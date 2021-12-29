Суд отпустил блогера Юрия Хованского из СИЗО

21 минуту назад

Подпись к фото, Юрий Хованский в суде перед изменением меры пресечения

Блогеру Юрию Хованскому, который больше полугода находится в следственном изоляторе по обвинению в призывах к терроризму, изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом просило следствие.

Куйбышевский суд Петербурга постановил освободить Хованского из СИЗО, запретив ему выходить из дома с 18:00 до 10:00, посещать место преступления (дом, где проводился стрим) и места проведения культурно-массовых мероприятий, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, а также общаться со СМИ и свидетелями по делу, передает корреспондент Би-би-си из суда.

С ходатайством о смягчении меры пресечения в суд в выходные неожиданно обратилось следствие. Это произошло через несколько дней после того, как стало известно о том, что блогер пожаловался на свое задержание и арест в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как пояснил следователь в суде, Хованского можно освободить из СИЗО, поскольку следствие полагает, что у него больше нет возможности скрыться. По просьбе следователя суд отпустил блогера домой до 8 января (до этого числа ему в последний раз продлевали арест).

Блогер просил разрешить ему общаться с родителями и гражданской супругой, а также заниматься профессиональной деятельностью и разрешить третьему лицу публиковать его ролики, не связанные с делом.

Следователь выступал против этого, однако суд согласился с доводами защиты о чрезмерности запрета общения с близкими родственниками. Суд также уточнил, что Хованскому можно снимать ролики, не используя интернет.

Защита блогера принесла в суд поручительство от депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР), распечатки материалов СМИ о принесенных Хованским публичных извинений, а также чек о пожертвовании 200 тысяч рублей в фонд помощи жертвам авиакатастроф и терактов "Рейс 9268".

Дело Хованского

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Блогера Хованского заключили под стражу в июне 2021 года. Ему вменяют исполнение песни, в которой была строчка, касавшаяся теракта на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году.

Следствие считает, что он исполнил ее не раньше 2018 года. Блогер же утверждает, что пел ее во время стрима в 2012 году, когда в законе об оправдании терроризма еще не было второй части, в которой упоминается интернет. При этом сам факт исполнения песни он не оспаривает.

"В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь. Признаю свою вину", - говорил Хованский на видео, опубликованном СКР после его задержания.

По обвинению в оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) блогеру грозит до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Хованский утверждал в своих письмах из СИЗО, что ему предлагали сделку со следствием, а когда он отказался, якобы пригрозили реальным сроком и проблемами его девушке. По словам Хованского, ранее ей уже угрожали подкинуть наркотики.

Блогер заявлял в ноябре, что некоторое время назад к нему тайком пришел следователь, который потребовал от него отказаться от адвокатов и дать показания, что песня, из-за которой его обвинили в оправдании терроризма, якобы была исполнена не в 2012 году, а позже, уже после внесения изменений в соответствующую уголовную статью.

Блогер утверждает, что отказался признаваться в том, чего не совершал, и через два дня после этого его компьютеры были отправлены на повторную экспертизу.

По данным СМИ, обвинение Хованскому строится на показаниях трех свидетелей, которые утверждали, что слышали песню о теракте на Дубровке в августе 2018 года. Двое из них могли работать в прошлом оперуполномоченными в полиции Петербурга, причем - одного и того же района, установила Би-би-си.