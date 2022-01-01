Глава ВОЗ: пандемия коронавируса закончится в 2022-м, если удастся покончить с вакцинным неравенством

23 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вакцинация в Берлине 1 января 2022 года

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022-й может стать последним годом пандемии коронавируса, но только при условии, если странам мира удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.

В своем новогоднем обращении Гебрейесус назвал причиной появления нового варианта ковида "Омикрон" "узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами". ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства мира, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать третьи прививки-бустеры, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила и первую дозу вакцины.

По мнению главы ВОЗ, такой подход создал "идеальные условия для появления "Омикрона". "И чем дольше будет нарушаться принцип справедливости, тем выше риск дальнейших изменений этого вируса, которые мы не можем ни предотвратить, ни предсказать", - сказал Гебрейесус.

По мнению экспертов, новые мутации вируса возникают в условиях его активного распространения, когда заражается все больше людей в разных странах мира. Вспышка "Омикрона" привела к резкому скачку заболеваемости в мире, но по предварительным данным, этот вариант приводит к менее тяжелому течению болезни и инфицированные значительно реже оказываются в больницах.

Тем не менее, власти стран мира сообщают, что из-за большого числа заболевших и вынужденных самоизолироваться сотрудников нарушается работа различных государственных и частных служб, в том числе авиатранспорта, здравоохранения, полиции и пожарных. В последние дни из-за "Омикрона" были отменены тысячи авиарейсов по всему миру.

Гебрейесус отметил, что за три года пандемии мир разработал множество инструментов против ковида, в том числе сделано более 8,5 млрд прививок, что помогло спасти миллионы жизней. "Сейчас, когда мы вступаем в третий год этой пандемии, я уверен, что это будет год, в котором мы покончим с ней, но только если мы сделаем это вместе, - заявил глава ВОЗ. - Если мы покончим с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии".

Ранее ВОЗ поставила задачу вакцинировать по меньшей мере 40% населения во всех странах мира, однако в большей части стран Африки эта цель не выполнена. Теперь организация считает, что для окончания пандемии необходимо к июлю 2022 года вакцинировать 70% жителей планеты.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже 288,3 млн случаев ковида, 5,4 млн человек скончались.

Скромный Новый год по всему миру

Из-за пандемии новогодние празднества по всему миру были заметно менее масштабными, чем в обычное время.

Автор фото, Reuters

В Нью-Йорке гигантский светящийся шар, как обычно, спустился по мачте на Таймс-сквер, однако наступление нового года здесь отмечали только 15 тыс. человек, каждый из которых должен был предъявить свидетельство о вакцинации. В прошлом на площадь приходила аудитория из 58 тыс. зрителей.

В Париже традиционный фейерверк был отменен по совету группы медицинских советников мэрии, которые сочли, что собирать большое число людей в центре города сейчас слишком опасно.

Праздничный фейерверк в Лондоне все же состоялся, хотя в октябре власти сообщили о его отмене. В результате жителей призвали не ехать в центр города, а смотреть за происходящим по телевизору. В полночь Би-би-си показала в эфире красочное шоу с фейерверками и дронами в разных частях британской столицы.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Фейерверк в Гринвиче

Кроме того, впервые с 2017 года наступление Нового года ознаменовалось ударами Биг-Бена - знаменитого колокола на часовой башне над британским парламентом. Ремонт часов длился больше четырех лет обошелся британской казне в рекордные 80 млн фунтов (около 110 млн долларов).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лазерное шоу у собора Святого Павла в Лондоне

В Нидерландах, где жителям запрещено собираться группами больше четырех, власти попытались выгнать с площади несколько тысяч человек, которые вопреки карантинным мерам пришли на центральную площадь Амстердама.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В центре Амстердама вопреки запретам собрались тысячи людей

На центральной площади Мадрида Новый год встречали 7 тыс. человек - половина обычного числа. Перед полуночью зрители съедали по одной виноградине с каждым ударом часов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Мадриде люди съедали по виноградине с каждым ударом часов перед полуночью

В Дубае состоялось сразу 36 праздничных фейерверков в 29 разных местах города.

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