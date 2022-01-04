Защита принца Эндрю призвала закрыть дело о сексуальном насилии. Суд пообещал решение "очень скоро"

4 января 2022, 18:54 GMT Обновлено 8 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Эндрю отвергал все обвинения и говорил, что не знаком с Джуффре

Адвокаты британского принца Эндрю во вторник попытались убедить федеральный суд на Манхэттене прекратить рассмотрение дела о сексуальном насилии в отношении американки Вирджинии Джуффре (Робертс), которая ранее подала гражданский иск против члена королевской семьи. Удалось ли им это сделать, неизвестно - после часового спора судья пообещал принять решение "очень скоро".

Защита принца настаивала на том, что в опубликованном накануне секретном внесудебном соглашении 2009 года между Джуффре и ныне покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном содержалось обязательство женщины отказаться от судебного преследования как самого Эпштейна, так и его знакомых, включая герцога Йоркского.

Как говорилось в заключенном во Флориде соглашении, Джуффре получила 500 тыс. долларов в обмен на прекращение рассмотрения ее иска против Эпштейна. Там также было указано, что женщина отказывается и от исков в отношении "потенциальных ответчиков", с которыми связан финансист.

Адвокаты принца настаивают, что он как раз и мог быть одним из таких ответчиков, но при подписании соглашения с Эпштейном Джуффре фактически отказалась от реализации своих прав, в связи с чем ее нынешний иск необоснован, и дело должно быть прекращено.

Что происходило на заседании во вторник

Споры о формулировках документа продолжались во вторник около часа. Заседание под председательством окружного судьи Льюиса Каплана проходило по видеосвязи, в нем участвовали как адвокаты герцога Йоркского, так и защита Вирджинии Джуффре.

Судья, в частности, усомнился в том, может ли принц Эндрю считаться "потенциальным ответчиком", если предполагаемое преступление в отношении Джуффре было совершено еще до подписания соглашения с Эпштейном.

"Потенциальный ответчик - это тот, кто мог бы стать ответчиком в силу обстоятельств, о которых госпожа Джуффре знала в то время, - сказал адвокат принца Эндрю Бреттлер. - Разумеется, принц Эндрю мог быть привлечен к ответственности по иску 2009 года во Флориде, но не был. Он был потенциальным ответчиком".

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Судья Каплан предположил, что существует альтернативный взгляд на мировое соглашение между Джуффре и Эпштейном - и его значение зависит от того, как это соглашение воспринимает та или иная сторона.

"Эпштейн предложил X долларов, чтобы получить самую широкую свободу, которую другая сторона готова была ему предоставить, - сказал судья. - С точки зрения другой стороны, цель могла заключаться в том, чтобы дать самую ограниченную свободу, чтобы оставить себе возможности на будущее".

"Но это полностью противоречит формулировке соглашения", - возразил Бреттлер.

"Настоящий вопрос заключается в том, что она имела в виду, и что он имел в виду в отношении лиц, которые могли быть включены [в иск]", - заявил судья, имея в виду положение о "потенциальных ответчиках".

"Я не знаю, почему она согласилась на эту формулировку, если намеревалась ограничиться только Эпштейном, - продолжил Бреттлер. - Она могла бы подать в суд на [другие стороны], но она этого не сделала и отказалась от своих прав подать на них в суд, когда они заключили мировое соглашение".

Защита принца Эндрю также призвала Вирджинию Джуффре пролить свет на то, что произошло между ней и принцем: "Ей нужно указать, когда принц Эндрю якобы надругался над ней. Мы хотели бы знать дату. У нас нет ни даты, ни времени, ни места".

Но судья заявил, что на данном этапе она этого делать не обязана.

"Эта собака не будет здесь охотиться*. Этого не произойдет. Вы имеете полное право на эту информацию, когда стороны приступают к представлению доказательств", - отрезал Льюис Каплан.

Он также задал представлявшему Джуффре адвокату Дэвиду Бойсу вопрос о части соглашения, гласящей, что оно не может быть применено "другими людьми в рамках какого-либо другого дела".

Каплан, по мнению некоторых комментаторов, может интерпретировать этот пассаж против принца Эндрю, так как он не считается стороной подписанного в 2009 году соглашения.

Выслушав аргументы адвокатов принца и задав несколько вопросов, судья Каплан удалился, сказав, что примет решение "очень скоро". Когда это произойдет, неизвестно.

Автор фото, Virginia Roberts Подпись к фото, Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислейн Максвелл, 2001 год. Принц Эндрю называл это фото подделкой

Что будет дальше

Вирджиния Джуффре (до замужества - Робертс) утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю в возрасте 17 лет.

61-летний сын королевы Великобритании Елизаветы II и герцог Йоркский отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что не знаком с Вирджинией Джуффре. Совместную фотографию 2001 года он называет подделкой.

Если судья Льюис Каплан решит не прекращать дело по иску Джуффре, начнется гражданский процесс.

В своем иске женщина не называла сумму возможной компенсации и не требовала привлечь принца к ответственности, оставив решение об этом на усмотрение суда.

Как сообщала в минувшие выходные британская пресса, если принц Эндрю проиграет процесс, его могут лишить права использовать официальный титул и отправить во "внутреннюю ссылку".