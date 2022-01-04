Основательницу Theranos Элизабет Холмс признали виновной в обмане инвесторов

17 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Элизабет Холмс останется на свободе под залог до вынесения приговора, дата которого пока не назначена

Основательница компании Theranos Элизабет Холмс, которая семь лет назад стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире, признана виновной в мошенничестве и обмане инвесторов. Ее дело рассматривалось в федеральном суде Калифорнии с конца августа этого года.

Theranos на протяжении многих лет разрабатывала универсальный прибор, который, как уверяли авторы, должен был по одной капле крови диагностировать заболевания. Однако, по версии обвинения, это устройство оказалось пустышкой, а глава компании Холмс осознанно вводила в заблуждение инвесторов проекта.

Присяжные признали ее виновной по четырем из 11 пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества против инвесторов, обман общественности и мошенничество с использованием электронных средств.

Суд присяжных совещался в течение семи дней, но так и не пришел к консенсусу по большинству пунктов. Впрочем, по каждому из тех, где соглашение все же было достигнуто, ей грозит до 20 лет заключения, а общий тюремный срок может достигнуть 80 лет. Впрочем, судья, скорее всего, приговорит ее к намного менее длительному сроку.

Среди инвесторов Theranos были самые известные политики и бизнесмены США. В частности, экс-президент Билл Клинтон, министр образования при администрации Трампа Бетси Девос, медиамагнат Руперт Мердок и другие. В совет директоров компании входили бывшие госсекретари США Генри Киссинджер и Джордж Шульц, а также экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Интерес к Theranos проявлял и Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Въедливый журналист

Компания Theranos (в названии соединены слова "терапия" и "диагностика") на пике своей популярности оценивалась в 9 млрд долларов. Разрабатываемый ею прибор должен был по одной капле крови из пальца ставить широкий спектр диагнозов.

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Элизабет Холмс и руководство компании обещали революцию в мире медицины и в индустрии здравоохранения. Но в 2015 году журналист издания Wall Street Journal Джон Каррейра выпустил серию разоблачительных статей о деятельности Theranos.

В частности, его внимание привлекла крайняя закрытость компании, он вел свое расследование на протяжении нескольких лет и в результате сумел доказать, что разрабатываемая в Theranos технология - обман.

На условиях строжайшей конспирации он встречался с рядом сотрудников фирмы, некоторые из них к тому времени уже покинули свои должности. По словам Каррейры, все они были запуганы.

Из их рассказов сложилась картина ужасающей обстановки, при которой людей буквально принуждали к подлогу, угрожая увольнениями на условиях, означавших разорение.