Президент Макрон пригрозил сильно усложнить жизнь невакцинированным французам

час назад

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Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил серьезно усложнить жизнь жителям страны, не желающим вакцинироваться от ковида. Он заявил об этом во вторник газете Le Parisien.

Однако политические оппоненты Макрона заявили, что подобные угрозы и некоторые обороты, которые он допустил в интервью, не к лицу президенту страны.

Оппозиционные депутаты, тем временем, объединились против правительства и не дали принять во вторник в парламенте закон о ковидных пропусках.

Дебаты в парламенте вокруг этого законопроекта, практически запрещающего невакцинированным участвовать в общественной жизни, продолжались весь вечер и были приостановлены уже после полуночи.

Ожидалось, что закон будет принят на этой неделе, но он не на шутку разгневал противников вакцинации, и несколько депутатов даже сообщили о полученных ими угрозах расправы.

В своем интервью газете Le Parisien во вторник Макрон сказал, что силой никого вакцинировать не будет, но надеется стимулировать к этому людей, сократив им до минимума доступ к общественным местам и участию в публичной жизни.

"Я не отправлю их в тюрьму, - сказал он, - поэтому мы должны сказать, что с 15 января вы не сможете сходить в ресторан, не сможете попить кофе. Вы не сможете пойти в театр. Не сможете сходить в кино".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дебаты в парламенте по поводу ковидных паспортов привели к протестам противников вакцинации

Слова Макрона о том, что он "достанет" невакцинированных, были восприняты как неподобающий слэнг и вызвали жесткую реакцию оппозиционных политиков.

"Никакая экстренная ситуация сфере здравоохранения не оправдывает таких выражений, - сказал Бруно Ритейло, лидер правых республиканцев в Сенате, которого цитирует AFP. - Эммануэль Макрон говорит, что научился любить французов, но кажется, что он особенно любит их ненавидеть".

"Президент не должен так говорить... Эммануэль Макрон не достоин этой должности", - вторит ему лидер крайне правых Марин Ле Пен.

Уровень вакцинации во Франции - один из самых высоких в Европе: более 90% взрослого населения страны получило две дозы вакцины.

Последние месяцы во Франции для посещения многих общественных мест требовали справку о вакцинации или негативный тест на ковид.

Однако теперь, на фоне стремительного распространения варианта "Омикрон", французские власти хотят отменить опцию предоставления справки о негативном тесте.