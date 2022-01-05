Дайджест: массовые протесты в Казахстане, миллион заболевших за сутки в США

56 минут назад

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Протесты в Казахстане: чрезвычайное положение и отставка правительства

Президент Казахстана Токаев ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Алматы и в Мангистауской области, где продолжаются акции протеста против повышения цен на топливо.

В среду утром правительство страны ушло в отставку. Президент возложил на него вину за "допущение протестной ситуации". После совещания в среду президент Токаев дал поручение ввести госрегулирование цен на социально значимые товары, а также на бензин и дизель.

Начавшиеся в воскресенье в Мангистауской области Казахстана протесты, вызванные повышением цен на сжиженный газ, ко вторнику охватили практически все крупные города страны. Во многих случаях стихийные демонстрации переросли в столкновения с полицейскими.

Полиция в Алматы во вторник применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона сотен участников протестов, которые пытались штурмовать здание мэрии.

Автор фото, Reuters

Утром в среду в Алматы вновь вспыхнули беспорядки, площадь Республики была перекрыта БТРами, в разных концах города были слышны взрывы свето-шумовых гранат.

По сведениям МВД Казахстана, за время протестов задержано более 200 человек.

Режим ЧП вводится до 19 января. Указ президента также предполагает введение комендантского часа с 11 вечера до 7 утра, запрета на массовые мероприятия и ограничивает передвижение людей и транспорта.

Коронавирус: в США - миллион заболевших за сутки. И это еще не пик

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В США зафиксированы рекордные 1 млн 80 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, это больше, чем за всю историю пандемии ковида в какой-либо стране. Однако власти предупреждают, что пик в США еще не пройден, и более сильный всплеск заболеваний ковидом еще впереди.

Как сообщается, большинство в США заражаются вариантом "Омикрон".

Количество смертей и госпитализаций ниже, чем в предыдущие пики пандемии, однако число госпитализированных уверенно растет.

Стране грозит "почти вертикальный рост заболеваний", заявил главный эпидемиолог США и научный советник американского правительства Энтони Фаучи.

Фаучи заявил в понедельник телеканалу Эй-би-си, что "значительное количество" непривитых американцев заболеет ковидом в тяжелой форме. Непривитых в стране еще десятки миллионов.

За прошлую неделю, по данным Института Джонса Хопкинса, в США от ковида умерло 8652 человека.

Тем временем ВОЗ заявила о новых данных, подтверждающих менее вирулентный характер варианта "Омикрон", чрезвычайно заразного, но поражающего в основном лишь верхние дыхательные пути. Этим ВОЗ объясняет то, что стремительный рост зараженных не приводит к столь же значительному росту смертности от ковида.

Суд в США может закрыть дело против принца Эндрю

Автор фото, Virginia Roberts Подпись к фото, Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислейн Максвелл, 2001 год. Принц Эндрю называл это фото подделкой

Адвокаты британского принца Эндрю во вторник попытались убедить федеральный суд на Манхэттене прекратить рассмотрение дела о сексуальном насилии в отношении американки Вирджинии Джуффре, подавшей иск против члена королевской семьи.

Удалось ли им это сделать, неизвестно: после часового спора судья пообещал принять решение "очень скоро".

Защита принца настаивала на том, что в опубликованном накануне секретном внесудебном соглашении 2009 года между Джуффре и Джеффри Эпштейном содержалось обязательство отказаться от судебного преследования как самого Эпштейна, так и его знакомых, включая герцога Йоркского.

Жозеп Боррель на линии фронта

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В среду представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель вместе министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой побывает на передовых позициях украинской армии - в знак поддержки Европейским союзом суверенитета и территориальной целостности этой страны.

В ночь на среду Боррель написал в "Твиттере", что находится на Украине в связи с растущим военным присутствием России у украинских границ и что он намерен поддержать проводимые в стране реформы, которые имеют ключевое значение для устойчивости и стабильности страны.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), анонсируя визит Борреля 4-6 января на Украину, заявила, что такая демонстрация поддержки Киева Брюсселем происходит в момент, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи у украинских границ и "гибридными действиями" Москвы.

"Коктейль высочайшей эффективности"

В России могут начаться клинические исследования коктейля из моноклональных антител для лечения COVID. Испытания были анонсированы директором НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александром Гинцбургом.

"Первый препарат - это коктейль моноклональных антител, которые с высочайшей эффективностью и специфичностью должен нейтрализовать вирус, мы сможем к своим приступить клиническим испытаниям где-то 5-10 января, и в течение 2-3 месяцев пройти клинические испытания"планируется начать 5-10 января и завершить за 2-3 месяца", - сообщил Гинцбург 19 декабря в интервью российскому телевидению.

Сын миллиардера и главный тренер

Автор фото, Aleksandr Sherbak/TASS Подпись к фото, Роман Ротенберг остается вице-президентом хоккейного клуба СКА, и теперь совмещает две должности

Главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА назначен Роман Ротенберг - сын миллиардера Бориса Ротенберга, которого вместе с братом Аркадием считают близким другом президента Путина. Президент клуба - Геннадий Тимченко, которого российские СМИ также называют другом Путина.

Клуб СКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге, сообщил, что назначение Романа Ротенберга сделано "в целях улучшения управления штабом и командой". Валерий Брагин, возглавлявший команду до этого, будет работать старшим тренером.

Королева посвятила Тони Блэра в рыцари. Полмиллиона британцев против

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Авторы петиции за лишение Тони Блэра статуса рыцаря считают, что его роль в войне в Ираке делает его лично ответственным за множество смертей и обвиняют его в военных преступлениях

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр вошел в список награжденных за особые заслуги перед страной, который ежегодно оглашается от имени королевы Елизаветы II в преддверии празднования Нового года. Противники этого решения требуют лишить Блэра этого звания за его роль в войне в Ираке.

Daily Telegraph: не поддаваться на блеф Путина

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Андерс Фог Расмуссен руководил НАТО с 2009 по 2014 год

Бывший глава НАТО предупреждает, что Путин нацелен на уничтожение альянса, пишет британская Daily Telegraph.

Руководство НАТО должно отвергнуть требования Путина пересмотреть основы европейской безопасности, в противном случае оно поможет российскому лидеру уничтожить альянс, предупредил Андерс Фог Расмуссен.

"Когда я в качестве генерального секретаря НАТО впервые встретился с Путиным, он начал нашу встречу словами о том, что хотел бы роспуска НАТО", - цитирует газета Расмуссена. Переговоры с Путиным под дулом пистолета, считает он, лишь помогут российскому лидеру добиться своих целей.

В воскресенье президент США Байден должен провести очередные переговоры с Путиным в попытке предотвратить войну на Украине. Россия сконцентрировала около 100 тыс. солдат у украинской границы, и западные правительства опасаются того, что это - подготовка к масштабному наступлению.

Путин отрицает наличие таких планов, однако выдвинул несколько ультиматумов Западу, в том числе - прекращение расширения НАТО на восток и юридически обязывающее обещание не принимать в альянс Украину.

Байден и Путин проведут очередные переговоры 9 января, а представители двух стран в тот же день начнут в Женеве переговоры по поводу российских требований.

Расмуссен, тем временем, утверждает, что российские требования неприемлемы и что НАТО должна быть готова поставить Киеву "значимую военную помощь" и наказать Россию экономически в случае российского вторжения на Украину.

"Это - не серьезное предложение человека, стремящегося к миру", - считает Расмуссен, имея в виду российские требования.

Байден уже заверил президента Зеленского, что США не будут принимать каких-либо решений по Украине без консультаций с Киевом и намерены действовать решительно в случае российского вторжения.

"России не нужны пустые разговоры, ей нужна сделка, - цитирует газета эксперта брюссельской Кризисной группы Ольгу Оликер. - Она готова вести переговоры, но также готова и начать войну, если не получит сделку, которая ее удовлетворит".

Тем временем Расмуссен требует, чтобы Запад не поддавался на "путинский блеф", а в западных дипломатических кругах продолжаются споры о том, как далеко могут зайти уступки, прежде чем они превратятся в умиротворение агрессора, пишет британская Daily Telegraph.