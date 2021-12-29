СМИ: ежедневное число заражений коронавирусом - рекордное с начала пандемии
За последнюю неделю в мире было зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии: согласно подсчетам AFP, каждый день выявлялось более 935 тысяч новых случаев.
Доминирующим вариантом во многих странах продолжает оставаться "Омикрон". Большинство новых случаев заражения (около полумиллиона) регистрируется в Европе.
По данным AFP, всего в период с 22 по 28 декабря в мире было зарегистрировано 6 млн 550 тысяч случаев заражения, то есть в среднем 935 тысяч в день.
По сравнению с предыдущей неделей рост составил 37% - это, по мнению агентства, говорит о том, что вирус распространяется с беспрецедентной скоростью.
Цифры минувшей недели также побили предыдущий рекорд, установленный с 23 по 29 апреля этого года, когда ежедневно в среднем фиксировалось 817 тысяч случаев заражения.
Ранее США и европейские страны сообщили о рекордном ежедневном росте случаев заболевания Covid-19 с начала пандемии по мере распространения варианта "Омикрон".
Только в США в понедельник было зарегистрировано более 440 тысяч новых случаев.
Вот как выглядят ежедневные данные по заражениям в Европе и Британии (данные за 28 декабря):
- Италия - 78 000
- Португалия - 17 172
- Греция - 21 657
- Франция - 179 807
- Англия - 117 093
Как отмечает AFP, рост заражений не привел к увеличению количества смертей от Covid-19, которое снижалось в течение последних трех недель.
За последние семь дней в среднем регистрировалось 6450 смертей в день, что является самым низким показателем с конца октября 2020 года.