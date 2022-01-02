Вспышка "Омикрона" в Израиле может привести к коллективному иммунитету. Но цена его будет высока

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Израиль называли одной из самых успешных стран в быстром развертывании программы вакцинации. Но штамм коронавируса "Омикрон" может привести к тому, что если в стране и появится коллективный иммунитет, то это будет результатом большого числа переболевших, а не успешного вакцинирования

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заявил, что резкий скачок числа заболевших штаммом "Омикрон" может привести к тому, что страна достигнет коллективного иммунитета.

Он отметил, что это - не самый благополучный способ добиться коллективного иммунитета и что было бы гораздо лучше, если бы его удалось достичь с помощью вакцинации.

По существующим оценкам, в концу января заразиться "Омикроном" в Израиле могут около четырех миллионов человек.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт был вынужден признать, что нынешняя стратегия борьбы с пандемией в стране не сможет предотвратить стремительного роста числа инфицированных..

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Очередь из автомобилей на коронавирусное тестирование. Если рост числа заболевших будет идти такими же темпами, то имеющиеся центры по проведению анализов просто не справятся

В воскресенье Беннетт сообщил, что люди старше 60 лет и работники здравоохранения получат четвертую прививку, которая должна будет предохранить их от тяжелой формы болезни.

Ранее он настаивал на том, что главная цель в борьбе с Covid-19 - предотвращение всплеска серьезных случаев заболевания, но так, чтобы при этом не пострадала экономика. Однако премьер Израиля отметил, что невозможно исключить введение повторного локдауна.

За 10 дней число новых случаев заболевания выросло в четыре раза, достигнув 3500 человек. Но количество смертей выросло незначительно.

Коллективный иммунитет - это научный термин, описывающий ситуацию, при которой распространение болезни в социуме крайне ограничено из-за того, что большинство людей имеет иммунитет: либо выработанный после заболевания, либо после вакцинации

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Считается, что четвертая доза вакцины необходима людям с ослабленным иммунитетом, либо престарелым, для которых заболевание коронавирусом более опасно. В Соединенном Королевстве принят такой же подход, но число людей, получивших четвертую вакцину, пока что невелико

Профессор Аш сказал, что рост числа случаев заболевания "Омикроном" неизбежен: "Цена коллективного иммунитета - это очень много заболевших. Это, как раз и может произойти. Но мы предпочли бы достичь его в ходе массовой вакцинации".

Однако, Салман Зарка, глава рабочей группы Министерства здравоохранения по борьбе с коронавирусом, заявил, что даже в том случае, если переболеет подавляющее большинство населения, коллективный иммунитет вовсе не гарантирован.

"Мы должны быть очень осторожны с подобными заявлениями, - сказал он в интервью новостному сайту Ynet, - опыт прошедших двух лет показывает, что даже выздоровевшие люди могут заразиться повторно".

Тем временем другой правительственный советник, Эран Сегал из НИИ имени Вейцмана, предупредил, что количество случаев заболевания скоро превзойдет возможности Израиля по тестированию, в результате чего страна не сможет выявлять новые инфекции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тестирование на коронавирус на Палестинских территориях в секторе Газа. Палестинские власти заявили, что первый случай заболевания штаммом "Омикрон" был отмечен в декабре 2021 года

По его прогнозам, в ближайшие три недели заразятся от двух до четырех миллионов человек, хотя количество тяжелых форм болезни будет значительно меньше, чем во время предыдущей волны.

Он призвал граждан страны сделать все необходимые прививки: "Каждый человек, выходящий из дома, становится уязвимым, и каждый должен быть защищен", - написал он в "Твиттере".

Около двух третей девятимиллионного населения Израиля были полностью вакцинированы. К ним министерство здравоохранения относит тех, кто получил три дозы вакцины или совсем недавно получил вторую. Однако далеко не все из тех, кто имеет право на третью прививку, ее сделали.

При этом Израиль уже одобрил четвертую дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом и для тех, кто проживает в домах для престарелых..

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Католические священники в церкви Рождества в Вифлееме. Израиль был вынужден повторно закрыть доступ для паломников и туристов после того, как на Палестинских территориях был обнаружен быстро распространяющийся штамм коронавируса "Омикрон"

Между тем, согласно данным некоммерческой публикации Our World in Data, полностью вакцинированы были чуть более четверти палестинцев.

Палестинцы получили дозы вакцины из Израиля, России, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и от глобальной инициативы по обмену вакцинами Covax.

Эксперты ООН несколько раз критиковали Израиль за то, что он не смог полностью распространить свою программу вакцинации на палестинское население, находящееся под его контролем.