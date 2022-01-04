"Я им говорил 50 раз - вакцинируйтесь". Оба брата Богдановых умерли от коронавируса с разницей в шесть дней

час назад

Автор фото, Foc Kan

Французские телеведущие, братья-близнецы Григорий "Гришка" и Игорь Богдановы скончались на 72 году жизни с разницей всего в шесть дней. Причина смерти - осложнения от коронавируса. Оба были не вакцинированы.

Братья попали в реанимацию парижской больницы 15 декабря 2021 года с диагнозом "коронавирус". Гришка Богданов скончался 28 декабря 2021 года, а его брат-близнец Игорь ушел из жизни 3 января 2022 года.

Кто такие близнецы Богдановы?

Автор фото, Marc Piasecki Подпись к фото, Братья-близнецы Игорь и Гришка Богдановы стали популярны в самом конце 70-х годов, когда стали вести научное шоу Temps X

Игорь и Гришка родились 29 августа 1949 года во французском городе Сен-Лари в семье Юрия Остасенко-Богданова, русского художника, называвшего себя иногда "князем Богдановым", и Марии Долорес Францишки Коловрат-Краковской. Игорь родился на 45 минут раньше Григория.

Близнецы были потомками знати: по материнской линии они происходили из чешской семьи Коловрат, а по отцовской - из знатной мусульманской татарской семьи, которым царь Федор III даровал статус.

Семья их отца не пользовалась почетным титулом "принц Богданов", отказавшись от него задолго от рождения близнецов, а бабушка по материнской линии была лишена всех титулов после романа с афроамериканцем.

Графиня Берта Коловрат-Краковская, мать Марии, тайно встречалась с Роландом Хейсом - первым темнокожим американцем, получившим международную известность как классический музыкант. О ее романе стало известно после того, как она родила дочь.

Братья получили классическое образование: они изучали прикладную математику в Институте политических наук и Высшей школе исследований в Париже.

Они стали известны после того, как стали сценаристами и ведущими научного шоу Temps X на старейшем телеканале Франции TF1.

Шоу, действие которого разворачивается внутри космического корабля и которое братья вели в костюмах астронавтов, стало чрезвычайно популярным благодаря сочетанию новостей о реальных научных открытиях с показами популярных научно-фантастических шоу, таких как "Доктор Кто", "Заключенный" и "Сумеречная зона".

Автор фото, Foc Kan Подпись к фото, Братья получили статус докторов наук, но позже их научные статьи признали не представляющими ценности

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Шоу стартовало в 1979 году и шло в эфире до 1987 года. Оно стало настолько популярным, что имена близнецов Богдановых стали нарицательными.

После того, как шоу сняли с эфира, близнецы продолжали появляться в различных научных шоу, в основном посвященных научной фантастике и исследованию космоса. Они также написали и опубликовали ряд статей как ученые, однако их преследовала критика научного сообщества и заявления о плагиате.

Так, в 1991 году пара опубликовала свою первую книгу Dieu et la Science "Бог и наука", которая стала бестселлером во Франции, но на них подал иск американский ученый, обвинивший их в копировании его работы.

Затем, в 1993 году Богдановы начали работать над докторскими диссертациями и в конечном итоге защитили их, но с самым низким проходным баллом.

В 2010 году Гришка и Игорь оказались втянутыми в так называемое "дело Богдановых", когда в известных рецензируемых научных журналах была опубликована серия статей, написанных братьями и описывающих то, что, по их утверждениям, произошло во время "Большого взрыва". Национальный центр научных исследований - ведущее государственное научное учреждение Франции - позже заявил, что работы братьев не представляют никакой научной ценности.

Но братья все же смогли сохранить статусы докторов наук.

Биткоин, пластика и интернет-мем

Автор фото, Foc Kan Подпись к фото, После окончания карьеры телеведущих, братья остались завсегдатаями светской хроники благодаря своей внешности

В последние годы Богдановы получили известность среди интернет-пользователей своими все более и более диковинными заявлениями и эксцентричным внешним видом, которые в итоге превратили их в мем.

Так, братья утверждали, что помогли написать исходный код для биткоина и что Сатоши Накамото - анонимный персонаж, которому часто приписывают изобретение криптовалюты, - подарил им за это "два древних биткоина в физической форме".

Пару также высмеивали за то, что они увлеклись пластической хирургией, хотя братья всегда отрицали какое-либо вмешательство в свою внешность.

Когда впервые за долгое время они появились на красной дорожке в 2010 году на вечеринке Chopard, поклонники заявили, что просто их не узнали.

А светские критики писали, что "скулы у них такие высокие и выпуклые, что кажется, что они угрожают зрению их владельцев".

У Игоря Богданова осталось шестеро детей, четверо от первого брака и двое от второй жены Амели де Бурбон-Парм.

О личной жизни Гришки мало что известно, но, по данным французских СМИ, у него не было ни зарегистрированных отношений, ни детей.

"Я им говорил 50 раз - вакцинируйтесь"

Автор фото, Foc Kan Подпись к фото, Игорь и Гришка Богдановы ушли из жизни в разницей в шесть дней от осложнений, вызванных коронавирусом

По данным французской газеты Le Monde, ни Игорь, ни Гришка не были вакцинированы от коронавируса.

В интервью британскому таблоиду Daily mail Люк Ферри, друг Игоря и Гришки, заявил, что он "пятьдесят раз" просил их сделать прививку, но те каждый раз отказывались, так как по их словам, "никогда не болели" и вакцина для них страшнее, чем болезнь.

Ферри при этом сказал, что близнецы не были антипрививочниками, но считали, что лично им не нужно проходить вакцинацию.

"Я говорил Гришке, что это безумие. Но они были очень спортивными, ни грамма жира, и считали, что вакцина опаснее, чем вирус", - говорит Люк Ферри.

По его словам, оба брата умерли, не зная о смерти другого.