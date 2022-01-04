Сын миллиардера Бориса Ротенберга стал главным тренером хоккейного клуба СКА

4 января 2022, 14:49 GMT Обновлено 23 минуты назад

Автор фото, Aleksandr Sherbak/TASS Подпись к фото, Роман Ротенберг остается вице-президентом хоккейного клуба СКА, и теперь совмещает две должности

Петербургский хоккейный клуб СКА сообщил, что его главным тренером назначен Роман Ротенберг - сын миллиардера Бориса Ротенберга, которого вместе с братом Аркадием считают близким другом российского президента Владимира Путина.

Клуб СКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге, отмечает, что назначение Романа Ротенберга сделано "в целях улучшения управления штабом и командой". При этом Валерий Брагин, который возглавлял команду до этого, будет работать старшим тренером. Президент питерского клуба СКА - Геннадий Тимченко, которого СМИ также называют другом Путина.

"Клуб благодарит Валерия Брагина за труд на должности главного тренера и за то, что Валерий Николаевич с его большим опытом продолжит помогать штабу и команде", - сказано в сообщении.

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сказал агентству ТАСС, что Борис Ротенберг "уже практически весь год находится в команде: на тренировках, в поездках, чувствует команду". "У него уже есть определенный, хоть и небольшой, опыт, поэтому давайте пожелаем ему удачи, - сказал при этом Третьяк. - Это решение наверняка принималось на самом высоком уровне, и теперь он должен воплотить свои идеи".

"Головокружительный взлет за короткий срок"

Роман Ротенберг является вице-президентом ФХР и клуба СКА. Его имя звучало в связи с недавним решением сборной России по хоккею выступить в ретро-форме с надписью "СССР" на матчах Кубка "Первого канала". Это возмутило некоторых европейских политиков и вызвало критические сообщения в соцсетях.

Ротенберг, в частности, отвечал за ребрендинг формы советских хоккеистов в 2015 году. Тогда под его руководством было реанимировано название "Красная машина" - ранее это было неофициальное прозвище, закрепившееся за советской сборной в 1970-х годах на фоне многочисленных побед советских хоккеистов в международных первенствах. Под брендом "Красная машина" были открыты спортивные магазины в ряде российских городов.

"Реальные тренеры (все!) от прихода Ротенберга в СКА вправе почувствовать себя униженными и оскорбленными, но кто, если не некоторые из них, позволяли ему так с собой обращаться?, - написал обозреватель издания "Спорт-экспресс" Игорь Рабинер в своем "Фейсбуке". - Роману Ротенбергу позволили рассказывать в наушник главному тренеру, что он должен делать на площадке, кого убирать, кого ставить. И слушали, и выполняли".

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"Он мог на последнем ЧМ зайти в раздевалку после игры и начать учить ведущего защитника "Филадельфии" Проворова... бросать. Представить, что Брагин мог хоть как-то его одернуть, было невозможно. И если бы только Брагин! Роману позволили растолкать локтями профессионалов и объявить себя одним из них", - добавил журналист.

"Роман Ротенберг и его "СКА" сделают все возможное для того, чтобы выиграть Кубок Гагарина уже в этом году. Но в верхах российского хоккея нет согласия, поэтому судьи пока стараются более-менее судить честно. Но, если так пойдет, не далек тот час, когда они вновь начнут судить так, как нужно. Такое в нашем футболе и хоккее было уже не раз. И в советскую, и в постсоветскую эпоху", - написал в "Фейсбуке" обозреватель издания prufy.ru Рамиль Рахматов.

"Путь Ротенберга к тренерству - это, конечно, большое читерство и самодурство. К этой должности он пришёл во многом из-за искренней любви к хоккею, но без фамильной состоятельности и обширных связей никакого Романа Ротенберга в хоккее не было бы и вовсе. Хоккейное сообщество - очень узкий и консервативный круг, в котором почти невозможно добиться успеха и уважения тем, кто хоть что-то не показал в свое время на льду. У Ротенберга, прямо скажем, изначально был мощный оберег от косых взглядов матерых профессионалов, поэтому свою карьеру в хоккее он выстраивал спокойно и безмятежно", - пишет журналист Лев Лукин в колонке для Сhampionat.com.

"В роли хоккейного менеджера Ротенберг в короткий срок совершил головокружительный взлёт. Из функционера, занимавшегося исключительно организационными моментами жизни национальной сборной, Роман Борисович превратился в главного человека в главной команде страны, которая со временем стала его личной игрушкой [...] И его новая должность главного тренера в клубе КХЛ в этом контексте выглядит как апофеоз сюрреализма, как высшая точка дилетантского подхода к управлению", - пишет журналист.

Роману Ротенбергу 40 лет, он имеет гражданство Финляндии и России. В 2013 году газета "Советский спорт" писала, что его полное имя - Роман Майкл Оливер Ротенберг, и он окончил Европейскую школу бизнеса в Лондоне.

На аватарках в соцсетях у предпринимателя стоит российский флаг. На вопросы Би-би-си о его отношении к спору о советской форме российских хоккеистов Ротенберг не ответил.