Протест пчеловодов в Чили. Искусано семеро полицейских
В столице Чили после акции протеста задержали четверых пасечников, установивших напротив президентского дворца ульи с пчелами.
В Сантьяго в минувший понедельник прошел митинг пчеловодов напротив президентского дворца. Пасечники требовали от правительства помощи в борьбе с засухой, которая продолжается в Чили уже 12 лет.
Из-за недостатка дождей гибнут растения, а вслед за ними и популяции пчел, что отражается на производстве меда - в Чили пчеловодам сложно свести концы с концами.
Протестующие требовали встречи с президентом Себастьяном Пинерой. От правительства они требуют субсидий или повышения цен на мед.
Чтобы проиллюстрировать эту проблему, демонстранты привезли на площадь у президентского дворца 60 ульев, в которых было 10000 пчел, быстро разлетевшихся по окрестностям. От жал насекомых пострадали семеро полицейских, которых посылали убирать ульи или задерживать пчеловодов.
Пасечники, судя по фото с места событий, были в специальных костюмах, а полицейские - в тяжелом обмундировании. Тем не менее, семерых ужаленных стражей порядка отвезли в больницу.
Один из протестующих заявил, что гибель пчелиных колоний представляет угрозу не только для индустрии, но и для всей экосистемы страны, и даже планеты.
В чилийском министерстве сельского хозяйства в свою очередь заявили, что разделяют озабоченность судьбой пчел и подчеркнули, что уже несколько месяцев оказывают помощь 20 населенным пунктам, страдающим от засухи.
Рои пчел в центре столицы вызвали озабоченность у ее жителей. "Это опасно для аллергиков, один укус может привести к смерти", - отметил очевидец в беседе с агентством Рейтер.
Из-за засухи, пестицидов, изменения климата и других факторов пчелы сегодня гибнут по всей планете. В исследовании 2020 года, опубликованном в журнале Science, говорится, что за одно поколение популяции пчел в Северной Америке сократились примерно на 50%, а в Европе - на 17%.
Мегазасуха
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Конец истории Подкаст
В центральной части Чили с 2010 года продолжается масштабная засуха. Ученые связывают ее с появлением в Тихом океане, к востоку от Новой Зеландии, части акватории с водой сравнительно высокой температуры.
Этот район океана, по площади превышающий площадь США, постепенно нагревается. Теплый воздух над ним ветра часто относят в направлении Чили. Из-за этого меняются паттерны в атмосферном давлении, что и приводит к засухе.
В исследовании, опубликованном летом прошлого года, климатологи пришли к выводу, что отчасти его появление может быть связано с человеческой активностью.
Появление таких теплых участков в океане естественно, однако именно этот участок очень держится очень долго, говорят исследователи океана.
"Мы знаем, что он появился естественным путем, но перемена климата его поддерживает. Именно из-за перемены климата это длится так долго, и именно из-за нее эффект так силен", - говорит климатолог Чилийского университета в Сантьяго Дарио Гарро.