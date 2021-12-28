Мумию фараона Аменхотепа I просканировали и узнали о нем много нового
Мумифицированное тело древнеегипетского фараона Аменхотепа I было изучено впервые за тысячелетия после того, как его просканировали с помощью компьютерной томографии. Ученые узнали о нем много нового.
Мумия Аменхотепа I, правившего с 1525 по 1504 год до нашей эры, была обнаружена в Дейр-эль-Бахри 140 лет назад. Тогда археологи не стали вскрывать мумию, чтобы не повредить маску и элементы савана, в который завернуто тело.
Однако развитие технологий позволило изучить мумию, не повредив поверхность тела, и ученые смогли просканировать Аменхотепа I и узнать много нового о фараоне и деталях его захоронения.
Выяснилось, что Аменхотеп I умер в 35 лет, рассказала доктор Сахар Салим, профессор радиологии Каирского университета и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале "Frontiers in Medicinе".
"Он был примерно 169 см ростом, обрезан и имел хорошие зубы. На его одежде мы обнаружили 30 амулетов и уникальный золотой пояс с золотыми бусинами. Похоже, Аменхотеп I физически напоминал своего отца: у него был острый подбородок, маленький узкий нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы", - сказала она агентству PA Media.
Доктор Салим сказала, что исследователи не обнаружили каких-либо ран или вызванных болезнями деформаций тела, которые позволили бы им назвать причину смерти фараона.
Исследователи также обнаружили, что Аменхотеп I, который был вторым правителем 18-й династии, стал первым фараоном, погребенным со скрещенными на груди руками, и, что необычно, мозг которого не был удален при мумифицировании.
Они также пришли к выводу, что его мумию "с любовью" починили жрецы 21-й династии, правившей примерно через четыре столетия после смерти Аменхотепа I.
Сканирование также показало, что мумия получила множественные посмертные травмы, которые, вероятнее всего, были нанесены расхитителями могил.
Кроме того, ученые выяснили, что при восстановлении мумии священнослужители прикрепили оторванные голову и шею к телу льняной лентой, пропитанной смолой, прикрыли дефект брюшной стенки тканевой повязкой и поместили под нее два амулета, а оторвавшуюся левую руку примотали к телу.
Доктор Салим считает, что драгоценности и амулеты, обнаруженные на теле при сканировании, опровергают теории о том, что жрецы могли изымать их для использования фараонами-наследниками.
Мумия Аменхотепа I была перезахоронена жрецами в Дейр-эль-Бахри, комплексе гробниц и храмов недалеко от Луксора, чтобы сохранить ее в безопасности.