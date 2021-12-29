Дело Гислейн Максвелл: подругу Джеффри Эпштейна признали виновной в растлении несовершеннолетних

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл в 2005 году

Коллегия присяжных в нью-йоркском суде признала подругу покойного американского миллиардера Джеффри Эпштейна, британскую светскую львицу Гислейн Максвелл виновной в вовлечении несовершеннолетних девочек в незаконные сексуальные связи.

60-летнюю Максвелл обвиняют в том, что она с 1994 по 2004 год поставляла девочек Эпштейну, который занимался сексуальными играми с ними сам и предлагал их своим друзьям. Теперь, после решения присяжных, Максвелл грозит до 80 лет тюрьмы.

Сама Максвелл не признает вину и говорит, что ее сделали козлом отпущения за грехи Эпштейна. Ее адвокаты говорили на процессе, что, пока Эпштейн был жив, его жертвы ни разу не упоминали о роли Максвелл.

В 2019 году 66-летний миллардер-финансист Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке, где он ожидал суда. Причиной его смерти был назван суицид.

Присяжные признали Максвелл виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая самый серьезный - о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Свидетелями обвинения в суде выступили четыре женщины. Все они были несовершеннолетними, когда Максвелл, по их словам, доставляла их к Эпштейну, а потом в некоторых случаях участвовала в сексуальных играх с ними.

Под своим именем из всех четырех выступила только одна, Энни Фармер. Она назвала Максвелл сексуальной хищницей и психопаткой и заявила, что та хватала ее за интимные места, когда она, шестнадцатилетняя, делала топлесс массаж Эпштейну.

Кто такая Гислейн Максвелл

Гислейн Максвелл родилась под Парижем в 1961 году. Она - младшая из девяти детей ныне покойного британского медиамагната Роберта Максвелла. С отцом у нее были очень близкие отношения. Он даже назвал свою роскошную яхту Lady Ghislaine в ее честь.

Максвелл выросла в загородном особняке, поступила в Оксфордский университет и говорит на нескольких языках.

Вскоре после смерти отца, в 1991 году, она покинула Великобританию и переехала в США. Там она работала в сфере недвижимости и вскоре встретила Джеффри Эпштейна.