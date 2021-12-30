Дайджест: Путин и Байден поговорят о нерасширении НАТО, в Восточной Европе ощущают слабость Америки

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, По словам пресс-секретаря российского президента, у Путина и Байдена наладился очень хороший диалог

В четверг российский президент Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в преддверии январских российско-американских переговоров, направленных на разрядку напряженности вокруг Украины и обсуждение предложений Москвы о новой архитектуре европейской безопасности.

Это будет уже вторая беседа Путина и Байдена с начала этого месяца. С предложением о разговоре выступила российская сторона.

На 10 января запланирована встреча делегаций внешнеполитических ведомств двух стран, посвященная обсуждению инициатив Кремля по пересмотру сложившейся после распада СССР архитектуры безопасности в Европе. В последующие дни также должно состояться заседание Совета Россия-НАТО, а также многосторонняя встреча в рамках ОБСЕ.

17 декабря Москва обнародовала проект соглашений с США и странами НАТО о гарантиях безопасности России и стран-членов альянса, в котором предлагается юридически закрепить отказ НАТО от приема в свои ряды Украины и других стран, входивших в состав СССР, отказ от любой военной деятельности на территории государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от военного сотрудничества с ними, отказ от размещения ракет малой и средней дальности вблизи России, равно как и ведения военной деятельности в остальном мире, которую Москва сочла бы угрозой своей национальной безопасности.

Европейские политики, и в особенности, в странах Восточной Европы назвали эти инициативы ультиматумом, заявив о его неприемлемости, а некоторые сравнили предстоящее его обсуждение с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой страны-победительницы во Второй мировой войне договорились о послевоенном переустройстве мира.

Тем не менее, в Белом доме полагают, что такое обсуждение необходимо, чтобы снизить напряжение, возникшее в последние месяцы в связи с сообщениями о подозрительных перемещениях российских войск в приграничных с Украиной областях. В США восприняли это как возможный признак готовящейся российской агрессии против Украины, пообещав дать жесткий ответ, если подобное вторжение случится.

В Москве категорически отрицают подобные предположения, однако, по словам Путина, у России есть различные способы ответа, в случае если ее озабоченности не будут услышаны.

Военные эксперты, между тем, считают полномасштабное российское вторжение в Украину в ближайшее время крайне маловероятным.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Москва хочет добиться от НАТО гарантий, что в альянс не будут принимать новые страны на востоке, включая не только Украину, но, например, Финляндию или Швецию

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Этот диалог должен и, как мы ожидаем, будет происходить на основе взаимности, - сказал в среду высокопоставленный представитель администрации Байдена. - Есть пункты, по которым мы можем достичь значимого прогресса, и есть пункты, по которым мы расходимся. Такова природа дипломатии".

В отличие от Москвы, обнародовавшей свое видение урегулирования проблемы, в Белом доме заявили, что не будут предавать огласке встречные предложения и переносить дипломатию в публичную плоскость.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен побеседовал с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы провели очень хорошие дискуссии с украинской стороной в вопросах краткосрочных мер по выстраиванию доверия, которые они предлагают российской стороне, - сказал, комментируя эту беседу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. - Мы увидели с украинской стороны реальную готовность выдвинуть предложения, направленные на деэскалацию и установление взаимного доверия".

Автор фото, US ATTORNEY'S OFFICE SDNY Подпись к фото, Прокуроры показали присяжным фотографии, призванные продемонстрировать, насколько близки были Максвелл и Эпштейн

Подругу Эпштейна признали виновной в эксплуатации несовершеннолетних

Гислейн Максвелл, британская светская львица и подруга скончавшегося в тюрьме опозоренного американского миллиардера Джеффри Эпштейна, признана в суде в Нью-Йорке виновной в вовлечении девочек-подростков в противозаконные сексуальные связи.

Присяжные признали 60-летнюю Максвелл виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая главный - о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Ее обвиняли в том, что она с 1994 по 2004 год поставляла девочек Эпштейну, который занимался сексуальными играми с ними сам и предлагал их своим друзьям. Теперь Максвелл грозит до 80 лет тюрьмы.

Максвелл не признает вину и говорит, что ее сделали козлом отпущения за грехи Эпштейна, а адвокаты говорили на процессе, что на утверждения предполагаемых жертв Эпштейна и Максвелл повлияли "пробелы в памяти, манипуляции и деньги".

Бельгийские театры добились отмены локдауна через суд

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тысячи бельгийских работников культуры вышли на улицы, чтобы выразить протест против необоснованных, на их взгляд, запретов

Культурные учреждения Бельгии, включая театры и кинотеатры, сумели через суд добиться для себя отмены коронавирусного локдауна, введенного на прошлой неделе из-за страха перед "омикроном".

В среду правительство Бельгии официально подтвердило, что принятое днем ранее решение высшего административного суда страны, Государственного совета, вступило в силу: театры и кинотеатры могут продолжать работу.

Правительство Бельгии 22 декабря решило закрыть многие развлекательные учреждения, опасаясь мощной волны заражений новым вариантом коронавируса, "омикроном".

Это решение возмутило театры и кинотеатры, особенно потому, что барам и ресторанам правительство работать разрешило.

Некоторые ведущие кинотеатры объявили, что не будут закрываться, в Брюсселе на демонстрацию вышли пять тысяч человек, а один театральный продюсер подал иск в суд.

В итоге суд решил, что правительство не может объяснить, почему именно кино- и театральные залы более опасны, чем, например, бары. Формально решение касалось только театров, но правительство решило снять запрет и с кинотеатров.

Правда, ограничения сняты не полностью: в театральных залах и кино могут сидеть не больше 200 человек, у них обязательно должен быть документ о вакцинации или отрицательном результате теста, и на них обязательно должны быть маски.

Кроме того, хоть запрет и снят для театров и кино, но остался в силе для таких заведений, как, например, казино и боулинг.

За последнюю неделю в мире было зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии: согласно подсчетам агентства AFP, каждый день выявлялось более 935 тысяч новых случаев.

Доминирующим вариантом во многих странах продолжает оставаться "Омикрон". Большинство новых случаев заражения (около полумиллиона) регистрируется в Европе.

Пока что рост заражений не привел к увеличению количества смертей от Covid-19, которое снижалось в течение последних трех недель.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Английские медицинские службы не уверены, что существующих мест в больницах хватит для того, чтобы справиться со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом

Тем временем, медицинские власти в Англии заявили, что приводят в готовность восемь быстровозводимых полевых госпиталей типа "Найтингейл" на сто коек каждый на случай резкого всплеска заболеваемости после рождественских и новогодних праздников.

Плюс к тому, сейчас на рассмотрении в правительстве находятся планы по выделению мест для дополнительных 4000 больничных коек. Согласно последним данным, суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Англии превысил 187 тыс. человек.

Observer: задача на 2022 год - дать жесткий ответ Путину

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Беспорядочный вывод американских войск из Афганистана заставил европейских союзников США сомневаться в надежности гарантий безопасности со стороны нынешней администрации

Британский еженедельник Observer начал свой обзор проблем, с которыми столкнется Европа в наступающем году, с отношений с путинской Россией.

"Российский президент расширил круг своих требований, и теперь они включают механизмы обеспечения безопасности и обороны Европы в целом. Даже если нынешнее напряжение на украинской границе в итоге не выльется в открытый конфликт, эта преднамеренная эскалация не сулит нам в 2022 году ничего хорошего", - пишет Observer.

По мнению газеты, Путин хочет вернуть время в девяностые, в тот период, когда бывшие страны Варшавского договора и страны Балтии еще не вступили в НАТО, и, будь его воля, восстановил бы и Советский Союз.

Западный альянс должен дать ясно понять Путину, что такой опасный ревизионизм неприемлем, пишет издание.

Россия не может иметь права вето на вступление Украины или Грузии в НАТО, так же как Путину не может быть позволено реанимировать понятие "ближнее зарубежье", восстановить сферы влияния или диктовать Западу, где он может располагать свои вооруженные силы.

Ситуация в 2022 году грозит оказаться тем сложнее, что европейские лидеры, по оценке Observer, не могут быть полностью уверены в поддержке и участии президента США Джо Байдена: несмотря на его декларации, что "Америка вернулась" в европейскую политику, он сейчас слишком занят своими внутриполитическими проблемами и противостоянием с Китаем.

Ощущая слабость Соединенных Штатов, восточноевропейские страны, в частности, встревожены заявлением Джо Байдена, что США готовы рассматривать "российские озабоченности по поводу НАТО" - а также агрессивным требованием немедленных уступок, которое Путин выдвинул на прошлой неделе, пишет Observer.

В более широком смысле 2022 год тревожен тем, что после поспешного и хаотического выхода из Афганистана гарантиям США в вопросах безопасности более нельзя доверять, отмечает издание.

Times: уничтожая "Мемориал", Кремль борется с правдой об СССР

Автор фото, AFP Подпись к фото, Закон об "иностранных агентах", по которому уничтожают "Мемориал", - это средство очернения несогласных путем обвинения их в отсутствии патриотизма, полагает Times

Многие западные издания продолжают комментировать закрытие российскими властями "Мемориала"*.

Британская Times выступила с эмоциональной редакционной статьей, в которой назвала этот шаг российских властей "подлым актом цензуры".

"Преследуя "Мемориал", послушный суд исполняет волю Владимира Путина, который вознамерился искоренить правду о прошлом страны, чтобы легче было подавлять инакомыслие в настоящем", - уверена Times.

Газета объясняет своим читателям, что закон об "иностранных агентах", по которому уничтожают "Мемориал", - это на деле не инструмент защиты суверенитета, как уверяют российские власти, а средство очернения несогласных путем обвинения их в отсутствии патриотизма.

В конкретном же случае с "Мемориалом", уверена Times, причина преследований состоит именно в том, что эта организация распространяла знания о коммунистических репрессиях.

"В этом-то и проблема для Кремля. Путин практикует произвол и агрессивный империализм и оправдывает их затасканными идеологическими аргументами. Ложь ходит рука об руку со зверствами. Для того, чтобы эта схема выглядела логичной, ему нужно обелять историю страны. Отсюда его заявление 2015 года о том, что распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века, отсюда и его поддержка мифов о "Великой Отечественной войне" с Гитлером - мифов, в которых не упоминается ни роль западных союзников, ни нацистско-советский пакт", - пишет Times.

В заключение газета призывает западных политиков не укреплять в Путине чувство безнаказанности и в разговорах с ним всегда напоминать о правах человека. "Мемориалу" же и его сотрудникам, по мнению Times, следует всячески помочь.

Le Monde: Дмитриев расплачивается за вскрытие преступлений Сталина

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Приговор Юрию Дмитриеву. Видео

Французская Le Monde подробно рассказывает своим читателям еще об одном случае преследования российскими властями тех, кто исследует советские массовые репрессии - о деле историка Юрия Дмитриева, отправленного в тюрьму по сфабрикованным обвинениям.

Юрий Дмитриев на самом деле расплачивается за то, что упрямо вскрывал преступления Сталина, пишет газета. За тридцать лет этот худощавый человек составил список из 40 тысяч имен - это люди, казненные и депортированные в ходе Большого террора в Карелии. Он также нашел массовое захоронение в Сандармохе и идентифицировал более 6000 убитых.

По мнению ведущего французского издания, тем самым историк вступил в прямой конфликт с официальным дискурсом о героизме и величии России, "правопреемнице СССР", как черным по белому написано в новой Конституции, принятой в 2020 году.

Le Monde сообщает французам, что российские власти пытаются любой ценой доказать, что в Сандармохе похоронены не жертвы сталинских репрессий, а красноармейцы, расстрелянные финнами.

Telegraph: Путин сам не знает, к чему ведет дело

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В случае эскалации конфликта с Россией украинским военным придется рассчитывать только на свои силы

Известный британский специалист по России, профессор Марк Галеотти в заголовке своей колонки в газете Telegraph утверждает, что у Запада "еще есть время, чтобы спасти Украину от агрессии со стороны Путина".

Правда, в части рекомендаций, что же именно нужно делать Западу, Галеотти немногословен.

Он прежде всего объясняет читателю, что Путин - оппортунист, его стиль - создать ситуацию кризиса и неразберихи и затем уже смотреть, что из этого выйдет и какую из этого можно извлечь выгоду. Поэтому, уверен британский кремленолог, Путин и сам не знает, чем закончится нынешний кризис вокруг стянутых к украинской границе российских войск.

"Вместо того, чтобы пытаться понять, каков его план, нам нужно признать, что существует целый набор потенциальных исходов. На самом деле это нужно воспринимать как шанс. Ответ Запада на эти провокации - шаги, повышающие цену войны и одновременно повышающие вероятность деэскалации через переговоры, - все еще могут повлиять на его расчеты", - пишет Галеотти.

Политолог признает, что западные страны вряд ли захотят рисковать жизнями своих солдат ради Украины. Но есть много других способов, которыми мы можем заставить Москву поплатиться, пишет Галеотти.

Помимо экономических санкций, возможности применения которых ограничены, есть и другие асимметричные ответы - от действий разведки до прямого обращения к российской общественности. Но сдерживание должно дополняться дипломатией, и в этом контексте, с точки зрения автора, важны переговоры Вашингтона и Москвы, назначенные на начало января.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Путин ответил Би-би-си о Навальном, иноагентах и власти в одних руках. Видео

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, прошедшей на прошлой неделе, главными темами стали международная политика, пандемия коронавируса и состояние российской экономики.

Русская служба Би-би-си обратила внимание на несколько резких высказываний президента, которым СМИ уделили не так много внимания, и попросила экспертов прокомментировать их.

Дайджест готовили Юри Вендик и Михаил Денисов