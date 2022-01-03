Украинский министр возмутился "оскорбительным" образом украинки в сериале "Эмили в Париже"

час назад

Автор фото, STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX Подпись к фото, Сериал "Эмили в Париже" рассказывает историю американки, которая отправилась в Париж для работы в маркетинге в модной индустрии

Министр культуры Украины Александр Ткаченко направил в Netflix письмо, в котором раскритиковал карикатурный и оскорбительный, по его мнению, образ украинки Петры в сериале "Эмили в Париже". Второй сезон сериала вышел на платформе 22 декабря.

Украинка Петра (Дарья Панченко) появляется в четвертой серии нового сезона. Она выделяется на фоне главной героини Эмили (Лили Коллинз) устаревшими нарядами, макияжем и укладкой. Петра ворует одежду из магазина, боится депортации и говорит на французском с сильным акцентом, иногда переходя на украинский.

"Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", - написал Ткаченко в своём телеграм-канале.

Netflix в ответном письме пообещали в 2022 году "быть в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", сообщил чиновник.

Кроме министра, свое недовольство изображением девушки из Украины высказали пользователи соцсетей.

"<...> Вы показываете украинскую женщину как личность без вкуса и чувства собственного достоинства. Глупая, невежественная воровка. Вы серьезно? Такой позор для [проекта] такого масштаба. И это происходит [в момент], когда есть так много талантливых украинцев, которые влияют на мировой рынок технологий, моды, искусства, устойчивого развития, науки, спорта и тд", - написала украинский блогер Евгения Гаврилко.

Множество украинских пользователей оставили негативные комментарии о сериале на официальной странице Netflix. "В 4 серии эпизод с украинкой - дно, совершенно неуместное клише", - говорится в комментарии, собравшем больше всего лайков.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Министр культуры Украины позже заявил, что в Netflix ответили на его претензии.

"Ответ Netflix на моё письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи. Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", - сказал Ткаченко.

"Сама сцена - болезненный выпад: мы видим очень правильную Эмили и глупую девушку из Украины, которая кричит, что ее депортируют. Это ксенофобия, подчеркивание национальности человека в отрицательном контексте. Мне кажется, сейчас американцы по отношению к мексиканцам или пуэрториканцам такого себе уже не позволили бы, ведь их обвинили бы в нетолерантности. А Украина далеко, потому можно", - сказала в комментарии изданию Wonderzine живущая в Париже писательница Ирэна Карпа.

Карпа добавила, что над французами в американских сериалах тоже издеваются, "но французы над этим смеются, потому что они не травмированная нация, как мы".

Некоторые же предложили не так серьезно воспринимать происходящее в сериале.

"Я благодарен Netflix за правильную транслитерацию Киева и чистый украинский. А все остальное, по моему мнению, это скорее наши родные болячки", - написал в "Фейсбуке" бывший пресс-секретарь партии Голос Ярема Дух.

"Эмили в Париже" это простенький сериал, как бульварный роман, который берешь в отпуск - предлагаю его так и воспринимать. И точно не расстраиваться из-за этого", - добавил он.

"То есть, в сериалах негативные герои могут быть кем угодно, но не украинцами? Или плохие герои не должны иметь родины?.. Ясно, что всем бы хотелось, чтобы она оказалась из Москвы, но ведь не всегда бывает так, как мы хотим", - написала в "Фейсбуке" кинопродюсер Наталья Якимович.

"Эмили в Париже" прежде уже критиковали за стереотипное изображении нации. Первый сезон много критиковали во Франции - по мнению многих, он состоит из клише о Париже и его жителях.

Французы изображаются грубыми людьми, которые не любят работать, постоянно сплетничают и часто изменяют партнерам.

А в новом сезоне появляется Алфи - стереотипный британец, который проводит время в пабах и за просмотром футбола.