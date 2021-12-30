Гаражные инженеры. Хаусботы на Волге

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

46 минут назад

На окраине каждого российского города есть гаражи, а в них гаражные сообщества: местные жители объединяются, чинят в них машины, выпивают и зачастую проводят в них все свободное время, общаясь друг с другом. Здесь рождаются свои изобретатели и инженеры: они строят электромобили, катера и даже летающие самолеты. Рассказываем, как самарский предприниматель Виктор Мачоган строит плавучие дома и продает их.

"Лобовое столкновение на 100 километрах в час. У меня было девять переломов в голове", - В 2011 году самарский предприниматель Виктор Мачоган разбился на мотоцикле. Это была тяжелая авария, после которой он чудом выжил. И она полностью изменила его жизнь.

Другие истории гаражных инженеров и их изобретений можно прочитать по ссылке.

"Я после этого почему-то стал строить плавучие дома. Работа у меня была связана со стройкой, и она мне надоела. Вся эта бухгалтерия, учет, отопление, водоснабжение. Жена мне все время помогала, окна приклеивала, красила, мазала, хоть ей и 20 лет было, но она тоже руками работала", - рассказывает он.

С женой бизнесмен познакомился в связи с той же аварией: "Я прокатил девушку на мотоцикле. Она подошла в кафе и попросила прокатить. А на следующий день я разбиваюсь. И у меня вот такая морда, я в гипсе лежу парализованный. И ко мне приходит друг, которому я говорю: "Хочу познакомиться с этой девушкой, которую я катал на мотоцикле". Он ее как-то нашел, затащил в больницу… Оказалось, что это моя будущая жена".

Плавучие дома, о которых говорит Мачоган, это прямоугольные площадки на понтонах, на которых установлены небольшие домики, обычно двух-трехэтажные. Он строит их с 2009 года. Сначала построил один для себя, но после аварии решил заниматься этим профессионально.

Что такое хаусботы и где они плавают?

Плавающим домам много сотен лет, они были распространены в Европе, в Новом Свете, других частях Земли. Дома бывают самоходные, с мотором, или буксируемые, которые обычно надолго швартуются на одном месте.

Некоторые плавающие дома предназначены для жилья, они могут подключаться к водопроводу и электричеству на берегу. Но в последние годы в мире строят все больше таких домов, предназначенных для вечеринок или временного отдыха. Это скорее дачи на плоту, места для пикников, чем жилье.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Обычно они бывают двух-, но иногда и трехэтажными. Есть дома совсем небольшие, рассчитанные на небольшие компании, а есть и с вертолетной площадкой на крыше. Виктор Мачоган в цеху на окраине Самары строит не очень крупные хаусботы собственной конструкции. Обычно это двухэтажные домики с одной гостиной и двумя спальнями на первом этаже и большой открытой верандой на втором.

Такой дом может передвигаться по воде со скоростью 10 узлов (18 километров в час). Система управления довольно простая и похожа на управление обычным катером.

Однако рулить таким домом на воде непросто. Штурвал (обычный руль) находится в передней части лодки в салоне, и из-за больших размеров судна обзор возможен только при помощи видеокамер.

Впрочем, если не брать в расчет это неудобство, управлять им и правда можно почти как моторной лодкой - ведь хаусбот движется при помощи подвесного мотора.

"Основное отличие хаусбота от яхт - не очень большая мореходность. Вы не можете уплыть на нем в море, океан за 200 километров от берега. Но наши местные условия и не ставят таких задач, потому что у нас река, мы всегда рядом с берегом, нам не нужны огромные борта. У нас маленькая осадка, мы можем пройти по любой мели. Штормов у нас почти не бывает, но а если бывает, то это судно предназначено для отдыха, и зачем вам отдыхать в шторм?" - говорит Мачоган.

Идея строить такие дома родилась у Виктора еще в 2000-х. Вместе с другом он с юности увлекался загородным туризмом.

Сначала он купил резиновую лодку с мотором, чтобы кататься по выходным, затем стал выезжать с большой компанией с палатками на природу: "Со среды мы начинали готовиться к нашему отдыху, все покупали, запасали, таскали, грузили в эту лодку, в которую сами не помещались. Все это пять раз перевозили, размещались и скоро уже надо было собираться обратно домой".

Это было настолько неудобно, что он решил построить большой плот, на котором можно было бы разместить и людей, и палатки, и остальные вещи: "Стал изучать все, и выяснилось, что в Америке и Австралии все это давно распространено, там целая культура сформировалась. Таких судов очень много, но привести его сюда нереально из-за размеров. Тогда я решил построить его сам".

Свой первый хаусбот Мачоган решил строить не самостоятельно, а заказал на самарском судоремонтном заводе, нарисовав чертежи. Однако после того, как рабочие собрали понтоны и поставили на них площадку, продолжать сборку они отказались. Пришлось достраивать хаусбот самому, с помощью одного сварщика.

"Мой первый плавдом, я им владел больше 10 лет. И постоянно на нем жили. Потом у меня и большой плавдом был, 350 метров. Две зимы я провел на хаусботах, мы заливали каток, катались на коньках", - вспоминает Виктор Мачоган.

Плавающие дома Виктор Мачоган строит на окраине большого судоремонтного завода в Самаре. Он арендует у предприятия небольшой, размером с пару гаражей, цех - старое кирпичное здание с площадкой перед ним, на которой он закладывает и строит корабли. Понтоны для них он отливает в специальной печке в цеху.

Здание явно видело и лучшие времена - позади него проходит заброшенная заводская железная дорога, а вокруг нагромождены ржавеющие металлические конструкции. Недавно кто-то попытался украсть с железной дороги рельсы, очевидно, чтобы сдать в металлолом, но, вынув несколько костылей, бросил это занятие.

Этот цех хорош тем, что стоит на берегу Старой бухты на реке Самаре - здесь множество яхт и катеров. Там и спускают на воду хаусботы.

Проще всего строить лодку зимой. По весне достроенные суда просто опускаются в воду, ломая подтаявший лед. Но если дело происходит летом, то лодку приходится опускать краном. Мачоган сравнивает это с родами:

"Все корабли похожи на детей… Строительство корабля - оно как рождение ребенка. Сначала вы думаете, зачем он нужен, ребенок… Но потом вы начинаете его строить, это он как бы зачатый, и вот идет его образование - как беременность проходит, то, как вы его строите. В процессе строительства бывают проблемы, осложнения, а сам спуск корабля - как роды. Это технически сложная операция, вы его строите на берегу, потом его поднимают, могут потрескаться стекла… Его поднимают, сбрасывают, и в этот момент он получает самые большие нагрузки. На воде он такие нагрузки может и не получить. И вот он сбрасывается, и если он не разрушен, то он родился, и его дальнейшая жизнь происходит".

В старом цеху, перед которым строят новый корабль, стоит большая печь, в которой расплавляют пластик, формируя части понтонов - из них потом собирают плавучую основу катамарана-хаусбота. Эту печь, как рассказал Мачоган, он собрал сам, потому что не смог заказать ничего подходящего в Европе или Китае.

Эта технология оказалась слишком старой для европейских производителей - они перестали выпускать такие печи. Для китайцев печь оказалась слишком маленькой, так как они строят линии для больших производств. Эта печь занимает большую часть помещения его цеха в 300 квадратных метров. На полу здесь разложены фанерные лекала будущих декоративных стеклянных конструкций судна, под которые подгоняют алюминиевые профили. Ходить по этому небольшому загруженному помещению очень тяжело.

"Мы тут лет десять существуем, если не больше, и вот крышу починили, теперь она не течет, разве это не рост? - говорит Мачоган. - Но если серьёзно, то давно есть желание создать нормальный красивый цех с современными материалами, но как только начинаешь это делать, сразу есть люди, которым тоже это нужно. У них там есть звания и бороться с ними очень трудно. И вроде как… Пусть лучше так".

Мужчина в беседе с Би-би-си несколько раз туманно говорит об опасениях лишиться бизнеса в результате внешнего давления. "Если все отладить так, что все будет работать, то поверьте, оно будет работать не на вас", - переживает Мачоган.

По словам Мачогана, лучшей защитой от захвата его производства пока является то, что все оно сконцентрировано на нем самом - никто другой не сможет поддерживать производство лодок в старом гараже.

Всего производством, кроме него, занимаются двое рабочих - как объясняет мужчина, он сильно экономит на зарплате, хотя работать приходится много. Юридически хаусботы строит ООО СПК - "Самарская понтонная компания", как неофициально расшифровывает это название Виктор Мачоган. Компания принадлежит его бизнес-партнеру, но производством занимается он сам, даже не будучи сотрудником фирмы. Судя по СПАРКу, к Мачогану есть претензии на 700 тысяч рублей у налоговой службы - был подан иск о банкротстве. Мужчина говорит, что не согласен и будет иск оспаривать.

Компания зарабатывает на жизнь не продажей больших домов-кораблей - основной доход приносят небольшие понтоны для парковки водных мотоциклов. Их производят на том же оборудовании, на котором делают понтоны. Конструкционно они устроены точно так же - пластиковая оболочка и внутренности, заполненные пенопластом. В Самаре, которая стоит на Волге, это ходовой товар - катера и мотоциклы есть у многих.

Плавучие дома - скорее побочный продукт, правда, отнимает он очень много времени и денег. Себестоимость их зависит от очень многих факторов, рассказывает Мачоган. Но оценить ее довольно сложно: "В среднем, ну вот сам двигатель стоит миллион, если взять новый в 100 лошадиных сил. Оборудование сюда - тысяч 400-600 по-минимуму уйдет. Стройматериалы тоже в районе миллиона, но тут все зависит от того, какие использовать и где покупать".

Мачоган - не единственный в Самаре, кто пытался строить хаусботы, но получается далеко не у всех:

"Я людям советую, у кого нет в запасе миллионов четырех, даже не браться за это дело. Люди иногда просчитают, что весит он пять тонн, а пять тонн, даже если по сто тысяч за тонну, это полмиллиона, ну чего мы, сами не сварим? Но это неправильная арифметика - тут очень много таких расходов, о которых даже я не знаю", - говорит Мачоган.