Дайджест: принца Эндрю могут отправить во "внутреннюю ссылку", если он проиграет дело о сексуальном насилии

7 минут назад

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Иск против принца Эндрю

Во вторник в федеральном суде Манхэттена продолжится рассмотрение иска американки Вирджинии Джуффре (до замужества - Робертс) против сына британской королевы Елизаветы II принца Эндрю, герцога Йоркского. Адвокаты принца Эндрю попытаются добиться отклонения иска.

Джуффре утверждает, что ее привезли в Великобританию для сексуальной эксплуатации и заставили заниматься сексом с герцогом Йоркским без ее согласия в доме Гислейн Максвелл. Саму Максвелл перед новым годом признали виновной в растлении малолетних.

Принц Эндрю отвергает все обвинения в свой адрес.

Накануне суд Нью-Йорка обнародовал внесудебное соглашение, заключенное финансистом Джеффри Эпштейном и обвинившей его в сексуальной эксплуатации Вирджинией Джуффре. Этот документ может оказаться ключевым при рассмотрении иска Джуффре против принца Эндрю.

Как говорится в документе от 2009 года, Джуффре получает 500 тыс. долларов в обмен на прекращение рассмотрения ее иска против Эпштейна. Отдельным пунктом в нем значится, что Джуффре отказывается и от исков в отношении "потенциальных ответчиков", с которыми связан финансист.

Представители принца Эндрю говорят, что это соглашение означает, что иск Джуффре против герцога Йоркского неправомерен. Однако адвокаты Джуффре считают, что соглашение не имеет отношения к ее иску против принца и вообще к делу Эпштейна.

Адвокаты принца Эндрю также заявят, что суд Нью-Йорка не обладает юрисдикцией на том основании, что 38-летняя Джуффре проживает в Австралии.

Если ходатайство адвокатов принца Эндрю о прекращении разбирательства будет отклонено, ожидается, что судебные слушания состоятся не раньше сентября 2022 года.

Ужесточение антиковидных мер в США

С 4 января большинство американских работников должны будут пройти вакцинацию от коронавируса - это касается всех, кто работает в частном бизнесе со 100 или более сотрудниками, медицинских работников, участвующих в программах Medicare и Medicaid, а также федеральных подрядчиков.

Если этому закону не воспрепятствует суд, он затронет 84 млн работников крупных предприятий, а также 17 млн сотрудников здравоохранения. Последние должны пройти вакцинацию в обязательном порядке. У сотрудников крупных компаний есть выбор - либо вакцинация, либо еженедельная сдача тестов на ковид и предоставление отрицательного результата, а также обязательное ношение масок в помещении.

Смерть братьев-близнецов Богданофф

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Во Франции умер второй из братьев-близнецов Богданофф Игорь - спустя шесть дней после смерти его брата-близнеца Гришки, сообщает Франс пресс. Как пишет французская пресса, 72-летние братья умерли от последствий заражения коронавирусом, оба они не были вакцинированы.

Братья Богданофф родились во Франции в семье русского художника татарского происхождения Юрия Остасенко-Богданова и получили известность в 1970-х годах как ведущие научно-популярных программ на французском телевидении.

Игорь и Гришка Богданофф отличались эпатажным стилем и необычной внешностью, из-за которой ходили слухи о проведенных братьями пластических операциях - сами они это отрицали.

Рыночная стоимость Apple превысила 3 трлн долларов

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Apple стала первой американской компанией, рыночная капитализация которой достигла 3 триллионов долларов. 3 января акции компании преодолели отметку в 182,86 долларов за штуку.

Таким образом, меньше чем за четыре года рыночная стоимость производителя айфонов утроилась - в августе 2018 года Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в триллион долларов, в 2020 году ее стоимость превысила 2 триллиона долларов, а сразу после нынешних новогодних праздников акции Apple вновь подорожали, приведя компанию к новому рыночному рекорду капитализации в 3 триллиона долларов.

В результате Apple сегодня стоит дороже, чем Boeing, Coca-Cola, Disney, Exxon-Mobil, McDonald's, Netflix и Walmart вместе взятые.

Впрочем, маловероятно, что Apple останется единственной компанией стоимостью 3 триллиона долларов - аналитики ожидают, что Microsoft в этом году достигнет аналогичного успеха.

Против ядерной войны или "бла-бла-бла"?

Лидеры России, Британии, США, Китая и Франции - пяти стран, официально обладающих ядерным оружием - выступили с совместным заявлением о недопущении ядерной войны и гонки вооружений.

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится в тексте.

Однако исполнительный директор Международной кампании за уничтожение ядерного оружия Беатрис Фин усомнилась в искренности ядерных держав.

"Как сказала Грета Тунберг: "Бла-бла-бла". Они пишут это "приятное" заявление, но в реальности делают ровно наоборот. Они участвуют в гонке ядерных вооружений, тратят миллиарды на модернизацию [арсеналов] и постоянно готовы начать ядерную войну", - написала Фин в "Твиттере".

Warner Music Group купила права на все песни Дэвида Боуи

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Издательское подразделение звукозаписывающей компании Warner Music Group договорилось с наследниками британского рок-музыканта Дэвида Боуи о приобретении прав на издание всех его песен за 250 миллионов долларов. Учитывая прошлогодюю сделку, WMG теперь владеет правами на все творческое наследие музыканта - это 26 студийных альбомов, выпущенных при жизни музыканта, один посмертный альбом, а также синглы и песни из других проектов. Всего в каталоге - 111 синглов и 51 видеоклип.

В декабре Брюс Спрингстин продал права на весь свой каталог звукозаписывающей компании Sony Music за 500 млн долларов, а до этого сообщалось о продаже каталогов Боба Дилана, Пола Саймона, Нила Янга, певиц Тины Тернер и Шакиры, групп Blondie и Red Hot Chili Peppers, а также диджея Дэвида Гетты.

Times: принца Эндрю могут отправить в королевскую ссылку

Автор фото, Virginia Roberts Подпись к фото, Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислейн Максвелл, 2001 год. Принц Эндрю называл это фото подделкой

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Сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, герцога Йоркского, могут попросить прекратить использовать титул Его Высочества, если он проиграет дело по иску американки Вирджинии Джуффре, обвиняющей его в сексуальных преступлениях. Об этом пишет газета Times (нужна подписка) со ссылкой на источники.

По данным издания, в случае неблагоприятного исхода дела для принца Эндрю его могут также попросить прекратить сотрудничество с остающимися под его патронажем благотворительными организациями и отправить в некую форму "внутренней ссылки". Подобные идеи, как пишет Times, обсуждаются в Букингемском дворце.

Вирджиния Джуффре утверждает, что она трижды подвергалась сексуальному насилию со стороны сына королевы, когда ей было 17 лет, и требует компенсации в суде США. Эндрю категорически отвергает обвинения.

Как пишет Times, при дворе обсуждают, как защитить монархию и репутацию королевы в случае проигрыша герцога Йоркского в суде. "Его невозможно заставить уйти в отставку, как обычного человека, но можно попросить его отказаться на время от титула", - цитирует издание своего источника.

Газета проводит аналогию с герцогом и герцогиней Сассекскими, которых после прекращения королевских обязанностей не лишили титулов, но попросили не использовать их.

"Эндрю продолжает оставаться патроном огромного количества благотворительных организаций - это должно будет прекратиться, - цитирует Times слова источника при дворе. - Он не может уехать за границу из-за риска экстрадиции, поэтому потребуется какой-то вариант внутренней ссылки. Ему также придется сократить жилищные расходы".

Представитель Букингемского дворца в комментарии изданию назвал подобные заявления безосновательными.

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