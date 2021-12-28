В Институте философии РАН сменился директор. Российские ученые неделю протестовали - и добились успеха

Анастасия Голубева

Би-би-си

час назад

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

На прошлой неделе в Институте философии Российской академии наук (ИФ РАН) сменилось руководство: вместо академика Андрея Смирнова, который возглавляет институт уже шесть лет, министерство науки и образования назначило исполняющим обязанности директора кандидата наук Анатолия Черняева.

В институте Черняева называют "кандидатом наук без имени в научном мире и какой-либо поддержки в коллективе". Коллектив института объявил бойкот новому директору, против этого назначения выступили и многие научные коллективы России. Через неделю научное сообщество добилось своего - министерство науки назначило новым врио директора института Абдусалама Гусейнова, который уже руководил институтом и является его научным руководителем.

Русская служба Би-би-си рассказывает историю конфликта в Институте философии, в котором оказались замешаны не только ученые, но и православный бизнесмен Константин Малофеев.

Что произошло?

Академик Андрей Смирнов возглавлял Институт философии на протяжении пяти лет, но этой зимой министерство науки не утвердило его кандидатуру и внезапно опубликовало решение о назначении нового врио директора - Анатолия Черняева.

О назначении стало известно 22 декабря. Основанием послужило личное заявление Черняева, говорится в документе министерства.

Кандидатура Черняева на пост директора никогда не обсуждалась и не поддерживалась другими учеными института. Процедура назначения требует, чтобы коллектив выбрал кандидатов, которые утверждаются министерством. Затем проводятся выборы директора из кандидатов, а впоследствии выбранного директора уже утверждают в должности министерство науки и полпред в ЦФО.

Однако после прошедших выборов директора кандидатуру Смирнова без объяснения причин не одобрил как раз полпред Олег Щеглов.

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"Они [министерство науки] не объяснили, в чем проблема с академиком Смирновым, почему они не утвердили другие предложенные институтом кандидатуры и почему назначили Черняева. Это остается загадкой", - говорила Би-би-си замдиректора института Юлия Синеокая.

Коллектив института выпустил публичное обращение, заявил протест против назначения Черняева и попросил вмешаться в ситуацию президента Путина.

Кроме того, несколько десятков научных коллективов России выступили в поддержку Института философии и требовали назначить другого директора. Так, с открытыми письмами против назначения Черняева выступили редакция научного журнала "Логос", Русское религиоведческое общество, центр "Стасис" Европейского университета, Комитет гражданских инициатив, философский факультет МГУ, Духовное управление мусульман и другие научные и общественные коллективы.

Через неделю после скандального назначения ситуация решилась в пользу ученых: Абдусалам Гусейнов написал коллегам письмо, в котором сообщил, что в министерстве науки приняли решение назначить его новым врио директора.

При чем тут Малофеев?

Как утверждало издание "Ридовка", после назначения на пост врио главы института Черняев пришел на работу в сопровождении полковника юстиции Вячеслава Разгулова. Это бывший сотрудник Следственного комитета, который сейчас упоминается как сотрудник правозащитного центра "Царьград". То, что Разгулов действительно пришел в институт вместе с Черняевым, подтверждает и сотрудник ИФ РАН Владимир Сидорин.

В этом году телеканал "Царьград" выпустил несколько заметок, в которых критиковал деятельность института и его руководителей. Канал обвинял некоторых ученых института в том, что они получают деньги от Михаила Ходорковского и фонда Сороса.

В частности, "Царьград" критиковал бывшего директора института Андрея Смирнова за продвижение исламских ценностей (Смирнов занимается темой исламской философии), а его заместителя Юлию Синеокую - за популяризацию философии Ницше, которого "Царьград" называет "антихристианином".

О том, что именно Малофеев может стоять за сменой руководства института философии, говорится и в заявлении коллектива института. В нем указано, что Малофеев уже несколько лет разрабатывает "Программу мечты - 2050" - идеологические ориентиры для российской политики. При этом в ИФ РАН под руководством Андрея Смирнова разрабатывается своя программа "Российский проект цивилизационного развития" - академический проект, который исключает "участие в политике и сочинении идеологий".

"Это не отменяет того факта, что и кадровые интриги вокруг Института философии РАН могут являться следствием желания устранить хотя бы гипотетическую идейную конкуренцию или даже приватизировать авторитетный интеллектуальный потенциал", - говорится в заявлении коллектива института.

Пресс-служба Малофева заявила, что бизнесмен не причастен к происходящему в ИФ РАН. "Однако полностью приветствует смену одиозного русофобского руководства института и удивляется, как долго этот рудимент колониальных либеральных лихих 90-х годов мог проработать в системе РАН", - заявили в пресс-службе Малофеева.

Еще одним выгодополучателем от назначения Черняева мог быть Зиновьевский клуб, который входит в структуру информационного агентства РИА Новости. Черняев в последнее время был частым гостем на мероприятиях клуба - и его глава Ольга Зиновьева выражала сожаление, что Черняев не входит в руководство Института философии.

"Новая газета" отмечает, что он получил новую должность в тот же день, когда Зиновьева встречалась с министром науки Валерием Фальковым. Версию о том, что Зиновьевский клуб мог лоббировать кандидатуру Черняева, считает правдоподобной и сотрудница ИФ РАН Юлия Синеокая.

"Рейдерский захват института": что говорили ученые об этой ситуации

Руководитель сектора института русской философии Владимир Сидорин называет произошедшее попыткой рейдерского захвата института. "Это попытка каких-то групп с помощью интриг захватить Институт философии для своих каких-то целей", - говорит он.

"Как сейчас понятно, эта ситуация давно готовилась. Главное обвинение в адрес института [со стороны "Царьграда"]- это циничная ложь о том, что институт ведет какие-то односторонние исследования, приплели какие-то западные структуры. Это вранье, институт, как и положено академической структуре, - это площадка для любого рода исследований. Главное, чем ограничен ученый - это своей совестью и компетенциями", - говорит Сидорин.

Однако несмотря на возможное участие Малофеева в этой истории, в институте не видят политической подоплеки в произошедшем. "Мне кажется, что это определенная группа не слишком высокого полета решила поставить удобного им человека. Это сугубо дружеские связи в кулуарах среднего звена власти, а не высшего. Я не вижу здесь политической борьбы или борьбы научных направлений", - сказала Би-би-си Юлия Синеокая.

"С моей точки зрения, речь идет о ценности именно академических прав и свобод, и возмущение института носит именно академический и моральный характер. Это не политическое возмущение. Как это выглядит в иных контекстах - это не к институту", - согласен и Владимир Сидорин.

Он рад, что история с назначением Черняева закончилась тем, что на пост директора в итоге назначили другого человека, но опасается, что "эхо этой истории будет расходиться и далее".

"К счастью, эти дни показали, что у академического сообщества есть корпоративное самосознание и солидарность, была огромная поддержка со стороны коллег самых разных взглядов", - подытожил Сидорин.

"Есть консервативный тренд, он перерастает в тренд реакционный. Всегда так было, что есть люди, которые стремятся встроиться в тренд и получить из этого какие-то плюсы. Это не большое государственное дело", - комментирует произошедшее с Институтом философии политолог Алексей Макаркин.

Он сравнивает эту ситуацию с советскими временами, когда некоторые люди делали карьеру, обвиняя других в том, что те "неправильно интерпретируют Ленина или Сталина".

"Сейчас стилистика та же, но изменилась аргументация. Сейчас же речь идет о том, что те или иные ученые недостаточно патриотичны. В период борьбы с космополитизмом ученых обвиняли в том, что они мало обращают внимание на русскую философию или недооценивают роль Чернышевского, Добролюбова. А сейчас аргумент, что философ недостаточно уделяет внимания русской философии, но уже в виде Ильина или других религиозных философов и консерваторов", - подытоживает Макаркин.

Кто такой Анатолий Черняев?

Черняев несколько лет руководил сектором истории русской философии, также занимал пост заместителя директора ИФ РАН по научной работе. Этих должностей он лишился в 2020 и 2021 году соответственно. В заявлении коллектива института говорится, что после того, как Черняев был уволен с руководящих должностей, он включился в кампанию по дискредитации института и его руководителей.

Черняев - автор нескольких статей по вопросам русской философии. Согласно базам научных статей Scopus и Google Scholar, его вклад в науку невелик - только две его научные статьи были процитированы другими учеными; цитируемость - одно из ключевых показателей в академической среде.

В 2013 году Черняев был частым комментатором программ "Радио Свобода" (признано СМИ-иностранным агентом). Он был известен своими антиклерикальными взглядами, настаивал на том, что церковь не должна влиять на социальную и политическую жизнь, и говорил о превосходстве западной культуры.

Его мнение по этим вопросам изменилось буквально год назад на фоне конфликта с руководством института. Тогда же Черняев стал частым гостем дискуссий Зиновьевского клуба, который входит в структуру РИА Новости.

В 2021 году Черняев уже говорил о необходимости повышения "престижа русской культуры". В интервью РИА Новости он отмечал, что российские ученые должны проводить исследования традиционных российских ценностей, которые в свою очередь "должны способствовать укреплению суверенитета нашей страны и повышению ее роли в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространстве". "Российская философская школа призвана стать одним из факторов "мягкой силы", обеспечивающей моральное лидерство России в мире", - заявил Черняев.

Конфликт с институтом у Черняева случился из-за нескольких его публичных выступлений, в которых он позволил себе критику руководства ИФ РАН, говорит источник, знакомый с деталями назначения Черняева. После этого Черняева сняли с должностей в институте, и переизбраться в ученый совет он не смог.

По словам источника, происходящее в институте может быть местью Черняева руководителям ИФ РАН и лично Андрею Смирнову за то, что его сняли с должностей.