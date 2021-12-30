Как освещение протестов признали оправданием экстремизма. Суд опубликовал решение по "ОВД-Инфо"*

Анна Пушкарская

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "ОВД-Инфо", внесенный в реестр "иноагентов", собирает информацию о задержаниях на акциях и политическом давлении

Луховицкий райсуд Подмосковья в четверг вечером опубликовал решение о блокировке сайта "ОВД-Инфо" (правозащитный проект внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). До сих пор эти подробности о известны не были. Сайт обвинили в оправдании экстремизма и терроризма, но это нормальная правозащитная работа, никакого намека на оправдание экстремизма в материалах сайта не было, настаивают в "ОВД-Инфо".

В решении перечислены публикации, которые прокуратура и суд считают направленными на оправдание терроризма и экстремизма и нарушением закона. Но суд признал запрещенной информацией и заблокировал весь сайт.

Согласно решению суда, прокуратура выявила "факты распространения информации в сети Интернет с нарушением законодательства РФ" на "сайте с названием "ОВД-Инфо", который "имеет IP-адрес, находящийся в Сан-Франциско (США)".

Прокуратура подробно рассказала в иске, чем занимается "ОВД-Инфо" как "независимый правозащитный медиапроект про политические преследования в России", и сообщила о том, что проект получает поддержку в рамках спецпроектов с правозащитным центром "Мемориал" (признан в России "иностранным агентом" и на этой неделе ликвидирован по решению Мосгорсуда) - от Европейской комиссии FIDH, цель - "воздействие на общественное мнение внутри страны".

В решении суда говорится, что "ОВД-Инфо" публикует новости о задержаниях на несогласованных публичных мероприятиях, о привлечении к административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений, связанных с участием в деятельности нежелательных организаций, а также информацию "о неправомерном привлечении политических активистов" (эта фраза в решении дана в кавычках).

Как утверждает прокуратура, контент сайта "сформирован и выстроен таким образом, что по результатам ознакомления с ним у неопределенного широкого круга лиц может сформироваться представление о допустимости осуществления экстремисткой деятельности, а также положительное и сочувственное отношение к запрещенным группировкам".

В суде, который проходил без участия представителей "ОВД-Инфо", прокурор, согласно решению, "дополнил, что по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о систематическом размещении на сайте "ОВД-Инфо" в социальных сетях информации, направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, материалов оправдывающих действия участников подобных организаций".

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Прокуратура настаивает, что такая деятельность направлена на пропаганду терроризма и экстремизма, что "является незаконным", а распространение информации на сайте "подлежит запрету на территории Российской Федерации".

В решении суда указано, что представитель заинтересованного лица был "извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился". При этом заинтересованным лицом в карточке дела указан только Роскомнадзор.

Но "ОВД-Инфо" об иске никто не уведомил. Судья Денис Борзов в итоге рассмотрел дело только с участием прокурора.

Судья признал, что в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие мнение прокурора.

В частности, cуд ссылается на статью о пытках, а также на материал, заголовок которого в решении не приводится. В нем, по версии представленной прокуратурой экспертизы АНО "Независимый эксперт", речь идет "о деятельности международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", признанной террористической на территории Российской Федерации".

При этом "материал представлен как интервью с действительным участником" организации, в связи с чем предполагается, что его высказывания, направленные на оправдание терроризма, будут восприниматься "убедительнее потенциальной аудиторией", говорится в решении.

Кроме того, суд приводит в доказательство заметку, в которой "с учетом акта комплексного психолого-лингвистического исследования" якобы установлено, что речь идет о "международной религиозной экстремисткой организации "Свидетели Иеговы", признанной экстремистской и запрещенной в законном порядке".

Тематика представленного материала "охватывает вопросы о привлечении к ответственности за осуществление экстремистской деятельности, а также содержит оценки борьбы со "Свидетелями Иеговы" со стороны государства", пишет судья.

Обнаружил суд с помощью "Независимого эксперта" и заметку о несогласованных акциях протеста, "направленных на нарушение общественного порядка и дестабилизацию политической обстановки в России". В решении суда говорится, что акции были связаны "с задержанием лидера экстремистской организации... Н.А.А." (вероятно, суд имел в виду Алексея Навального).

Судья решил, что материал "идейно направлен" на убеждение потенциальных адресатов в необходимости участвовать в несогласованных акциях протеста, а также нарушать действующее законодательство и игнорировать законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных представителей власти.

Перечисляет суд также материал из рубрики "Политпрессинг", в котором, по мнению суда, говорится "об украинских террористах либо лицах, подготавливавших и (или) совершавших диверсионно-террористические акты на территории Российской Федерации в интересах Украины".

Фигурирует в деле и статья о взрыве в здании ФСБ в Архангельске.

Лингвистический анализ текстов, проведенный теми же экспертами, содержит вывод, что они направлены на "оправдание лиц, осужденных в связи с причастностью к терроризму" и "нарушение действующего законодательства".

Суд указал, что "доступ к незаконной информации" нарушает публичные интересы и способствует формированию в обществе "мнения о возможности безнаказанного совершения преступлений", "подрывает авторитет госвласти" и законодательства.

"Лица, подлежащие привлечению к участию в деле в качестве ответчиков, не установлены, сведений об их наименовании и месте нахождения в суд представлено не было", - решил суд.

Хотя прокуратура перед подачей иска вызывала по электронной почте представителя "ОВД-Инфо", который немедленно по вызову явился, но никаких уведомлений о проверке и иске, а также каки-либо претензий не получил.

"Решение демонстрирует, что прокуратура и суд нарушили все возможные процессуальные нормы", cказал Би-би-си основатель "ОВД-Инфо" и владелец сайта Григорий Охотин.

Суд в решении указывает, что ответчики по делу не установлены и "сведений об их наименовании и месте нахождения в суд представлено не было".

При этом в том же решении говорится, что "при проверке интернета выяснено, что сайт принадлежит медиа-проекту "ОВД-Инфо", включенному в реестр", напоминает Охотин. В реестре, по словам Охотина, прямо указана его фамилия, а его адвокат был в прокуратуре за день до подачи иска в суд.

"Естественно, мы пишем про самые разные уголовные дела и судебные процессы, в том числе о тех, что идут в рамках антиэкстремистского законодательства. Это нормальная правозащитная работа, для этого мы и существуем, никакого даже и намека на оправдание экстремизма тут нету и быть не может", - прокомментировал Охотин решение Луховицкого райсуда Подмосковья.

"Мы будем настаивать, чтобы соцсети не блокировали наши аккаунты до нормального и состязательного судебного разбирательства", - добавил он.

Блокировки не только сайта "ОВД-Инфо", но и его аккаунтов в соцсетях на основании решения суда потребовал Роскомнадзор.

По данным ЕГРЮЛ, выступавший экспертом в этом деле центр содействия развитию гуманитарных экспертиз "Независимый эксперт" зарегистрирован в Солнечногорске в Московской области Данилой Михеевым. О его деятельности писали "Медиазона" (признана СМИ-"иноагентом"), DOXA и "Новая газета". Их исследование показало, что Михеев давал показания по делам об оправдании терроризма и пропаганде нацизма, сам направлял жалобы и выступал свидетелем по уголовным делам, а также помогал выявлять оппозиционно настроенных студентов.

В четверг Би-би-си также обнаружила, что на сайте Луховицкого райсуда уже указана "дата вступления в законную силу" этого решения - 22 января 2022 года. В карточке дела указано, что оно уже сдано в канцелярию. Хотя решение может вступить в силу только после рассмотрения апелляционной жалобы. "ОВД-Инфо" на этой неделе направил в суд апелляционную жалобу и потребовал предоставить возможность ознакомиться с материалами дела, на основании которых было принято решение о блокировке ресурса.

25 декабря Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта, заявив в комментарии, что его деятельность признана направленной на пропаганду терроризма и экстремизма.