске и снимал вместе с ней расследование о местной коррупции, после чего его отравили.

В Иркутске обыски прошли у Захара Сарапулова. Его девушка сообщила местному изданию, что его подозревают по той же статье, что и Фадееву - участие в некоммерческой организации, посягающей на личность граждан.

Отец Сарапулова в разговоре с Би-би-си сказал, что ему вменяют еще одну статью, "более серьезную", но какую именно - не назвал. По его словам, вечером суд изберет его сыну меру пресечения.

"Оказывается, что материалы уже все готовы. То есть они долго и кропотливо их собирали", - сказал он.

Автор фото, Vladimir Smirnov\TASS via Getty Images Подпись к фото, После ареста Алексея Навального начались преследования его соратников и сторонников

При этом информация об обыске у бывшего главы барнаульского штаба Вадима Останина пока "проверяется", сообщил Леонид Волков. Он рассказал, что в семь утра по алтайскому времени в чат-бот бывшего штаба прислали сообщение об обыске у Останина и просьбу об адвокате. Связи с Останиным у оппозиционеров нет.

Также сообщается, что в Энгельсе задержали бывшего СММ-редактора местого штаба Навального Андрея Городецкого. Подробностей его задержания нет.

"Мы имеем все основания полагать, что это новый виток репрессий по "экстремизму", предъявленному задним числом за абсолютно легальную и публичную деятельность штабов Навального в 2017-2021 годах", - прокомментировал сообщения об обысках бывший координатор сети штабов Навального Леонид Волков.

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По его словам, соратники Навального предлагали Сарапулову и Фадеевой уехать из России, но они "наотрез отказались". Это же Би-би-си сообщил и местный правозащитник Святослав Хроменков". По его словам, он спрашивал Захара Сарапулова, почему тот не уехал, а остался в Иркутске:

"Захар патриот просто. Занимается гражданской активностью не из корыстных соображений. Он занимается этим, продвигает идеи свободы просто из патриотизма. Он очень любит свою страну, родной край, Сибирь. (...) Когда пошли задержания бывших координаторов штаба в разных регионах, он не уехал. Он решил оставаться до самого последнего.(...) Он патриот, поэтому он не уехал".

Правозащитник Павел Чиков отмечает, что уголовную статью о некоммерческой деятельности, посягающей на права граждан, также называют "антисектанской". По ней например, возбудили дело против руководителей секты Виссариона.

"Не знаю, для чего именно нужна здесь эта статья. Наверное, для того, чтобы открыть возможность для преследования участников (штабов) и запрета деятельности. Тяжести она особой не дает, дополнительных возможностей для давления - тоже. Все эти возможности есть в статье об экстремистской организации, и это основное обвинение", - сказал Чиков.

Преследование соратников Навального

В июле 2021 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы Алексея Навального были признаны экстремистской организацией.

Осенью уголовные дела о создании и участии в экстремистском сообществе были заведены на Алексея Навального и его соратников - Любовь Соболь, Леонида Волкова, Ивана Жданова и других.

Автор фото, Valery Sharifulin\TASS via Getty Images Подпись к фото, Год назад в Москве и России прошли протесты против ареста Алексея Навального

В ноябре в Уфе была арестована экс-глава местного штаба Лилия Чанышева. Ее обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в деятельности некоммерческой организации, не включенной в список иностранных агентов.

Amnesty International заявляет, что основанием для ее уголовного преследования послужило прежде всего то, что она руководила штабом Навального.

После возбуждения уголовного дела на Чанышеву несколько бывших координаторов штабов покинули Россию.

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