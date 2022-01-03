Суд раскрыл соглашение Эпштейна и Вирджинии Джуффре. Оно может повлиять на иск против принца Эндрю

6 минут назад

Автор фото, Virginia Roberts Подпись к фото, Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислейн Максвелл, 2001 год. Принц Эндрю называл это фото подделкой

Суд Южного округа Нью-Йорка обнародовал внесудебное соглашение, заключенное между финансистом Джеффри Эпштейном и обвинившей его в сексуальной эксплуатации американкой Вирджинией Джуффре (до замужества - Робертс). Этот документ может оказаться ключевым при рассмотрении гражданского иска Джуффре против британского принца Эндрю, которого женщина называет соучастником преступлений Эпштейна.

Как говорится в документе от 2009 года, Джуффре получает 500 тыс. долларов (около 37 млн рублей по нынешнему курсу) в обмен на прекращение рассмотрения ее иска против Эпштейна. Отдельным пунктом в нем значится, что Джуффре отказывается и от исков в отношении "потенциальных ответчиков", с которыми связан финансист.

Иск Джуффре в отношении принца Эндрю - гражданский. Федеральный суд Манхэттена принял его к рассмотрению летом прошлого года. Джуффре утверждает, что 20 лет назад, когда ей было 17, она подвергалась сексуальной эксплуатации со стороны Эпштейна и его подруги Гислейн Максвелл. Саму Максвелл перед новым годом признали виновной в растлении малолетних.

По словам Джуффре, ей приходилось оказывать сексуальные услуги и друзьям Эпштейна, среди которых были богатые бизнесмены, ученые и другие знаменитые и состоятельные люди. Джуффре утверждает, что среди них был и герцог Йоркский. Из-за этих действий она обвиняет принца в сексуальных домогательствах. Все обвинения принц Эндрю категорически отвергает, а совместное фото с Джуффре называет подделкой.

Кроме того, Джуффре утверждает, что встречалась с принцем в Нью-Йорке и на Виргинских островах, где также подверглась домогательствам.

Во вторник в федеральном суде Манхэттена продолжится рассмотрение иска Джуффре против принца, и, как ожидается, основная часть аргументов сторон будет посвящена именно опубликованному в понедельник документу. Адвокаты сторон смотрят на него по-разному.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вирджиния Джуффре в 2021 году

Представители принца Эндрю говорят, что это соглашение, до сих пор остававшееся в тайне, означает, что иск Джуффре неправомерен, так как она согласилась не подавать в суд на людей, связанных с покойным финансистом. Однако адвокаты Джуффре считают, что соглашение, заключенное во Флориде в 2009 году, не имеет отношения к ее иску против принца и вообще к делу Эпштейна.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Формулировки соглашения, вероятно, тщательно разберут в ходе процесса. В нем говорится, что "любое физическое или юридическое лицо, которого можно считать потенциальным обвиняемым" защищено от любых претензий Джуффре на территории США. В том же документе говорится, что его нельзя считать признанием вины какой-либо из сторон.

Представители британского принца рассчитывают, что из-за этого документа рассмотрение иска будет приостановлено. Глава представляющей принца команды юристов Эндрю Бреттлер называл формулировки документа предельно ясными.

"Эпштейн договорился об отказе от претензий, настояв на том, чтобы документ относился абсолютно ко всем, кого Джуффре может обвинить в будущих исках, обоснованно или нет", - сказал он.

В конце декабря коллегия присяжных в нью-йоркском суде признала подругу покойного Эпштейна, британскую светскую львицу Гислейн Максвелл виновной в вовлечении несовершеннолетних девочек в противозаконные сексуальные связи.