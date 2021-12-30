Росстат: в ноябре в России умерли 87,5 тыс. пациентов с Covid-19 - новый месячный максимум

7 минут назад

Автор фото, Peter Kovalev/TASS

В ноябре в России умерли 87527 пациентов с диагностированным Covid-19, говорится в сообщении Росстата. С начала пандемии это максимальная для страны цифра за месяц.

Согласно сообщению ведомства, коронавирус как основная причина смерти был зафиксирован у 71187 пациентов. В 8939 случаях Covid-19 предполагался как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования.

Ковид был сопутствующим заболеванием и способствовал появлению осложнений у 1477 пациентов. В 5924 случаях коронавирус стал сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти, говорится в сообщении Росстата.

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Росстат также представил уточненные данные по смертности от коронвируса в октябре: за тот месяц умерли 84832 человека - это почти на 10 тысяч больше, чем считалось ранее.

В четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в целом смертность в России за 29 дней декабря по сравнению с 29 днями ноября снизилась на 19,6%, но в структуре смертности по-прежнему преобладает смертность от коронавируса.

При этом, по ее словам, смертность в январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года возросла на 18,5%.

Ранее вице-премьер сообщала, что за первые 14 дней декабря при снижении заболеваемости коронавирусом отмечалось и снижение общей смертности более чем на 14%. Точных цифр она не называла.

Осенью в России произошел резкий скачок заболеваемости Covid-19 и числа регистрируемых за сутки смертей. По уровню смертности страна стала занимать одно из первых мест в мире.

Данные Росстата по смертности более чем в два раза превышают цифры, которые дает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Власти объясняли это более тщательным сбором данных и разницей в методологии.

На прошлой неделе президент Владимир Путин признал, что смертность от коронавируса подсчитать сложно, но при этом заверил, что власти стремятся к тому, "чтобы все было максимально открыто, понятно и ясно".