Из "Яблока" исключили почти 100 человек за "поддержку конкурентов"
Федеральное бюро партии "Яблоко" на заседании вечером 28 декабря исключило из Московского регионального отделения 98 членов партии, среди которых - Дарья Беседина, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова, автор расследования об электронном голосовании и глава МО Раменки Максим Гонгальский. О своем исключении также сообщил помощник Бесединой Петр Карманов.
Причины исключения разные. В частности, руководству партии не понравилось, что их однопартийцы решили баллотироваться в Мосгордуму, конкурируя с кандидатами от "Яблока", а также поддерживали на выборах в Госдуму и Мосгордуму других кандидатов.
В пресс-службе "Яблока" изданию "Новая газета" уточнили, что Гонгальского и Карманова исключили за письма и поддержку конкурентов партийных кандидатов, Русакову - за "компрометацию партии" в СМИ и "спойлерство" кандидата от партии, а Беседину - за поддержку конкурентов. Среди исключенных оказался и программист Илья Сухоруков - его исключили "за письма", сообщили в "Яблоке".
Как заявляют в "Яблоке", его теперь уже бывшие члены якобы распространяли ложные утверждения, которые порочат партию и нанесли ей политический ущерб во время избирательной кампании.
"Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность в любой партии в любой демократической стране", - заявили в пресс-службе.
Во время предвыборной кампании 2021 года "Яблоко" отказалось выдвинуть в Думу соратников Навального, объяснив это рисками снятия с голосования всего партийного списка. В итоге выборы оказались для "Яблока" провальными. Партии не удалось провести в Госдуму ни одного одномандатника, а по партспискам она получила всего 1,34% голосов при пятипроцентном проходном барьере.
О том, что из "Яблока" хотят исключить около "250 врагов партии, обнаруженных в ее рядах", писал накануне бывший яблочник, директор Городских проектов Максим Кац, наблюдавший за заседанием онлайн.
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Конец истории Подкаст
В ноябре "Яблоко" исключило из партийных списков почти 500 человек, еще около 200 были сняты с регистрации. Некоторые яблочники тогда утверждали, что в партии начались внутренние политические чистки с целью избавиться от неугодных членов. В самой партии утверждали, что наводили так порядок и избавлялись от "мертвых душ".
Елена Русакова тогда говорила, что решение о чистках в "Яблоке" могло быть принято на фоне общего усиления давления на все зарегистрированные партии со стороны Кремля.
"Есть определенные требования: не допускать протестной активности, не выступать с острой критикой Путина, не поддерживать Навального, не поддерживать "умное голосование". Исполнять эти требования для "Яблока" очень трудно, потому что в партии полным-полно молодых людей, жестко настроеных на протест. Можно предположить, что руководство хочет обезопасить себя, исключая из списков таких людей", - говорила она.