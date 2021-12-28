Юриста, рассказавшего о похищении родных в Чечне, допросили в Пятигорске

28 декабря 2021, 13:30 GMT Обновлено 32 минуты назад

Автор фото, Pytkam.net

В Пятигорске задержали юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева. Он был одним из тех, кто сообщил о пропаже своих родственников в Чечне за последнее время. Глава Чечни называл сообщения о массовых похищениях слухами. Янгулбаева уже отпустили из отдела полиции.

Сам Янгулбаев рассказал, что полицейские задержали его в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Кто проходит обвиняемым по этому делу, ему не сообщили.

На допросе юристу, по его словам, задавали вопросы о причастности к телеграм-каналу, критикующему власти Чечни. Янгулбаев ранее заявлял, что не имеет отношения к подобным ресурсам, напоминает правозащитная организация.

Утром у Янгулбаева прошел обыск, в ходе которого у него изъяли технику, а затем полицейские забрали его в отделение, сообщала пресс-секретарь "Комитета против пыток" Наталья Курекина.

Причина задержания Янгулбаева неизвестна, адвоката к нему не пускают, говорила Курекина Би-би-си. В комитете высказывали опасения, что Янгулбаева могут вывезти в Чечню, где его жизни, по мнению коллег, грозит опасность.

Янгулбаев - юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток". Ранее он сообщил об исчезновении около 40 своих родственников в Чечне и предположил, что их похитили из-за его правозащитной деятельности.

"Может быть и больше, и меньше: я посчитал примерно, кого могли забрать, просил друзей проверить дома. И некоторые дома были закрыты, свет не горит", - рассказывал Янгулбаев Би-би-си.

О предполагаемом похищении своих родных в Чечне за последнее время заявили еще несколько человек - все они известны как критики главы республики Рамзана Кадырова.

22 декабря о пропаже девяти своих родственников сообщил известный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Он уехал из Чечни несколько лет назад, а в 2020 году на него было совершено покушение в Швеции.

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Абдурахманов рассказал, что ему пришло сообщение, в котором от него требовали записать ролик с извинениями перед Кадыровым и угрожали присылать фотографии его родных "в предсмертном состоянии".

В следующие несколько дней о пропаже родственников сообщили еще пять человек - блогеры Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, глава "Вайфонда" (помогает беженцам из Чечни в Швеции) Мансур Садулаев и юрист "Комитета против пыток" Янгулбаев.

Все они уверены, что их родных похитили, и считают эти похищения местью чеченских властей. Янгулбаев - единственный из заявителей, кто оставался в России.