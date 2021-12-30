На Темзе демонтируют судно с тысячью тонн боеприпасов, затонувшее в 1944 году

час назад

Автор фото, Rob Atherton/Getty Подпись к фото, Судно "Ричард Монтгомери" затонуло в районе песчаной отмели Нор, вблизи города Ширнесс в графстве Кент

Минобороны Великобритании демонтирует и разминирует сухогруз с боеприпасами из США, который затонул в устье Темзы в августе 1944 году. Власти опасаются, что почти полторы тысячи тонн взрывчатки на его борту когда-нибудь взорвутся и приведут к масштабным разрушениям.

Транспортное судно "Ричард Монтгомери" потерпело крушение в районе песчаной отмели Нор, вблизи города Ширнесс в графстве Кент. Из воды уже несколько десятков лет торчат лишь концы мачт и указатели, предупреждающие об опасности. А вокруг места крушения создана запретная для прохода судов зона.

Сухогруз "Ричард Монтгомери" был построен в Джексонвилле, штат Флорида, в 1943 году для доставки грузов в Европу. Судно пересек Атлантику и встало на якорь возле английского берега, как и было указано его капитану, но когда начался отлив, корабль плотно сел на мель. Технологии тех времен не позволяли разгрузить или снять его с мели.

С тех пор состояние сухогруза постоянно мониторят. Последнее обследование министерства транспорта показало, что три мачты судна находятся в плохом состоянии. А минобороны предупредило, что если даже одна мачта рухнет, боеприпасы, которые лежат в передних трюмах, могут взорваться.

В случае взрыва под угрозой окажутся близлежащие нефтегазовые объекты в Ширнессе, так как количества взрывчатки на корабле достаточно для того, чтобы вызвать волну высотой 5 и шириной 300 метров.

По словам специалистов минобороны, такая волна может привести к массовым разрушениям и гибели людей.

Ранее в этом году министерство предложило выплатить 5 млн фунтов стерлингов (6,7 млн долларов) любой компании, готовой демонтировать ржавые мачты.

В итоге в октябре министерство заключило контракт на демонтаж мачт с компанией Briggs Marine Contractors, которая получит за свою работу 4,6 млн фунтов стерлингов.