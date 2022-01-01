Австрия легализовала эвтаназию. Суд решил, что ее запрет нарушает права человека

37 минут назад

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В Австрии вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию неизлечимо больных, которые выразят желание покончить с собой. Парламент страны легализовал эвтаназию в декабре, после того, как австрийский конституционный суд решил, что полный запрет такой процедуры "нарушает право людей на волеизъявление".

Право обращаться к властям с просьбой о помощи в самоубийстве получат смертельно больные, а также те, кто страдает заболеваниями, которые наносят непоправимый и серьезный вред здоровью.

Процедура эвтаназии строго регламентируется. Каждый случай будут независимо рассматривать два врача, один из которых должен быть специалистом в области паллиативной помощи (раздел медицины по работе с пациентами, болезни которых не поддаются излечению).

Люди, желающие покончить с собой, обязаны предоставить подтверждение диагноза и доказать, что они могут самостоятельно принимать решения.

Получив одобрение двух врачей, пациенты должны будут ждать 12 недель (или две недели в случае со смертельными заболеваниями), чтобы еще раз взвесить свое решение. В случае, если после этого периода они по-прежнему хотят осуществить задуманное, они делают официальное заявление своим юристам или нотариусам, после чего могут сделать покупку в специальных аптеках.

Чтобы предотвратить возможные злоупотребления, названия этих аптек будут известны только этим юристам и нотариусам, список подобных заведений обнародоваться не будет.

До сегодняшнего дня любому, кто оказывал содействие в самоубийстве, в Австрии грозило тюремное заключение на срок до пяти лет. Однако это наказание остается в силе для людей, которые совершают убийство по настоянию жертвы. Под запретом остается также активное содействие в самоубийстве.

Ассистированный суицид

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Кроме того, новые законы прямо запрещают применять процедуру в отношении несовершеннолетних и людей с психическими заболеваниями.

Власти Австрии намерены направить дополнительные средства на развитие паллиативной медицины, чтобы не создавать ситуацию, при которой у неизлечимо больных людей не остается другого выхода, кроме самоубийства.

До легализации эвтаназии некоторые австрийские политики утверждали, что новый закон создает слишком много препятствий для тех, кто хочет покончить с собой. Другие наоборот считают принятый закон чересчур мягким и настаивают, что для оценки способности человека принимать решения лишь одной экспертизы врача-психиатра недостаточно.

Ассистированный суицид, то есть оказание помощи при самоубийстве, легализовано в соседней с Австрией Швейцарии. Оно также декриминализовано в нескольких европейских странах, в том числе в Испании, Бельгии и Нидерландах.

Закон об эвтаназии также обсуждал парламент Франции, однако его принятие затянулось после того, как оппозиция предложила к нему около трех тысяч поправок.

Эвтаназия в Европе: что разрешено