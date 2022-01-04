Протест пчеловодов в Чили. Искусано семеро полицейских

10 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ульи с пчелами убрали, но насекомые ужалили семерых полицейских

В столице Чили после акции протеста задержали четверых пасечников, установивших напротив президентского дворца ульи с пчелами.

В Сантьяго в минувший понедельник прошел митинг пчеловодов напротив президентского дворца. Пасечники требовали от правительства помощи в борьбе с засухой, которая продолжается в Чили уже 12 лет.

Из-за недостатка дождей гибнут растения, а вслед за ними и популяции пчел, что отражается на производстве меда - в Чили пчеловодам сложно свести концы с концами.

Протестующие требовали встречи с президентом Себастьяном Пинерой. От правительства они требуют субсидий или повышения цен на мед.

Чтобы проиллюстрировать эту проблему, демонстранты привезли на площадь у президентского дворца 60 ульев, в которых было 10000 пчел, быстро разлетевшихся по окрестностям. От жал насекомых пострадали семеро полицейских, которых посылали убирать ульи или задерживать пчеловодов.

Пасечники, судя по фото с места событий, были в специальных костюмах, а полицейские - в тяжелом обмундировании. Тем не менее, семерых ужаленных стражей порядка отвезли в больницу.

Один из протестующих заявил, что гибель пчелиных колоний представляет угрозу не только для индустрии, но и для всей экосистемы страны, и даже планеты.

В чилийском министерстве сельского хозяйства в свою очередь заявили, что разделяют озабоченность судьбой пчел и подчеркнули, что уже несколько месяцев оказывают помощь 20 населенным пунктам, страдающим от засухи.

Рои пчел в центре столицы вызвали озабоченность у ее жителей. "Это опасно для аллергиков, один укус может привести к смерти", - отметил очевидец в беседе с агентством Рейтер.

Из-за засухи, пестицидов, изменения климата и других факторов пчелы сегодня гибнут по всей планете. В исследовании 2020 года, опубликованном в журнале Science, говорится, что за одно поколение популяции пчел в Северной Америке сократились примерно на 50%, а в Европе - на 17%.

Мегазасуха

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Засуха в Чили продолжается уже 12 лет, и в последние годы воды становится все меньше

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В центральной части Чили с 2010 года продолжается масштабная засуха. Ученые связывают ее с появлением в Тихом океане, к востоку от Новой Зеландии, части акватории с водой сравнительно высокой температуры.

Этот район океана, по площади превышающий площадь США, постепенно нагревается. Теплый воздух над ним ветра часто относят в направлении Чили. Из-за этого меняются паттерны в атмосферном давлении, что и приводит к засухе.

В исследовании, опубликованном летом прошлого года, климатологи пришли к выводу, что отчасти его появление может быть связано с человеческой активностью.

Появление таких теплых участков в океане естественно, однако именно этот участок очень держится очень долго, говорят исследователи океана.