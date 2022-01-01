Крейг, Дэниел Крейг. Актер, сыгравший Джеймса Бонда, получит от королевы орден, которым был награжден агент 007

27 минут назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Дэниел Крейг - один из самых известных и популярных "Бондов" в истории кино

В Британии опубликован новогодний список людей, представленных к рыцарским званиям и к получению особых наград. В числе прочих в этот раз был награжден актер Дэниел Крейг, сыгравший в шести фильмах роль Джеймса Бонда: он стал кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия. Хотя он получил награду "за заслуги перед кино и театром", обычно этот орден присуждается за достижения на поприще иностранных дел - именно поэтому созданный Яном Флемингом и неоднократно сыгранный Крейгом агент 007 удостоился такой же чести.

Кроме того, одной из наиболее высоких почестей удостоился бывший премьер-министр от Лейбористской партии Тони Блэр, возглавлявший правительство Великобритании с 1997 по 2007 годы: он стал кавалером Ордена Подвязки. Эта награда никак не связана с предпочтениями правящего кабинета и полностью отдана на усмотрение королевы.

Список большинства других награжденных, в числе которых есть и Крейг, составляется текущим правительством, а королева его лишь утверждает.

Сэр Тони Блэр

Награда Блэра означает, что у него теперь есть рыцарский титул, и бывший премьер уже изъявил желание, чтобы его называли "сэр Тони", а не "сэр Энтони".

Полученное им звание - самое почетное из всех, доступных британским гражданским лицам. В прошлом его неоднократно присуждали бывшим премьер-министрам, в том числе его давали Маргарет Тэтчер и Джону Мэйджору - предшественнику Блэра во главе британского правительства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Тони Блэр удостоился чести стать кавалером Ордена Подвязки. Он уже сказал, что хочет, чтобы его называли не сэр Энтони, а сэр Тони

Блэр сказал, что для него это огромная честь и он "глубоко благодарен Ее Величеству Королеве".

Как правило, новых членов называют Ордена Подвязки называют 23 апреля, в день Святого Георгия, но в этом году Елизавета II решила иначе

В список награжденных в канун Нового года также попал главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Джонатан Ван-Там, которые с начала пандемии коронавируса играли ключевую роль в кампании по борьбе с ковидом. В числе прочего они выполняли функцию связующего звена между правительством, учеными и населением, регулярно проводя телевизионные брифинги с Даунинг-стрит, 10 и разъясняя, почему следует принять те или иные меры в борьбе с Covid-19. Теперь перед именем каждого из них появится слово "сэр".

Рыцарские титулы также получили доктор Дженни Харрис, исполнительный директор Службы здравоохранения Великобритании и доктор Джун Рейн, глава ведомства, занимающегося вакцинацией.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ванесса Редгрейв - одна из самых известных, и отмеченных многочисленными наградами британских актрис. Ставши дамой-комодором Ордена Британской империи, она сравнялась в наградах со своим отцом, Майклом Редгрейвом

Что же касается актеров, то Крейг - не единственный представитель этой профессии, получивший награду в этом году. Ордена Британской империи и сопутствующие им титулы дам достались в этом году Джоанне Ламли и Ванессе Редгрейв.

Том Дейли, получивший в этом году олимпийское золото в Токио, стал кавалером Ордена Британской империи за заслуги в спорте, защите прав ЛГБТ-сообщества и в благотворительности. Награду получил и его партнер по прыжкам в воду и тоже золотой медалист Мэтти Ли.

В общей сложности в новогодний наградной список попали более 1200 человек.

Анализ: почему Крейг получил необычный орден и что это за подвязка?

Яна Литвинова, Русская служба Би-би-си

Как правило, в новогодних наградных списках нет ничего удивительного. Всем хорошо известно, что королева, от чьего имени официально исходят почести (исторически только монарх может посвящать простых смертных в рыцарское звание), выполняет рекомендации своего кабинета. Правительство же стремится отметить людей, которые отличились на поприще науки, искусства, спорта, или политики.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева Елизавета II является главой Ордена Подвязки, только она решает, кого принять в его ряды. Как правило, новых членов называют в день Святого Георгия 23 апреля, но в этом году королева решила иначе.

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Но в этом году неожиданностью стало награждение актера Дэниела Крейга Наиболее выдающимся Орденом святых Михаила и Георгия (таково полное название награды).

Он был основан в апреле 1818 года принцем-регентом, будущим королем Георгом IV, чтобы награждать людей, занимающих высшие военные, или гражданские посты на территориях в Средиземном море, которые стали частью Британии после разгрома Наполеона. Позднее функции ордена были расширены, и его давать тем, кто "занимает высокие и конфиденциальные посты в колониальных владениях Ее Величества, и в награду за службу Короне в иностранных делах Империи".

Понятно, что от Британской империи уже практически ничего не осталось, а вот орден сохранился. Большинство его нынешних кавалеров подвизались на дипломатическом поприще, или занимались и занимаются какими-либо делами за пределами владений королевы на благо государства. Учитывая, что знаменитый герой Иана Флеминга, активный сотрудник "Тайной службы Ее Величества" Джеймс Бонд был награжден Орденом святых Михаила и Георгия, выводы сделать несложно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кавалер Ордена Подвязки (принц Уильям) беседует с кавалером Ордена святых Михаила и Георгия Дэниелом Крейгом. Впрочем, фотография эта сделана была на премьере фильма "Не время умирать", когда Крейг, в отличие от сыгранного им Бонда, орденоносцем еще не был.

Крейг, сыграв своего последнего Бонда в фильме "Не время умирать" 2021 года, сравнялся в почестях со своим героем. Он получил звание Почетного командора Британского королевского флота. В этом качестве он будет представлять флот на международной арене (разумеется, не в военных миссиях) и оказывать помощь семьям моряков, находящихся за границей. В этой связи его награждение Орденом Михаила и Георгия представляется вполне оправданным.

Если же говорить об Ордене Подвязки, кавалером которого стал бывший премьер-министр от Лейбористской партии Тони Блэр, то он был основан задолго до того, как появилась Британская Империя и Великобритания как таковая. Это произошло в XIV веке, когда Шотландия еще жила сама по себе, а английский король Эдуард III гораздо больше был заинтересован в том, чтобы прибрать к рукам как можно больше земель не на севере, а на юге - во Франции.

Орден Подвязки обязан своим происхождением Столетней войне и для своего времени был довольно прогрессивным. В то время, как все европейские монархии, включая ту же Францию, придавали наибольшее внимание знатности рыцарей, допускаемых в элитные сообщества, Эдуард принял решение награждать своих рыцарей за доблесть и преданность, вне зависимости от того, каким количеством благородных предков они могли похвастаться.

О том, почему возникло такое странное название, существует несколько мнений.

Если верить легендам, то в один прекрасный день Эдуард III танцевал на балу в городе Кале (тогда англичане его только что благополучно отбили у французов) со своей фавориткой, прекрасной графиней Солсбери. В какой-то момент у нее якобы разорвалась подвязка и выпала из под юбки. Кто-то из придворных нехорошо хмыкнул. Эдуард не смог снести такого пренебрежительного отношения к даме, подвязку поднял, внимательно посмотрел на обидчика и сказал: "Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает". После чего учредил рыцарский орден с таким названием и именно таким же девизом.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Фрагмент картины Альберта Шевалье Тейлора "Церемония с подвязкой". Эдуард III поднимает потерянный дамой предмет. История красивая, но придуманная лет через 100 после основания ордена.

История эта хорошая, но почти наверняка не имеющая отношения к действительности. Во-первых, в XIV веке подвязка была стандартной частью мужского, а не женского туалета. Во-вторых, девиз имел отношение к притязаниям английских королей на французский трон, и они их действительно имели, учитывая, например, что мать Эдуарда была французской принцессой. В-третьих же, под подвязкой, скорее всего, понимались специальные ремни и шнурки, скреплявшие рыцарские латы. Идея состояла в том, что король и его верные рыцари были так же тесно связаны между собой, как и рыцарские доспехи, и их спайка была так же важна на поле боя.

Кавалером Ордена Подвязки был, например, герцог Веллингтон, возглавлявший британскую армию в войне с Наполеоном. На сегодняшний день в нем состоит еще один бывший премьер-министр, консерватор Джон Мейджор.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кавалером Ордена Подвязки была и Маргарет Тэтчер. Елизавета II удостоила ее этой чести, хотя, по словам некоторых экспертов, у них были не самые простые отношения.