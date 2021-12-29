СМИ: ежедневное число заражений коронавирусом - рекордное с начала пандемии

29 декабря 2021, 13:05 GMT Обновлено 50 минут назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Вариант "Омикрон" взывал рекордную заражаемость вирусом по всему миру

За последнюю неделю в мире было зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии: согласно подсчетам AFP, каждый день выявлялось более 935 тысяч новых случаев.

Доминирующим вариантом во многих странах продолжает оставаться "Омикрон". Большинство новых случаев заражения (около полумиллиона) регистрируется в Европе.

По данным AFP, всего в период с 22 по 28 декабря в мире было зарегистрировано 6 млн 550 тысяч случаев заражения, то есть в среднем 935 тысяч в день.

По сравнению с предыдущей неделей рост составил 37% - это, по мнению агентства, говорит о том, что вирус распространяется с беспрецедентной скоростью.

Цифры минувшей недели также побили предыдущий рекорд, установленный с 23 по 29 апреля этого года, когда ежедневно в среднем фиксировалось 817 тысяч случаев заражения.

Ранее США и европейские страны сообщили о рекордном ежедневном росте случаев заболевания Covid-19 с начала пандемии по мере распространения варианта "Омикрон".

Только в США в понедельник было зарегистрировано более 440 тысяч новых случаев.

Вот как выглядят ежедневные данные по заражениям в Европе и Британии (данные за 28 декабря):

Италия - 78 000

- 78 000 Португалия - 17 172

- 17 172 Греция - 21 657

- 21 657 Франция - 179 807

- 179 807 Англия - 117 093

Как отмечает AFP, рост заражений не привел к увеличению количества смертей от Covid-19, которое снижалось в течение последних трех недель.