На западе Казахстана протестуют из-за роста цен на сжиженный газ

58 минут назад

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В западной Мангистауской области Казахстана продолжаются протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. В областном центре Актау протест продолжился после наступления ночи. Президент поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию.

Несанкционированные митинги начались в области в воскресенье. С 1 января власти области повысили цену на сжиженный газ с 60 тенге (около 10 рублей) до 120 тенге за литр.

По сообщениям местных СМИ, протесты проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах. Самый крупный из них - в Актау, где на площади у здания администрации собралось, по сообщениям корреспондентов, около тысячи человек.

Начались митинги в Жанаозене, где в 2011 году полиция открыла огонь по протестующим.

"В Актау уже за полночь, но протестующие не покидают площадь у акимата [администрация города]. Силами жителей организовано питание собравшихся, развернуты палатки", - цитирует агентство Интерфакс одного из очевидцев протеста.

Как следует из видео, которые публикуют местные СМИ, протестующие поставили напротив акимата юрту. Они также говорят, что наладили обеспечение участников протеста водой и продовольствием.

О столкновениях протестующих с полицией не сообщается. Местные власти обратились к демонстрантам, призвав их не нарушать законодательство.

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В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности".

Позднее на сайте премьер-министра республики появилось сообщение о том, что правительство планирует принять меры по урегулированию цен на гах в области, а хозяева автозаправок "в инициативном порядке" согласились снизить цену на СПГ до 85-90 тенге за литр.

Однако протестующих это не устроило, они требуют возврата к прежним ценам в 60 тенге.

"Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора", - добавили в правительстве.

В 2011 году длительная забастовка нефтяников в центре нефтепереработки в Жанаозене вылилась в беспорядки. Полиция открыла огонь по демонстрантам в городе и на железнодорожной станции Шетпе.