Путин и Байден провели телефонный разговор в канун грядущего обсуждения безопасности в Европе

45 минут назад

Автор фото, White house Подпись к фото, Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным из своей резиденции в Уилмингтоне, штат Делавэр

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проговорили вечером в четверг около часа по телефону в преддверии январских российско-американских переговоров, направленных на разрядку напряженности вокруг Украины, во время которых, как предполагается, пройдет обсуждение предложений Москвы о новой архитектуре европейской безопасности.

Беседа началась на пять минут позже запланированного, в 23:35 по московскому времени (20:35 по Лондону) и продолжалась 50 минут.

Это была уже вторая беседа Владимира Путина и Джо Байдена с начала декабря. С предложением о разговоре выступила российская сторона.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Фил О'Донахью, факт проведения уже второго разговора двух лидеров за последний месяц служит ярким свидетельством серьезности событий, касающихся Украины.

Кремль и белый дом в ближайшее время намерены представить собственные коммюнике по итогам беседы.

В начале месяца президенты уже общались в формате видеоконференции в течение двух часов. Байден тогда предупредил Путина, что Запад примет "строгие экономические и другие меры", если Россия вторгнется на Украину. Путин в ответ потребовал гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток.

Автор фото, Mikhail Metzel\TASS via Getty Images Подпись к фото, 7 декабря Путин разговоривал с Байденом по видеосвязи из своей сочинской резиденции

17 декабря российский МИД разместил на своем сайте в открытом доступе проект соглашений с США и странами НАТО, в котором Москва прямо предлагает юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и присоединения к альянсу Украины, а также других стран, входивших в состав СССР.

Россия, как следует из проекта, ожидает от НАТО отказа от любой военной деятельности на территории государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от военного сотрудничества с ними, отказа от размещения ракет малой и средней дальности вблизи России и от ведения в остальных частях мира такой военной деятельности, которую Россия посчитала бы угрозой своей национальной безопасности.

Западные обозреватели подчеркивают, что заявления о необходимости предоставления Москве новых гарантий безопасности звучат в момент, когда на границах Украины продолжается концентрация российских войск. На это в Кремле неоднократно заявляли, что передвижения российских военных по собственной территории не должны никого беспокоить.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Москве хотелось бы раз и навсегда зафиксировать свои права на влияние в "ближнем зарубежье" и отрезать НАТО от этих государств

Украина (как и власти стремящейся в НАТО Грузии) считает такие требования неприемлемыми.

На Западе назвали эти российские инициативы ультиматумом, а некоторые эксперты сравнили предстоящее их обсуждение с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой страны-победительницы во Второй мировой войне договорились о послевоенном переустройстве мира.

"Как становится ясно из проекта договора между США и Россией, Путин хочет воспроизвести Ялтинское соглашение 1945 года (в России даже говорят о "Ялте 2.0"), - написал один из самых известных американских специалистов по России, бывший посол в Москве, а ныне профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол в статье в газете Washington Post. - В этой новой версии соглашения США и Россия (на этот раз без Британии) поделили бы Европу на сферы влияния. Это совершенно неприемлемо".

Автор фото, Mikhail Svetlov/Getty Images Подпись к фото, Многие на Западе восприняли требования России как недопустимый ультиматум

США уверяют, что не собираются решать судьбу Украины и других восточноевропейских стран за их спинами.

Российско-американские переговоры пройдут в январе в Женеве. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что это случится сразу после новогодних каникул, официально дата пока не обнародована.