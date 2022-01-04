В Алматы и Мангистауской области Казахстана введено чрезвычайное положение

4 января 2022, 20:53 GMT Обновлено 5 минут назад

Автор фото, Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Алматы и Мангистауской области, где продолжаются акции протеста против повышения цен на топливо.

Режим ЧП вводится до 19 января. Указ президента также предполагает введение комендантского часа с 11 вечера до 7 утра, запрета на массовые мероприятия и ограничивает передвижение людей и транспорта.

Ранее Токаев записал видеообращение, в котором призвал протестующих проявить благоразумие и не совершать противоправных действий.

В этом обращении, которое опубликовал в "Фейсбуке" его пресс-секретарь Берик Уали, Токаев настаивал на том, что власть из-за протестов не падет, и Казахстану нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог.

Президент также попросил соотечественников не поддаваться на провокации и напомнил, что нападения на государственные учреждения и военные объекты противозаконны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Токаев призывает протестующих к благоразумию

Токаев также пообещал в "Твиттере", что в среду проведет заседание правительства, на котором будут обсуждаться требования протестующих.

Начавшиеся в воскресенье в Мангистауской области Казахстана протесты из-за повышения цен на сжиженный газ ко вторнику охватили практически все крупные города страны. Во многих случаях стихийные демонстрации переросли в столкновения с полицейскими.

Полиция в Алматы во вторник применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона сотен участников протестов, которые пытались штурмовать здание мэрии.

Журналисты агентства AFP, работающие в Алматы, сообщают, что нескольких участников протестов и полицеских доставили в больницы с незначительными травмами, сообщалось также о задержаниях участников беспорядков.

По данным казахстанского портала zakon.kz, к вечеру полицейские оттеснили почти всех митингующих с площади Республики, при этом в ходе беспорядков загорелось несколько полицейских машин.

Очевидцы и корреспонденты сообщали, что звуки взрывов в Алматы продолжали слышаться и ночью.

Правительственная комиссия пообещала митингующим снизить цену на газ и дала гарантии не привлекать их к ответственности. Несмотря на это, многие демонстранты отказались расходиться.

В Актау митингующие потребовали встречи с президентом страны, в других городах звучали требования об отставке парвительства и повышении уровня жизни народа, сообщает Интерфакс.

На фоне протестов пользователи стали сообщать о перебоях в работе соцсетей. В Алматы и некоторых районах Нур-Султана был заблокирован интернет, не работали мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Ранее власти области с 1 января повысили цену на сжиженный газ с 60 тенге (около 10 рублей) до 120 тенге за литр, что вызвало недовольство людей.