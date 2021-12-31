Коронавирус в мире: отступление "Омикрона" в ЮАР, перебои с едой в Китае из-за карантина, Новый год с ограничениями в Европе

час назад

Автор фото, Reuters

Заболеваемость "Омикроном" в Южной Африке, по заявлению властей, пошла на снижение, все британцы получили доступ к третьей дозе вакцины, в китайском городе Сиань 13 млн человек находятся в локдауне и жалуются, что им нечего есть, в Европе и США Новый год отпразднуют с некоторыми ограничениями. Главное о пандемии коронавируса в мире - в нашем обзоре.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились почти 285 млн человек, около 5,5 млн умерли.

Штамм коронавируса "Омикрон" теперь доминирует во Франции и многих других городах, а власти Южной Африки, где изначально появился этот вариант вируса, заявили, что пик заболеваемости в стране пройден и они готовятся снять действующие ограничения.

"Волна "Омикрона" достигла пика с клиническими проявлениями, которые не вызвали никакой перегрузки больниц. По мнению экспертов, ситуация позволяет нам отменить комендантский час и постепенно открывать экономику", - сказал министр в канцелярии президента ЮАР Мондли Гунгубеле.

Великобритания достигла цели бустерной кампании

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кампания ревакцинации населения Великобритании прошла успешно

Британские власти отчитались об успешной кампании ревакцинации - по их словам, всем британцам по состоянию на 31 декабря было предложено привиться третьей дозой вакцины. Однако, пока далеко не все воспользовались этой возможностью - ревакцинировались в стране чуть больше 58%.

"Есть одна главная причина, по которой Великобритания смогла сохранить открытую экономику. Это потому, что британский народ героически, добровольно и в невероятном количестве откликнулся на призыв сделать прививки. Мы достигли нашей цели к Новому году, мы удвоили скорость вакцинирования третьей дозой. И именно благодаря этим огромным национальным усилиям мы можем праздновать сегодня Новый год. Если вы еще не получили прививку, сделайте это своим новогодним обещанием самому себе - и это гораздо проще, чем похудеть или начать вести дневник - просто придите в центр вакцинации или запишитесь в интернете. Получите бустер и сделайте 2022 год счастливым для всех", - заявил в своем новогоднем обращении премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Министр здравоохранения Саджид Джавид также поблагодарил общественность, персонал Национальной службы здравоохранения, добровольцев и вооруженные силы, которые сделали все возможное, чтобы достичь поставленной цели.

Европа отпразднует Новый год с ограничениями

Автор фото, EPA Подпись к фото, Новый год в Нью-Йорке отпразднуют, но с ковидными ограничениями

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Большинство европейских городов, в том числе Париж, Лондон и Берлин, отменили официальные празднования Нового года.

Однако, многие правительства пока не склонны вводить жесткие ограничения, которые действовали в прошлом году. Жителей Франции и Англии попросили руководствоваться здравым смыслом, а власти Мадрида заявили, что празднование Нового года на площади Пуэрта-дель-Соль состоится, но с ограниченным числом участников.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что традиционное празднование Нового года на Таймс-сквер, состоится, но также пройдет с ограничениями. Все, кто придет на площадь, должны будут предъявить свидетельство о вакцинации, внутри нужно будет обязательно носить маску, а количество участников будет ограничено 15 тыс. человек.

По словам де Блазио, для города важно провести празднование в этом году, чтобы поддержать моральный дух нью-йоркцев, которые пережили два очень тяжелых года.

"Мы хотим показать, что мы движемся вперед, что Нью-Йорк борется и не сдается", - сказал мэр Билл де Блазио в эфире телеканала Эн-би-си.

Он также заявил, что врачей больше волнует не вечеринка на площади, которая пройдет на открытом воздухе, а то, что люди соберутся в барах и ресторанах по всему городу, поэтому призывает граждан быть более осмотрительными.

Китай: 13 млн в городе Сиань закрыты в локдауне и жалуются, что у них нет еды

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пока одни города в Китае готовятся к празднованию Нового года, другие закрыты на локдаун

Китайские власти ввели локдаун в городе Сиань: 13 млн человек обязаны оставаться дома, так как в городе обнаружены новые случаи коронавируса.

Жители города говорят, что им не разрешают выходить даже за едой, а запасов продуктов дома не хватает. Власти отрицают проблемы с питанием, так как государственные службы якобы доставляют еду всем нуждающимся.

В Китае действует политика "ноль случаев", что означает закрытие на локдаун тех городов, где были обнаружены заразившиеся.

Изначально ограничения позволяли одному человеку из семьи выходить из дома один раз в два дня, чтобы купить продукты. Однако затем меры были ужесточены, и жителям запретили покидать дома, кроме как для того, чтобы пройти тестирование.