Дайджест: Путин грозит США разрывом отношений в случае новых санкций, Байдена призывают вести себя с Россией пожестче

36 минут назад

Автор фото, WHITE HOUSE

Разговор Путина с Байденом: настроенность на прогресс несмотря на разногласия

Президент России Владимир Путин предостерег своего американского коллегу Джо Байдена, что введение новых санкций из-за Украины может привести к полному разрыву российско-американских отношений а также нанести серьезный ущерб отношениям России с Западом вообще.

В ходе второго за этот месяц телефонного разговора двух лидеров Путин сказал Байдену, что введение санкций стало бы серьезнейшей ошибкой. Так он отреагировал на предостережение Байдена о введении масштабных санкций против России в случае продолжения эскалации на украинской границе.

Байден призвал Путина снизить напряженность вокруг Украины, предупредив, что зримого прогресса на переговорах можно будет достичь только в обстановке деэскалации.

Как рассказал после беседы двух лидеров высокопоставленный сотрудник администрации Байдена, президент США обрисовал два варианта американского подхода, которые будут зависеть от действий России. Один - путь дипломатии. Второй - сдерживание России, включая серьезную экономическую цену, пересмотр расположения сил НАТО и дополнительную помощь Украине.

Россия отвергает высказываемые США и другими западными странами подозрения в подготовке нападения на Украину, настаивая на том, что российские военные вблизи украинской границы всего лишь проводят учения.

Несмотря на высказанные обоими участниками друг другу предостережения, в Кремле остались довольны беседой, которая получилась "конструктивной и откровенной", создав "хороший фон" для начала переговоров в Женеве. В Белом доме сказали, что разговор, к которому Байден готовился несколько дней, носил серьезный и основательный характер.

По итогам беседы президенты договорились продолжить диалог уже в Новом году. Как сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков, оба лидера заявили, что будут лично контролировать ход переговоров в Женеве в январе и созваниваться по необходимости.

В заключение беседы президенты, как сообщается на сайте Кремля, обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

Остальные подробности о том, как проходила беседа двух президентов и как ее комментировали в Белом доме и Кремле, читайте в нашем материале "Беседа Байдена и Путина: США призывают к дипломатии, Россия требует не разговоров, а результатов"

СНБО Украины: угрозы нападения России нет, празднуйте спокойно

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на данный момент не видит угрозы российского вторжения.

"Сегодня пугать общество абсолютно не надо, - заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. - Сейчас идет большая информационная кампания, мы не видим сегодня прямой угрозы для нашего государства. Может ли в Кремле быть принято какое-нибудь другое решение? Может. Если его примут, мы сразу будем информировать, будем работать".

Данилов сообщил, что, по данным украинских специалистов, несмотря на демонстративное скопление российских войск у украинских границ в последние месяцы, большое вторжение Российская Федерация не способна осуществить даже физически.

"Есть небольшое увеличение [российского военного присутcтвия], но оно не является для нас слишком критическим. Отдыхайте спокойно, празднуйте", - сказал Данилов.

В мире наступит 2022 год

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители островов в Тихом океане встретят Новый год одними из самых первых - или самых последних

Большинство стран и территорий Земного шара простится с 2021 годом и - кто-то радостно, а кто-то с тревогой - встретит 2022-й. Первым делом (возможно, когда вы еще будете читать этот дайджест) Новый год придет на остров Рождества (Кирибати) и островное государство Самоа в Тихом океане. Произойдет это в 13 часов по Москве (10 утра про Гринвичу). Последними же, и только завтра, 2022 год встретят жители островного государства Ниуэ и Американского Самоа - в 14 по Москве (11 по Гринвичу) 1 января. Любопытно, что хотя острова государства Самоа и Американского Самоа разделяет чуть больше 70 км, Новый год их жители встречают с разницей более чем в сутки.

Сегодня и в последующие дни Русская служба Би-би-си опубликует различные материалы о том, чем запомнился уходящий год в разных областях жизни и чего ждать в следующем году. А пока можете посмотреть на лучшие фотографии, которые британские читатели Би-би-си присылали в течение года.

Биг-Бен снова зазвучит после долгого ремонта знаменитых часов и башни

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Биг-Бен скоро снова зазвучит

Знаменитый колокол Биг-Бен на часовой башне над британским парламентом впервые после долгого ремонта известит округу о наступлении Нового года. Биг-Бен начнет отбивать часы с четырех пополудни 31 декабря. Ремонт знаменитых часов длился четыре года и четыре месяца и обошелся британской казне в рекордные 80 млн фунтов (около 110 млн долларов)

Биг-Бен - это неофициальное название огромного часового колокола, который отбивает время. Этот звук используется в традиционных позывных Би-би-си.

Сама башня более века официально оставалась безымянной, пока в 2012 году ей не присвоили имя Елизаветы - по случаю 60-летнего юбилея правления британской королевы.

Последний раз перед ремонтом колокол Биг-Бен прозвучал в полдень 21 августа 2017 года. Правда, позже он звучал по особым случаям, но при помощи компьютерной программы.

Башня возвышается над столицей Великобритании уже более 160 лет: ее часы стали свидетелями правления пяти монархов и двадцати трех премьер-министров и пережили две мировые войны. Даже когда Лондон подвергался интенсивным немецким бомбежкам, Биг-Бен не прекращал отбивать время.

Американские эксперты: с Россией надо жестче

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Поставки Украине передовых противотанковых комплексов "Джавелин" способны серьезно изменить баланс сил

Сразу после телефонного разговора Байдена с Путиным американский аналитический центр "Атлантический совет" опубликовал открытое письмо 24 авторитетных экспертов по внешней политике, которые призывают жестко ответить на требования Москвы.

Россия обвиняет НАТО в том, что альянс угрожает ей, хотя НАТО до сих соблюдает все обязательства перед Москвой, а также выдвигает совершенно невыполнимые требования и готовит почву для войны с Украиной, пишут эксперты. Поэтому, на их взгляд, администрация Байдена должна:

согласовать с европейскими союзниками серьезнейшие санкции на случай российской агрессии против Украины, причем агрессии в любой форме и любого масштаба; обрисовать эти санкции Москве, дав ей пищу для размышлений;

нарастить поставки Украине вооружений, включая противотанковые комплексы "Джавелин", переносные зенитные ракетные комплексы "Стингер" и противобатарейные радарные системы Q36, а также подтолкнуть европейских союзников к тому, чтобы они тоже помогли украинской армии;

начать наращивание сил на восточном фланге НАТО и объяснить России, что этот процесс может ускоряться или останавливаться в зависимости от ее поведения;

Перейти в наступление в войне заявлений и добиваться осуждения России "семеркой", ОБСЕ и, возможно, в ООН;

при этом неизменно демонстрировать готовность к переговорам, но таким, где в повестке будут и претензии НАТО и других стран к России.

Среди подписавших письмо - известные эксперты, ветераны американской дипломатии, включая бывших послов в России и Украине и высокопоставленных сотрудников Госдепартамента, а также отставные военные.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Германии и Европе пора менять линию в отношении России

К твердости в общении с Россией призывает и одна из ведущих газет Германии, Frankfurter Allgemeine Zeitung, но она обращается уже к Евросоюзу в целом и к Германии в частности.

Редактор отдела политики Клаус-Дитер Франкенбергер пишет, что США, несмотря на декларации Байдена о том, что "Америка вернулась" в европейскую политику, слишком заняты внутренними проблемами, и Европе придется менять свою линию в отношениях с Китаем и Россией.

"Сильный и уверенный в себе актор должен отбивать попытки России сеять раздор и унижать Европу. Не обязательно платить той же монетой, но надо гораздо более решительно реагировать, когда Россия покушается на европейские ценности и европейский порядок. Для своих соседей с их проблемами Евросоюз - это сила, несущая порядок. Его задача - стабилизировать положение у них, иначе эта нестабильность обрушится на него самого", - пишет издание.

Times: "маленькая победоносная война" может обернуться против Путина

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Британская Times посвятила статью 22-летию пребывания Владимира Путина у власти.

Московский корреспондент Times пишет, что сегодня положение Путина уже не выглядит таким незыблемым, как прежде: его рейтинг снижается, молодежь в массе либо аполитична, либо поддерживает оппозицию, репрессии против которой осуждают и многие звезды рока и хип-хопа.

"Поэтому, хоть требование Кремля остановить расширение НАТО, похоже, и проистекает из искреннего убеждения российской элиты, что альянс представляет для нее угрозу, многие боятся, что Путин смотрит на новый виток конфликта с Украиной как на способ подстегнуть энтузиазм россиян по поводу его правления или как минимум остановить спад", - пишет Times.

При этом собеседники Times, либеральные аналитики, предполагают, что война с Украиной может обойтись России так дорого, что, наоборот, развернет общественное мнение против Путина.

Guardian: саудовцы, якобы осужденные за убийство Хашогги, живут в роскоши

Автор фото, AFP Подпись к фото, Жившего в изгнании саудовского диссидента Джамаля Хашогги в октябре 2018 года заманили в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, убили и расчленили тело

По меньшей мере трое из соучастников громкого убийства саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги, приговоренные к тюремным срокам, проводят свои дни отнюдь не за решеткой, но в роскошных условиях в охраняемом городке саудовской разведки в Эр-Рияде - об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на источник, который, как утверждает газета, близок к высокопоставленным чинам из спецслужб Саудовской Аравии.

Газета напоминает, что, по официальным сообщениям, эти трое членов группы, убившей и расчленившей Хашогги в консульстве Саудовской Аравии, были приговорены к большим тюремным срокам, вплоть до пожизненного.

Guardian также пишет, что советник принца Мохаммеда бин-Салмана, которого западные разведки считают организатором этого убийства, недавно вновь появился при дворе. Он три года скрывался от общественности.

Автор фото, STUDIOCANAL SAS/CHANNEL FOUR

Коты, играющие в крикет, коты, копающие дороги, коты на велосипедах - Луис Уэйн рисовал своих котов в общественных местах, украдкой изображая людей вокруг него в виде кошек.

Имя иллюстратора Луиса Уэйна в начале прошлого века стало нарицательным; именно ему приписывают изменение отношения людей к кошкам.

Его слава была недолгой, хотя вышедший этой осенью фильм "Электрическая жизнь Луиса Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем и Клэр Фой в главных ролях наверняка привлечет внимание к художнику.

Кем же в действительности был Луис Уэйн? Читайте об этом в нашем материале "Луис Уэйн: британский художник, изменивший представление людей о кошках"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Eще один "annus horribilis". Худшие и лучшие моменты для королевской семьи в 2021 году

Для британской королевской семьи 2021-й стал очередным "annus horribilis" - годом полным сложных событий и неприятных новостей. Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер вспомнил в деталях пять главных моментов из жизни королевской семьи в уходящем году.