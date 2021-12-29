В Петербурге оправдали обвиняемых в сексуальном насилии над воспитанниками детдома

час назад

Автор фото, centr8.ru Подпись к фото, Сейчас учреждение носит название "Центр содействия семейному воспитанию №8"

Суд в Петербурге оправдал пятерых фигурантов дела о сексуальном насилии над детьми в детском доме №10. Дело было возбуждено в 2017 году после выхода документального фильма.

"Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления. Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно", - сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По статье о сексуальном насилии (ст. 132 УК РФ) обвиняли замглавы детского дома №10 Михаила Елина, директора школы Станислава Виноградова и выпускников учреждения Кирилла Покалюка, Павла Прикащикова и Андрея Соловьева.

Обвинение просило назначить им сроки от 13 до 25 лет. Теперь они имеют право требовать реабилитации и извинений от прокурора.

Виноградов, имевший звание заслуженного учителя России, летом этого года умер в СИЗО. Он также оправдан.

Доля оправдательных приговоров в России в 2020 году составила 0,34%.

Дело против сотрудников и выпускников детского дома №10 (сейчас это "Центр содействия семейному воспитанию №8") было возбуждено в 2017 году после выхода документального фильма, герой которого рассказал о насилии над воспитанниками учреждения.

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В декабре 2018 года Следственный комитет России сообщал, что следствие установило 23 факта сексуального насилия над пятью детьми, произошедших в 2002-2017 годы.

В рамках дела также были арестованы фотограф Александр Брыков и директор детского дома Наталья Федорова. Брыкова в 2020 году приговорили к четырем годам и семи месяцам колонии, признав виновным в изготовлении порнографии с воспитанником детского дома.

Преследование Федоровой, обвинявшейся в халатности, было прекращено в 2019 году в связи с истечением срока давности.