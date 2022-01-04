Не порнография. Суд в США отверг иск человека с обложки альбома Nevermind группы Nirvana

час назад

Автор фото, DCG Подпись к фото, В мире было продано более 30 млн копий альбома

Калифорнийский суд не принял к рассмотрению иск Спенсера Элдена - человека, фотография которого в возрасте четырех месяцев - голым, под водой и в погоне за долларом - стала обложкой культового альбома Nevermind группы Nirvana.

Элден подал иск в прошлом году, заявив, что его родители не давали письменного согласия на использование снимка, на котором были видны его гениталии. Он обвинил группу в распространении детской порнографии и сексуальной эксплуатации.

В своем иске 30-летний Элден также утверждал, что огромная популярность фотографии стала для него причиной "постоянных и сильных эмоциональных страданий".

В декабре члены Nirvana попросили суд не рассматривать иск, назвав его необоснованным.

В материалах, переданных суду адвокатами группы, говорится, в частности, что если бы это фото признали детской порнографией, то виновными в ее хранении пришлось бы признать всех, у кого есть альбом Nevermind.

Представители группы подчеркнули, что до недавних пор Элдену, судя по всему, слава не мешала.

"Он не раз воссоздавал эту фотографию за плату. У него на груди татуировка с названием альбома, он появлялся на телешоу в самопародийном цельном костюме телесного цвета, он подписывал обложки альбома для продажи на eBay, он пользовался своей связью с альбомом, чтобы обольщать женщин", - прокомментировали иск Элдена адвокаты Nirvana.

Автор фото, John Chapple Подпись к фото, Элден действительно несколько раз появлялся в СМИ, воссоздавая образ младенца с обложки Nevermind

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Документ был подан в суд от имени выживших членов группы - Дэйва Грола, Криса Новоселича, вдовы Курта Кобейна Кортни Лав и снявшего обложку фотографа Кирка Уэддла.

Даже если бы претензии Элдена были обоснованными, срок давности по такой статье истек бы в 2011 году, указали адвокаты.

Представители Элдена настаивали, что в данном случае срок давности не имеет значения, так как альбом по-прежнему продается с классической обложкой.

"Детское порно - преступление без срока давности, - заявили его адвокаты в прошлом году. - Любое распространение и прибыль, полученная с помощью сексуализированного изображения ребенка, не только налагает долговременную ответственность на получивших ее, но и обрекает людей на пожизненную травму. Это общее место для всех наших клиентов, вне зависимости от того, как давно было создано изображение".