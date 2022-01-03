В ДТП с туристическим автобусом в Беларуси пострадал 41 россиянин

7 минут назад

Автор фото, sk.gov.by

В Витебской области на трассе М8 "Витебск-Могилев-Гомель" в ДТП пострадал 41 россиянин, по меньшей мере трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Российские граждане ехали на экскурсию в Витебск.

МЧС Беларуси с утра 3 января предупредило, что сложные погодные условия в стране могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия, нештатные ситуации на системах жизнеобеспечения и энергетики, а также пожары в жилых домах и травмирование людей.

Как сообщил Следственный комитет Беларуси, днем 3 января водитель автомобиля Renault при обгоне на 120-м километре трассы выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом. В результате ДТП оба транспортных средства опрокинулись в кювет.

По данным ведомства, в автобусе находились 42 человека, которые приехали на экскурсию. 31-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте, а пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей, уточняли в СК.

Следственное управление по Витебской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Российский консул находится на постоянной связи с местными белорусскими властями, будет решаться вопрос о размещении пострадавших, которые не будут госпитализированы.

Угрозы жизни россиян нет, сообщил РИА Новости главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.

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По словам Матусевича, после ДТП за помощью к белорусским медикам обратился 41 пострадавший, они были доставлены в областную клиническую больницу, сейчас продолжается их обследование. "Все обратились [за помощью к медикам], и какие-то телесные повреждения есть у всех. Из них один ребенок, он не тяжелый", - подчеркнул он.

Главврач рассказал, что пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь, большинство останется под наблюдением врачей до утра. "Они накормлены, согреты, учитывая температуру на улице... Кому надо - идут оперативные вмешательства, зашиваются раны".

"Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, оказывающими медицинскую помощь россиянам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Белоруссии. Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объеме", - сказал журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Госпитализировали, по его словам, после аварии 25 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь дипмиссии РФ в республике Алексей Маскалев.

Минздрав Белоруссии ранее сообщал, что в аварии пострадал 41 россиянин, шестеро находятся в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные - легкой степени.