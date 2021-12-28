Коронавирус: европейские страны вводят новые ограничения, в США сокращают срок самоизоляции

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Франция переводит на удаленную работу всех, кто может, и наряду с другими европейскими странами усиливает ограничения на общественные мероприятия, в Австралии стремительный рост количества тестов на коронавирус привел к появлению ошибочных результатов, в США сокращают сроки самоизоляции для болеющих бессимптомно.

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Франция ввела новые ограничения, но не полный локдаун

Франция объявила о более жестких ограничениях на фоне опасений по поводу варианта "Омикрон".

С 3 января все, кому это позволяет работа, должны будут работать из дома, а общественные мероприятия в помещениях будут ограничены двумя тысячами человек. Новые правила также включают ограничения на проведение публичных мероприятий на открытом воздухе - до пяти тысяч человек - и запрет на еду и питье в транспорте дальнего следования.

Ночные клубы будут закрыты до дальнейшего уведомления, а в кафе и барах будут обслуживать только столики. Работающие из дома сотрудники должны будут делать это не реже трех дней в неделю. Ношение масок станет обязательным в центрах городов.

Правительство также сокращает промежуток времени между ревакцинациями с четырех до трех месяцев после последней прививки.

Так называемые ковидные паспорта для входа в общественные места с доказательством вакцинации, а не только отрицательного результата теста, вступят в силу с 15 января, если парламент одобрит законопроект.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, однако, не стал вводить полный локдаун или комендантский час. Французские школы откроются 3 января, как и планировалось.

В субботу во Франции было зарегистрировано более ста тысяч новых случаев заражения - это самый высокий показатель в стране с момента начала пандемии. Министр здравоохранения Оливье Веран сказал, что число случаев заражения коронавирусом удваивается каждые два дня, предупредив о "мега-волне" новых инфекций.

Исследования показывают, что заболевание "Омикроном", по-видимому, протекает мягче, чем "Дельтой", и вероятность попадания в больницу на 30-70% ниже. Но существуют опасения, что бельгийцы могут не справиться с огромным числом заболевших.

Новые ограничения в Европе

Страны по всей Европе ужесточают ограничения по мере роста числа инфекций и распространения "Омикрона" по всему континенту.

В Германии ограничены общественные мероприятия, а тренажерные залы, бассейны, ночные клубы и кинотеатры в нескольких землях будут закрыты для публики. Число участников частных встреч вакцинированных людей также будет ограничены десятью.

Местные СМИ сообщают, что не менее 10 полицейских были ранены и около 100 протестующих арестованы в немецком городе Баутцен в понедельник во время демонстрации в знак протеста против новых мер.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Столкновения противников ограничений с полицией прошли и в Словении

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С 3 января правительство Греции потребует, чтобы бары и рестораны закрывались до полуночи, а число посетителей за одним столиком будет ограничено шестью. По сообщению агентства Reuters, ресторанам разрешено обслуживать только посетителей за столиками, а в случае несоблюдения правил музыка в этих заведениях будет запрещена.

В Дании - стране с населением 5,8 млн человек - в настоящее время самый высокий уровень инфицирования в мире: 1612 случаев на 100 тыс. человек. За последние 24 часа зарегистрировано семь смертей. В стране сокращены часы работы баров и ресторанов.

Перед Рождеством Исландия сократила максимальное число участников общественных мероприятий на фоне стремительного роста заражений "Омикроном". До середины декабря в стране никогда не регистрировали более 200 случаев заболевания ежедневно, но за последние сутки было зарегистрировано 672 новых случая.

Во вторник вступают в силу ограничения на часы работы для баров и ресторанов в Финляндии. Бары закрываются в 18:00, а в ресторанах разрешено подавать еду до 20:00, если клиенты могут предъявить ковидные паспорта. Некоторые сети быстрого питания заявили, что также начнут закрываться в 18:00.

Ложные отрицательные тесты в Рождество в Австралии

Лаборатория в Сиднее сообщала сотням людей, что они не болеют ковидом, хотя на самом деле их тесты дали положительный результат. Сбой произошел из-за ошибки в обработке данных.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мобильные лаборатории SydPath принимают огромное число клиентов

Лаборатория SydPath во вторник выпустила заявление с извинениями и сообщила, что ошибка, затронувшая в общей сложности 886 человек, произошла из-за того, что работники столкнулись с беспрецедентными объемами тестов.

Первоначально лаборатория признала, что ошибочные сообщения об отсутствии инфекции в день Рождества получили 400 человек. Об ошибке они узнали только на следующий день.

SydPath позже обнаружила, что еще нескольким сотням человек сообщили об отсутствии у них ковида еще до того, как их тесты были обработаны. Во вторник лаборатория сообщила, что 486 человек из этой группы оказались больны.

В своем заявлении SydPath сообщила, что ранее перешла с автоматической системы на ручную, чтобы справиться с возросшей рабочей нагрузкой. "К сожалению, была допущена простая ошибка в обработке данных, в результате которой были опубликованы неверные результаты тестов", - говорится в заявлении компании.

Теперь лаборатория вернулась к автоматизированному процессу обработки тестов и собирается сократить их количество, чтобы поддерживать стандарты работы.

Некоторые из пострадавших опасаются, что, возможно, заразили своих близких.

В США сокращают сроки самоизоляции

В США сократили рекомендованное время изоляции для людей с бессимптомным течением коронавируса вдвое - с десяти до пяти дней - на фоне резкого роста заболеваемости.

Центры по контролю за заболеваниями требуют после этого еще пять дней носить маску в присутствии других людей.

В заявлении медиков говорится, что большинство случаев заражения произошло в период от двух дней до появления симптомов до трех дней после этого.

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Ожидается, что эта мера поможет справиться с нехваткой персонала, вынужденного сидеть на карантине.

Растущее число инфицированных и вынужденных изолироваться сказалось на несколько отраслях, в том числе на авиаперевозках - во время рождественских праздников были отменены тысячи рейсов.

Главы крупных авиакомпаний США в числе многих других требовали изменений, поскольку рейсы отменяют уже четыре дня подряд.

По словам медицинских чиновников, рекомендация носит научный характер. Однако рекомендации делать экспресс-тесты дома до окончания периода изоляции сделано не было. Между тем, многие эксперты утверждают, что такие тесты помогают показать, продолжает ли человек распространять инфекцию.

За последние два дня по всей стране было подтверждено более 200 тыс. ежедневных случаев заражения. Резкий рост числа случаев был вызван вариантом "Омикрон", который сейчас доминирует в США. Ранние исследования показывают, что "Омикрон" протекает мягче, но более заразен, чем другие варианты.

В Австрию не пустили британских туристов

Аэропорт Инсбрука отказал во въезде в Австрию 110 британским туристам, поскольку они не следовали обновленным правилам въезда в страну.

Полиция сообщила, что многие, вероятно, не знали о новых правилах, требующих отрицательного результата ПЦР-теста в течение 48 часов перед прибытием.

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70 из прибывших смогли вылететь домой днем, остальные 40 были помещены в карантин на ночь в одном из отелей Инсбрука. Сообщается, что 12 человек, которых в итоге впустили, были семьями с детьми. По словам местных властей, они сделали новые тесты и продолжили отпуск.

Узнав о происшествии, австрийские оппозиционные политики обвинили министра здравоохранения в том, что он не проследил за тем, чтобы новые правила появились в интернете.