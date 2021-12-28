Россия экстрадирует еще одного участника протестов в Беларуси

Ксения Чурманова, Анна Пушкарская

Би-би-си

40 минут назад

Подпись к фото, После протестов Подлобников уехал в Россию на заработки, теперь его выдают Минску

Россия высылает по запросу Минска гражданина Беларуси Дмитрия Подлобникова. Его обвиняют в сопротивлении силовикам и попытке нанести удары сотруднику милиции во время акции протеста в день президентских выборов. Экстрадировать его должны не позднее 5 января. Во вторник он позвонил матери и рассказал, что ему велели собирать вещи. Вечером адвокат Подлобникова сообщила Би-би-си, что его увезли из СИЗО. На родине ему грозит до семи лет лишения свободы.

25-летнего Подлобникова обвиняют по двум статьям белорусского УК - cт.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Максимальное наказание по ним - семь лет лишения свободы.

Подлобников принимал участие в акции протеста против фальсификации выборов в городе Жлобине в Гомельской области в день президентских выборов в Беларуси, 9 августа 2020 года. Он пошел встречаться с другом и попал на площадь, где проходили митинги против результатов выборов, рассказала Би-би-си мать обвиняемого Галина Подлобникова. По ее словам, на митинге ее сына избили, он был "в бессознательном состоянии".

О деле Подлобникова публично стало известно лишь в середине декабря - почти через полгода после его ареста.

По данным Би-би-си, с августа 2020 года в России арестовали как минимум 20 белорусов по делам, связанным с протестами против Лукашенко. Некоторые из них уже высланы на родину, других ожидают экстрадиция или выдворение.

Что произошло на акции протеста

Протестные акции после закрытия участков для голосования массово прошли по всей стране и сопровождались столкновениями с силовиками.

По версии следствия, Подлобников оказывал сопротивление при задержании, руками и ногами наносил удары по щитам сотрудников ОВД, а также пытался нанести удары одному из них, причинив ему таким образом "моральный вред".

Обвинение касается не персонально Подлобникова, а группы лиц, отметила в разговоре с Би-би-си его адвокат Мария Красова.

Следствие приводит в качестве доказательства вины расшифровку телефонного разговора его матери со знакомым Подлобникова, который был с ним в тот день. Мужчина на записи рассказывает, что ее сын "пошел к ментам" и "начал с ними драться".

При этом самого Подлобникова "глушанули хорошо". "Так ударили, что он сознание потерял. Ему по голове дубинкой ударили", - говорил мужчина, следует из расшифровки разговора в материалах дела Подлобникова.

В Жлобине Подлобникова после задержания доставили в отделение милиции, где он провел трое суток, после чего его отпустили, писал телеграм-канал Nexta. "Ему ничего на руки не отдали, подписку о невыезде он не давал", - рассказала мать Подлобникова.

Розыск, задержание и суды

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В середине августа Подлобников уехал работать в Москву - он занимался строительством.

Зимой дома у его матери проходил обыск, ее также вызывали в Следственный комитет Беларуси. "Для опроса по поводу вашего сына - где он находится", - объясняли цель вызова сотрудники правоохранительных органов. О том, что ее сын объявлен в розыск, она узнала в апреле в отделении милиции, увидев фотографию сына на доске розыска.

Подлобников, узнав о розыске от матери, не уехал из России. Его задержали 5 июля на улице в Москве и отправили в коломенское СИЗО.

Генпрокуратура России 24 октября удовлетворила запрос белорусских властей об экстрадиции по ст.364 УК Беларуси статье, отказав в выдаче по ст.342, так как по российскому УК инкриминируемые Подлубникову преступления квалифицируются одной статьей.

Выдать Подлобникова российские власти согласились по ч.1. ст.318 УК РФ. В России она предусматривает до пяти лет лишения свободы за применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Подлобников обжаловал решение о выдаче, но Мособлсуд в начале декабря жалобу не удовлетворил.

Сведений о том, дело сфальсифицировано, а Подлобников подвергался и может подвергнуться пыткам или иному негуманному жестокому обращению, "не имеется", говорится в решении Мособлсуда. А заявления об этом самого Подлобникова суд счел не подтвержденными предположениями.

В постановлении суда утверждается, что заявления белоруса "противоречат обстоятельствам, установленным в ходе досудебного производства" по его делу. Каким образом прокуратура "установила" эти обстоятельства, а суд оценил их достоверность, в постановлении не говорится.

По ст.463 Уголовно-процессуального кодекса России при обжаловании решения о выдаче суд "не обсуждает вопросы виновности лица" - он лишь должен ограничиваться проверкой соответствия решения законодательству и международным договорам России.

Мать Подлобникова дважды писала в Генпрокуратуру России о том, что в случае экстрадиции ее сына в Беларусь будет создана угроза нанесения вреда его здоровью. В практике Европейского суда по правам человека "очевидная и неизбежная угроза непоправимого вреда жизни и здоровью" признается серьезным основанием для приостановки экстрадиции.

По правилам экстрадиции, предельный срок ареста по вменяемым ему статьям - полгода. Он истекает 5 января 2022 года. После этого выдача обвиняемого уже невозможна, его обязаны отпустить.

Но адвокат Красова из "Гражданского содействия" (организация признана в России выполняющей функции иностранного агента), которое специализируется на правовой помощи мигрантам, вступила в дело уже после рассмотрения его апелляции в декабре Мособлсудом, то есть почти через полгода после его задержания.

До этого о деле публично не сообщалось, а другой адвокат в России, которого нашла для сына мать Подлобникова, спустя три месяца работы сказала, что не сможет помочь, рассказала Би-би-си Галина Подлобникова.

28 декабря Подлобников позвонил матери и рассказал, что в СИЗО ему сказали собирать вещи. Ему не сообщили, куда его повезут.