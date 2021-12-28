Вслед за главой ФСИН Путин отправил в отставку его заместителя

58 минут назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина. Месяц назад Путин отправил в отставку его начальника Александра Калашникова.

В указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации, не названа причина отставки Якунина.

Месяц назад, 25 ноября, Путин уволил главу ФСИН Калашникова. Причина его ухода тогда также не указывалась, но отставка генерала произошла на фоне скандала с публикацией архива Gulagu.net, который подтвердил массовые пытки заключенных в колониях.

В СМИ основной причиной отставки Калашникова называли получившие широкий общественный резонанс инциденты с пытками заключенных в Саратовской области и других регионах.

Вместо Калашникова Путин назначил руководителем ФСИН генерал-полковника полиции Аркадия Гостева, который до этого был замминистра внутренних дел России.

Отправленный сейчас с поста замглавы ФСИН Якунин - тоже выходец из МВД. Он генерал-лейтенант внутренней службы, в 2012-2016 годы возглавлял главное управление МВД по Москве, после этого был начальником оперативного управления МВД России. Должность замдиректора ФСИН он занял в августе прошлого года, то есть проработал в тюремном ведомстве немногим более года.

Калашников был назначен директором ФСИН в 2019 году. "Поскольку официальных объяснений нет, мы можем только предполагать и связывать увольнение с пыточным скандалом", - говорил Би-би-си правозащитник Павел Чиков, комментируя отставку Калашникова.

Еще в ноябре Чиков прогнозировал, что в системе ФСИН "почти наверняка будут кадровые изменения".

Вопрос о пытках в отношении заключенных на прошлой неделе Путину задали на большой ежегодной пресс-конференции. Путин начал свой ответ со слов о том, что заключенных пытают и в тюрьмах других стран. При этом он осудил пытки, напомнив, что заключенные - граждане России.

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Неделю назад в Госдуму был внесен законопроект об усилении наказания за пытки, организованные представителями власти, предусматривающий наказание до 12 лет лишения свободы. Сейчас максимальное наказание - восемь лет. Запугивание как способ контроля над личностью заключенного авторы законопроекта предлагают считать целью пыток. Именно запугивание было целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН, заявил один них - сенатор Андрей Клишас.

В октябре проект Gulagu.net опубликовал видео, доказывающее, по его мнению, применение пыток в туберкулезной больнице для заключенных №1 в Саратовской области (ОТБ-1). Следственный комитет России (СКР) после этого заявил, что по фактам пыток и сексуального насилия над осужденными в этой туберкулезной больнице возбуждено семь уголовных дел.

Начальник тюремной больницы Павел Гаценко и несколько сотрудников областного управления ФСИН были уволены "по отрицательным мотивам", а главу управления Алексея Федотова решили отправить в отставку "за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности", сообщал СКР.

В конце ноября Волжский суд Саратова арестовал бывшего начальника Гаценко и его подчиненного Сергея Мальцева. Следствие обвиняет их в организации сексуального насилия над заключенными. Гаценко было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц или организованной группой).

Проект Gulagu.net заявлял, что в его распоряжении оказался архив с видеозаписями пыток объемом "более 40 Гб", который собрал бывший заключенный Сергей Савельев, работавший в больнице на компьютере и архивировавший записи.