Стоимость Apple достигла $3 трлн. Это первая компания в истории, которая оценивается так дорого

10 минут назад

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Американский технологический гигант Apple стал первой американской компанией в истории, рыночная капитализация которой достигла 3 триллионов долларов. 3 января акции компании преодолели отметку в 182,86 долларов за штуку.

Впрочем, позже, во время торгов в понедельник вечером, цена акций Apple немного снизилась, и в конце дня стоимость акций компании оценивалась в 2,99 трлн долларов.

"Достижение порога 3 трлн долларов - это новый исторический момент для Apple, - говорит Дэн Айвс, аналитик фирмы Wedbush. - Таким образом компания еще раз доказала скептикам, что они ошибаются".

Среди прочего эксперты связывают успех Apple с ростом продаж гаджетов во время пандемии, когда люди стали еще больше зависеть от различных технологий.

Меньше чем за четыре года рыночная стоимость производителя айфонов утроилась - в августе 2018 года Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в триллион долларов, в 2020 году ее стоимость превысила 2 триллиона долларов, а сразу после нынешних новогодних праздников акции Apple вновь подорожали, приведя компанию к новому рыночному рекорду капитализации.

С 2007 года, когда сооснователь Apple Стив Джобс представил первый айфон, цена акций компании выросла примерно на 5,8 тыс. процентов.

В результате Apple сегодня стоит дороже, чем Boeing, Coca-Cola, Disney, Exxon-Mobil, McDonald's, Netflix и Walmart вместе взятые.

Не только айфоны

На айфоны, как правило, приходится около половины всех продаж Apple, большой популярностью также пользуются ее другие устройства, такие как айпады и лэптопы. Все более важную роль в ее бизнесе играет также продажа приложений через App Store, облачные сервисы и платформы по стримингу музыки и телепрограмм.

Автор фото, Apple Подпись к фото, Глава Apple Тим Кук во время презентации на фоне снимка iPhone 13

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"Решающую роль в повышении оценки стоимости Apple по-прежнему играют ее сервисы, которые мы оцениваем в 1,5 трлн долларов", - говорит Айвс.

В августе прошлого года глава Apple Тим Кук, к тому моменту проработавший топ-менеджером 10 лет, получил более 5 млн акций компании. По данным американских властей, он продал большую часть акций за примерно 750 млн долларов.

Премия Кука была одним из условий сделки, которую он заключил со Стивом Джобсом: по этому соглашению, вознаграждение зависело от того, насколько высоко Apple будет оцениваться по сравнению с другими фирмами в биржевом индексе S&P 500.

Впрочем, маловероятно, что Apple останется единственной компанией стоимостью 3 трлн долларов - аналитики ожидают, что Microsoft в этом году достигнет аналогичного успеха.