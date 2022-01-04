Королева Елизавета II посвятила Тони Блэра в рыцари. Полмиллиона британцев требуют лишить его звания за войну в Ираке

17 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Авторы петиции за лишение Тони Блэра статуса рыцаря считают, что его роль в войне в Ираке делает его лично ответственным за множество смертей и обвиняют его в военных преступлениях

Бывший премьер Тони Блэр вошел в список награжденных за особые заслуги перед Великобританией, который ежегодно оглашается от имени королевы Елизаветы II в преддверии празднования Нового года. Противники такого решения требуют лишить его этого звания за его роль в войне в Ираке.

В петиции, размещенной на сайте change.org Ангусом Скоттом, говорится, что сэр Тони "нанес непоправимый ущерб конституции Соединенного Королевства и обществу" во время своего пребывания у власти.

Тони Блэр был премьер-министром Великобритании с 1997 по 2007 годы.

"Он лично ответственен за гибель бесчисленного количества ни в чем не повинных мирных жителей и военнослужащих в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления. Тони Блэр - наименее подходящий кандидат для того, чтобы быть хоть чем-то награжденным Ее Величеством королевой", - пишет автор петиции.

В 2009 году президент США Джордж Буш вручил Тони Блэру Президентскую медаль свободы - высшую гражданскую награду США - за "усилия, направленные на продвижение демократии, прав человека и мира за рубежом".

Буш назвал своего военного союзника в Ираке выдающимся лидером, который справился с историческими проблемами.

В отчете сэра Джона Чилкота, председателя британской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с вторжением коалиционных сил в Ирак и его последствиями, утверждается, что правительство сэра Тони решило присоединиться к вторжению под руководством США до того, как были исчерпаны все мирные варианты разрешения конфликта.

В нем также сказано, что Саддам Хусейн не представлял реальной угрозы британским интересам и что, в конечном итоге, войны в Ираке можно было избежать.

Петицию уже подписали более 600 тысяч человек, согласных с претензиями к Тони Блэру.

Британские политики, однако, встали на защиту бывшего премьер-министра.

Так, лидер лейбористов сэр Кир Стармер сказал, что сэр Тони своей работой заслужил рыцарское звание. Сам сэр Кир получил рыцарское звание еще в 2014 году за заслуги перед законом и уголовным правосудием.

Консервативный министр здравоохранения Мэгги Троуп заявила, что это правильно - чтить заслуги предыдущих премьер-министров.

Подпись к фото, Из четырех других ныне живущих бывших премьер-министров только сэр Джон Мейджор удостоился рыцарского звания, а Гордон Браун, Дэвид Кэмерон и Тереза ​​Мэй еще не попали в список.

Мэгги Троуп считает, что награда сэра Тони теперь открывает двери для других бывших премьеров, чтобы они смогли получить такое же признание от королевы.

Сам Тони Блэр заявил, что стать членом Ордена Подвязки, старейшего и высшего рыцарского ордена Англии, для него огромная честь.

Впрочем, вряд ли петиция каким-то образом отразится на статусе рыцаря, которым теперь владеет Тони Блэр.

Поскольку Орден Подвязки вручается Королевой как ее личный дар, Комитет по конфискации почестей не может рекомендовать отзыв рыцарского звания.