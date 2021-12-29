Из "Яблока" исключили почти 100 человек за "поддержку конкурентов"

час назад

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS Подпись к фото, Елена Русакова в ноябре говорила, что давление со стороны Кремля на все зарегистрированные партии усилилось

Федеральное бюро партии "Яблоко" на заседании вечером 28 декабря исключило из Московского регионального отделения 98 членов партии, среди которых - Дарья Беседина, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова, автор расследования об электронном голосовании и глава МО Раменки Максим Гонгальский. О своем исключении также сообщил помощник Бесединой Петр Карманов.

Причины исключения разные. В частности, руководству партии не понравилось, что их однопартийцы решили баллотироваться в Мосгордуму, конкурируя с кандидатами от "Яблока", а также поддерживали на выборах в Госдуму и Мосгордуму других кандидатов.

В пресс-службе "Яблока" изданию "Новая газета" уточнили, что Гонгальского и Карманова исключили за письма и поддержку конкурентов партийных кандидатов, Русакову - за "компрометацию партии" в СМИ и "спойлерство" кандидата от партии, а Беседину - за поддержку конкурентов. Среди исключенных оказался и программист Илья Сухоруков - его исключили "за письма", сообщили в "Яблоке".

Как заявляют в "Яблоке", его теперь уже бывшие члены якобы распространяли ложные утверждения, которые порочат партию и нанесли ей политический ущерб во время избирательной кампании.

"Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность в любой партии в любой демократической стране", - заявили в пресс-службе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На предвыборном съезде в апреле 2021 года "Яблоко" анонсировало реформу партии

Во время предвыборной кампании 2021 года "Яблоко" отказалось выдвинуть в Думу соратников Навального, объяснив это рисками снятия с голосования всего партийного списка. В итоге выборы оказались для "Яблока" провальными. Партии не удалось провести в Госдуму ни одного одномандатника, а по партспискам она получила всего 1,34% голосов при пятипроцентном проходном барьере.

О том, что из "Яблока" хотят исключить около "250 врагов партии, обнаруженных в ее рядах", писал накануне бывший яблочник, директор Городских проектов Максим Кац, наблюдавший за заседанием онлайн.

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В ноябре "Яблоко" исключило из партийных списков почти 500 человек, еще около 200 были сняты с регистрации. Некоторые яблочники тогда утверждали, что в партии начались внутренние политические чистки с целью избавиться от неугодных членов. В самой партии утверждали, что наводили так порядок и избавлялись от "мертвых душ".

Елена Русакова тогда говорила, что решение о чистках в "Яблоке" могло быть принято на фоне общего усиления давления на все зарегистрированные партии со стороны Кремля.