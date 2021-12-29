Евгения Гришковца назначили главой общественного совета при ФСИН

час назад

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Писатель Евгений Гришковец возглавил общественный совет при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство в этом году оказалось в центре пыточного скандала, его руководство поменялось. Гришковец говорил, что относится к пыткам как любой нормальный человек - "как к ужасу".

В среду состоялось первое заседание совета в новом составе. В нем принял участие новый директор ФСИН Аркадий Гостев, который возглавил ведомство 25 ноября на фоне скандала с публикацией видеоархива Gulagu.net, подтвердившего массовые пытки и изнасилования заключенных.

"Было принято решение о том, что председателем [общественного совета] должен стать человек, известный не только в рамках уголовно-исполнительной системы, но и всем гражданам, - говорится в сообщении Общественной палаты России, где проходило заседание. - Евгений Гришковец - авторитетный человек, на которого сложно надавить".

Его кандидатура была поддержана единогласно, сказано в сообщении.

Ранее совет возглавлял кинорежиссер Владимир Меньшов. Он умер в июле этого года.

Неделю назад стало известно, что в новый состав совета при ФСИН вошел Александр Ионов, который писал жалобы (журналисты называли их доносами) на издания "Медуза" и "Важные истории", который последствии были включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В ноябре Ионов заявил, что по его заявлению была начата проверка в отношении издания The Bell.

На сайте ФСИН он указан как президент "Антиглобалистского движения России". В новый состав совета не попали правозащитницы Ева Меркачева и Анна Каретникова.

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Гришковец ранее старался держаться подальше от политики, власти не критиковал, но в этом году оказался среди 300 российских и зарубежных деятелей культуры и науки, подписавших письмо в защиту "Мемориала", который был ликвидирован по решению суда на этой неделе, а еще раньше объявлен "иностранным агентом".

Когда неделю назад стало известно о том, что драматург попал в совет ФСИН, издание "Подъем" задавало ему вопросы о пытках в отношении заключенных.

"К пыткам я отношусь как любой нормальный человек - как к ужасу. Это надо искоренять. Всех, кто в этом участвовал, нужно наказывать. Если люди осуждены за тяжкие преступления, это не значит, что над ними можно издеваться. Сама система ФСИН не должна способствовать потаканию садизму, бесчеловечному отношению к человеку, какой бы он ни был", - говорил Гришковец.

После публикации архива Gulagu.net только в Саратовской области было возбуждено семь уголовных дел по фактам пыток и сексуального насилия над осужденными в туберкулезной больнице.

26 ноября Волжский суд Саратова арестовал бывшего начальника туберкулезной больницы Павла Гаценко и его подчиненного Сергея Мальцева. Следствие обвиняет их в организации сексуального насилия над заключенными.

"По тому, что случилось в Саратовской области, необходимо тщательнейшее, глубочайшее и открытое расследование. За пытки должно быть суровейшее наказание", - говорил "Подъему" Гришковец. Он также рассказывал, что больше двух лет занимается судьбой одной из осужденных в Кировской области и бывал в колонии строгого режима.

"Там еще пышным цветом цветет жульничество. Например, большинство предложений о продаже щенков породистых собак поступает из колоний, жулики на этом зарабатывают миллионы", - заявил тогда будущий глава общественного совета при ФСИН.