Украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу России. Москва просит его экстрадировать

час назад

Автор фото, Униан

Известный украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу российских властей об экстрадиции. Лавренчук работал в России до 2014 года и московский суд заочно арестовал его по обвинению в мошенничестве. Семья режиссера считает, что его преследуют по политическим мотивам.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Лавренчук был задержан в Италии еще 17 декабря. По информации куратора инициативной группы в поддержку режиссера Марианны Гудич-Палий, это произошло в Неаполе перед транзитной пересадкой на рейс во Львов.

Гудич-Палий говорит, что российская сторона инкриминирует ему финансовые нарушения, якобы совершенные на территории России восемь лет назад. "Семья Евгения и близкое окружение дали разрешение на публичное раскрытие дела, зная, что уголовное дело против него сфабриковано, выглядит как политическое преследование", - написала она.

"Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса", - рассказал в беседе с Украинской службой Би-би-си Олег Николенко, официальный представитель МИД Украины.

Лавренчуку помогает генеральное консульство Украины в Неаполе. Ему предоставили адвоката, а 31 декабря его посетил консул. Условия содержания он оценил как приемлемые, а состояние здоровья задержанного - как удовлетворительное. Дипломаты общаются с его родными.

Евгению Лавренчуку 39 лет. Он лауреат международных конкурсов и фестивалей в Европе, закончил ГИТИС, где был учеником Романа Виктюка. Также он закончил высшие курсы хореографии в университете имени Марии Склодовской-Кюри в польском Люблине, высшие курсы режиссеров игрового кино.

На его счету десятки театральных постановок в Украине, России и за рубежом, в том числе в Польше и Израиле. В России он основал Польский театр, Школу актерского мастерства и режиссуры и Международный театральный центр, был художественным руководителем этих учреждений.

Как сообщили ТАСС в Таганском районном суде Москвы, столичный суд еще в июле 2020 года заочно арестовал режиссера, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество в крупном размере). Что именно вменяется Лавренчуку, в суде не уточнили.

Отъезд по политическим мотивам

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В октябре 2013 года суд в Томске отказал Лавренчуку в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к городской администрации и местному совету старейшин, которые обвинили его в пропаганде гомосексуализма. Дело касалось разгоревшегося в 2011 году в Томске скандала после постановок Лавренчука "Дракон" и "Анна Каренина" в томском Театре юного зрителя. По мнению местных властей, режиссер пропагандировал гомосексуализм среди детей, Лавренчук счел такие утверждения клеветой.

В 2014 году Лавренчук покинул страну и уехал на Украину - он объяснил это политическими причинами, в частности, аннексией Крыма и действиями российских властей на Донбассе. "Невозможно находиться в стране, которая убивает твоих братьев, - говорил он в интервью изданию Гордон.ua. - Я плачу налоги там, и, получается, поддерживаю".

Переехав на Украину, он основал Первую украинскую школу театра и кино и стал ее ректором. С 2018 по 2021-й год он был главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета. В 2020 году его постановка La Traviata в Одесском национальном театре оперы и балета получила государственную премию имени Леся Курбаса и попала в короткий список Шевченковской премии в 2021 году.