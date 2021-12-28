Мумию фараона Аменхотепа I просканировали и узнали о нем много нового

час назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Череп Аменхотепа I на снимке компьютерной томографии

Мумифицированное тело древнеегипетского фараона Аменхотепа I было изучено впервые за тысячелетия после того, как его просканировали с помощью компьютерной томографии. Ученые узнали о нем много нового.

Мумия Аменхотепа I, правившего с 1525 по 1504 год до нашей эры, была обнаружена в Дейр-эль-Бахри 140 лет назад. Тогда археологи не стали вскрывать мумию, чтобы не повредить маску и элементы савана, в который завернуто тело.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Компьютерная томография позволила изучить мумию, не нарушив целостность покрова тела

Однако развитие технологий позволило изучить мумию, не повредив поверхность тела, и ученые смогли просканировать Аменхотепа I и узнать много нового о фараоне и деталях его захоронения.

Выяснилось, что Аменхотеп I умер в 35 лет, рассказала доктор Сахар Салим, профессор радиологии Каирского университета и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале "Frontiers in Medicinе".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Доктор Салим говорит, что сканирование тела не показало никаких ран или внутренних повреждений, вызванных болезнью

"Он был примерно 169 см ростом, обрезан и имел хорошие зубы. На его одежде мы обнаружили 30 амулетов и уникальный золотой пояс с золотыми бусинами. Похоже, Аменхотеп I физически напоминал своего отца: у него был острый подбородок, маленький узкий нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы", - сказала она агентству PA Media.

Доктор Салим сказала, что исследователи не обнаружили каких-либо ран или вызванных болезнями деформаций тела, которые позволили бы им назвать причину смерти фараона.

Исследователи также обнаружили, что Аменхотеп I, который был вторым правителем 18-й династии, стал первым фараоном, погребенным со скрещенными на груди руками, и, что необычно, мозг которого не был удален при мумифицировании.

Они также пришли к выводу, что его мумию "с любовью" починили жрецы 21-й династии, правившей примерно через четыре столетия после смерти Аменхотепа I.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Мумия Аменхотепа I была дважды перезахоронена жрецами 21-й династии

Сканирование также показало, что мумия получила множественные посмертные травмы, которые, вероятнее всего, были нанесены расхитителями могил.

Кроме того, ученые выяснили, что при восстановлении мумии священнослужители прикрепили оторванные голову и шею к телу льняной лентой, пропитанной смолой, прикрыли дефект брюшной стенки тканевой повязкой и поместили под нее два амулета, а оторвавшуюся левую руку примотали к телу.

Доктор Салим считает, что драгоценности и амулеты, обнаруженные на теле при сканировании, опровергают теории о том, что жрецы могли изымать их для использования фараонами-наследниками.