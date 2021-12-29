Инфляция в России по итогам года оказалась максимальной за пять лет

12 минут назад

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Росстат оценил инфляцию по итогам 2021 года в 8,39%. Это максимальное значение после 2015 года, когда она была гораздо выше - 12,91%. В борьбе с ростом цен российский ЦБ семь раз в этом году повышал ключевую ставку, подняв ее до уровня 2017 года.

Хотя в декабре, по предварительным данным, месячная инфляция (то есть в декабре по отношению к ноябрю) стала чуть медленее - 0,82% против 0,96% и 1,11% в предыдущие месяцы. Тем не менее, и декабрьская инфляция превысила ожидания аналитиков, отмечает Интерфакс.

Инфляция за весь год оказалась на уровне ноябрьского максимума - и самой высокой за последние пять лет, следует из подсчетов Росстата. По предварительным данным, она составила 8,39% после 4,9% в прошлому году. Продукты за этот год подорожали на 10,62%, а услуги - на 4,98%.

В 2015 году годовая инфляция составила 12,9%, а в следующем году резко снизилась - до 5,4%.

Точные итоги года Росстат должен представить 12 января по полному перечню товаров и услуг, которые учитываются при определении инфляции.

Рост цен по итогам года превысил и официальный прогноз правительства России, который оно одобрило в сентябре (5,8%), и прогноз ЦБ (7,4-7,9%).

В ноябре рост цен в годовом выражении ускорялся до 8,4% - это был максимум с января 2016 года.

17 декабря с учетом высокой инфляции ЦБ седьмой раз за год повысил ключевую ставку сразу с 7,5% до 8,5%. Ставка за год удвоилась - в декабре прошлого года Банк России оставил ее без изменений на уровне 4,25%. Последний раз ставка была на уровне 8,5% с 18 сентября по 29 октября 2017 года.

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Анастасия Стогней, корреспондент Русской службы Би-би-си, о разогнавшейся российской инфляции:

"Такой исход можно было предвидеть уже на основании ноябрьских данных, когда инфляция за год (с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го) составила 8,4%.

За последние годы россияне отвыкли от такого. Инфляция постоянно снижалась, пока не достигла исторического минимума в 2,5% в конце 2017 года.

Самая высокая инфляция - продовольственная, по итогам года она будет больше 10%. То, что сильнее всего подорожала именно еда, россияне могут сказать и без статистики: это видно по чекам.

Почему все дорожает, особенное еда? Есть и общемировые причины, и сугубо российские. К первым относится то, что во всем мире экономика "разгоняется" после пандемии, логистические цепочки нарушены, в мире слишком много денег, которые раздавали для поддержки граждан. Ко вторым - то, что в России был плохой урожай. И в стране по-прежнему действуют продуктовые контрсанкции.