Власти Турции ответили на падение лиры призывом судиться с экономистами

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Турецкая лира в этом году стремительно обесценилась

Власти Турции нашли причину падения лиры и роста цен. Виноваты экономисты, предупреждавшие, что этим и закончится, если президент Реджеп Тайип Эрдоган не откажется от крайне неортодоксальной экономической политики. Теперь им угрожают преследованием и судом.

Турецкая лира теряет свою стоимость уже который месяц, и ряд экономистов советует гражданам хранить свои сбережения в золоте и долларах. Правительство Турции назвало их советы психологичской войной и предложило подать на них в суд.

Аналитики винят в стремительном падении лиры Эрдогана, который решил бороться с инфляцией путем резкого снижения ключевой ставки Центробанка. Эта мера - полная противоположность тому, что страны обычно делают в аналогичных обстоятельствах, говорят экономисты.

Сначала банковский регулятор подал жалобы на более чем 20 человек, включая бывшего управляющего центральным банком, за их посты в "Твиттере". После чего министр финансов Нуреддин Небати подключил население, предложив людям самим судиться с экспертами.

Небати обвинил комментаторов, которые призывали турок покупать золото и доллары, чтобы уберечь свои деньги, в развязывании психологической войны,

"Подайте иск против любого, кто вводит вас в заблуждение", - призвал Небати граждан в интервью "Си-Эн-Эн Тюрк".

Турецкая валюта потеряла почти половину своей стоимости с начала ноября, а в целом падение лиры в этом году составило более 34%, что является самым резким снижением курса среди валют развивающихся рынков в 2021 году.

Сейчас за один доллар дают около 11,4 лиры.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Из-за падения курса лиры к доллару граждане теряют свои сбережения

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Причина падения турецкой лиры проста: неортодоксальный подход президента к экономике. Он заключается в сохранении низких процентных ставок, которыми глава государства надеется поддержать экономический рост и экспортный потенциал Турции при конкурентоспособной валюте.

Жалоба банковского регулятора с призывом завести уголовное дело направлена ​​против журналистов и экономистов, которые заявили, что падение лиры будет продолжаться до тех пор, пока Эрдоган радикально не изменит взятый курс.

Среди турок, упомянутых в жалобе, есть бывший глава центрального банка Дурмуш Йылмаз, ныне член парламента от оппозиционной "Хорошей партии".

Дуршум Йылмаз возглавлял Центробанк в период с 2006 по 2011 годы, тогда Турция была привлекательным местом для иностранных инвесторов.

Несмотря на угрозу уголовного дела, Йылмаз продолжил свои атаки на правительство Эрдогана, высмеивая слова турецкого министра финансов о том, что Федеральная резервная система США принадлежит "пяти семьям" и не обладает реальной независимостью.

А экономист и журналист Мустафа Сонмез подал собственную жалобу на главного прокурора Стамбула и банковский регулятор за публичное упоминание его имени в его пресс-релизе.

"Их преступление: нарушение конфиденциальности частной жизни, нанесение ущерба репутации и преследование", - заявил Сонмез в "Твиттере".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Министр финансов Нуреддин Небати предложил гражданам подавать в суд на экономистов, которые негативно комментируют курс лиры

Эти события разворачиваются на фоне обсуждения закона о еще большем ужесточении контроля за социальными сетями в Турции и заявлении президента Эрдогана о поддержке лиры, которое он сделал на прошлой неделе.

Так, Эрдоган предложил открывать новые банковские депозиты, которые будут привязаны к доллару, для того, чтобы компенсировать гражданам убытки, понесенные в результате колебаний обменного курса.