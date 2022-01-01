Безукоризненное начало миссии "Джеймса Уэбба". Ученые показали, как телескоп отправился в космос

46 минут назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Джеймс Уэбб" отделяется от верхней ступени ракеты

Европейское космическое агентство (ESA) показало видеозапись момента, когда телескоп "Джеймс Уэбб" отделился от доставившей его в космос ракеты и отправился в самостоятельное путешествие к постоянной орбите на расстоянии около 1,5 млн километров от Земли.

Ракета "Ариан-5" с "Джеймсом Уэббом" на борту стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в прошлую субботу, 25 декабря. После старта космический телескоп отделился от верхней ступени ракеты-носителя - и этот процесс транслировался на Землю в реальном времени. Однако полученное изображение было не слишком качественным и часто прерывалось.

Теперь специалисты ESA почистили видеофайл и наложили на него музыку британского композитора Шарлотты Хаттерли.

Эти кадры - наш последний взгляд на телескоп, сейчас направляющийся к месту постоянной дислокации, которой он достигнет в конце января. Сейчас он уже находится дальше от Земли, чем орбита Луны.

Ученые надеются, что "Джеймс Уэбб" позволит им заглянуть далеко в прошлое, во времена формирования вселенной и галактик. Это возможно, поскольку телескоп способен улавливать сигналы, исходящие от звезд на расстоянии до 13,5 млрд световых лет. То есть он сможет посмотреть на Вселенную такой, как она выглядела всего через 200 млн лет после Большого взрыва.

Подробнее о том, как будет работать "Джеймс Уэбб" и почему ученые надеются сделать с его помощью революционные открытия, рассказывает наш корреспондент Николай Воронин.

Запуск телескопа прошел очень удачно: построенная Европейским космическим агентством ракета отработала безукоризненно и вывела "Джеймса Уэбба" на нужную высоту, под нужным углом относительно экватора и с нужным ускорением.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ожидание: "Джеймс Уэбб" поведает космические тайны

Полет оказался настолько успешным, что "Джеймс Уэбб" сумел сэкономить топливо на маневрировании и теперь сможет дольше работать в космосе. НАСА сообщает, что ученые могут ожидать, что он "проживет" на орбите значительно дольше, чем 10 лет (при том, что минимальный жизненный цикл этой миссии составляет пять лет).

Автор фото, Stephane Corvaja Подпись к фото, Запуск ракеты "Ариан 5"

Еще один признак того, что запуск "Джеймса Уэбба" прошел как по маслу, - это скорость, с которой была развернута панель солнечных батарей. На опубликованных кадрах видно, что это происходит уже через 70 секунд после отделения от верхней ступени - при том, что по плану панель должна была выдвинуться только через несколько минут.

Бортовые компьютеры телескопа досрочно решили, что для осуществления процедуры выполнены все необходимые условия - и дали команду к действию.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Сейчас ученые разворачивают основное зеркало телескопа