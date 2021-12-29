Иван Жданов сообщил, что его отца снова отправили в СИЗО

13 минут назад

Соратник Алексея Навального Иван Жданов сообщил, что его отца, получившего условный срок по уголовному делу, снова отправили в СИЗО.

"Юрия Жданова, моего отца, сегодня задержали снова. Инкриминировали "нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении". Только что снова закрыли в СИЗО", - написал Жданов-младший в "Инстаграме".

Жданова-старшего освободили 10 дней назад.

19 декабря суд в Ненецком автономном округе (НАО) приговорил 68-летнего Юрия Жданова к трем годам условно по делу о мошенничестве и служебном подлоге и освободили в зале суда.

Жданов-младший ранее возглавлял Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, ликвидированный летом этого года и запрещенный в России. Он считает уголовное преследование отца местью властей за свою оппозиционную деятельность.

Прокуратура запрашивала для Жданова-старшего три года колонии.

Юрия Жданова задержали в марте этого года в Ростове-на-Дону, этапировали в Архангельскую область и судили в Нарьян-Маре (НАО). Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ч.1. ст.286 УК РФ), но затем отцу оппозиционера вменили более тяжкие статьи - мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ) и служебный подлог (ст.292 УК РФ).