Фото: как мир встречает 2022 год

Страны мира встречают новый 2022 год на фоне коронавирусных ограничений.
Автор фото, Getty Images
Одними из первых новый год встретили австралийцы - фейерверком над сиднейской гаванью. В Австралии продолжают действовать антивирусные ограничения, на салют собралось всего 17 тыс. человек.
Ограничения в Австралии не помешали провести в новогоднюю ночь концерт на сиднейском стадионе Myer Music Bowl.
В России новый год наступил на Дальнем Востоке. На фото - фейерверки во Владивостоке.
Для жителей Сеула устроили лазерное шоу. Проекторы разместили в небоскребе Lotte World Tower высотой 123 этажа.
В японском городе Камакура перед местным храмом в новогоднюю ночь зажгли 6500 свечей с пожеланиями удачи стране и миру в борьбе с пандемией.
Новогодняя молитва в токийском храме Канда Мёдзин.
Несмотря на ограничения, действующие в Японии, на традиционную молитву в синтоистский храм пришло много людей.
В Кемерово люди вышли провожать старый год на Площадь Советов.
В Бангкоке в новогоднюю ночь запустили впечатляющий салют над рекой Чаупхрая.
Якутск. Женщина на Площади Ленина встречает новый год при температуре -46 градусов.
Из-за мороза на улицах Якутска было немного людей.
Еще одна площадь Ленина, на этот раз в Новосибирске. Температура - всего -21, поэтому торжества более массовые, чем в Якутске.
Мемориальный круг Кесона в Маниле стал фоном для главного городского салюта.