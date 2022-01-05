"Для Джоковича не будет исключений": звезду тенниса не пускают на Australian Open из-за "ошибки с визой"

15 минут назад

Автор фото, EPA

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за ошибки в оформлении визы, которая обнаружилась на паспортном контроле, когда он прилетел в Мельбурн.

Хотя Джоковичу и было разрешено принять участие в Открытом чемпионате Австралии без обязательной для всех вакцинации против ковида, выяснилось, что его менеджеры не запросили для него специальную визу, позволяющую сделать такое исключение.

По правилам, все участники этого турнира и члены их команд обязаны были сделать прививки от ковида или получить специальное разрешение от независимой комиссии не прививаться по медицинским причинам.

Сейчас Джокович ожидает в аэропорту Мельбурна решения о своем дальнейшем пребывании в Австралии. Хотя теннисист не говорит о том, сделал ли он прививку, еще в прошлом году он заявлял, что является противником вакцинации.

Федеральные власти Австралии попытались исправить ошибку, но столкнулась с сопротивлением правительства штата Виктория. Пограничная служба ожидает разъяснений от властей штата, однако местная чиновница уже написала в Твиттере, что заявка Джоковича не будет удовлетворена.

По предварительным сообщениям, с Джоковичем в аэропорту была проведена беседа, однако где именно он находится сейчас и каков его визовый статус, остается неизвестным.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон открыто заявлял, что знаменитому теннисисту откажут во въезде в Австралию в случае, если он не докажет, что у него есть медицинские противопоказания для прививки и что его "отправят домой следующим рейсом", если доказательства будут недостаточно вескими.

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Хотя устроители чемпионата Australian Open, который стартует в Мельбурне 17 января, утверждают, что у Джоковича нет никаких особых привилегий, многих австралийцев разгневало решение допустить его к игре без необходимых прививок.

Действительно, в стране, которая пережила один из самых жестких в мире локдаунов, число случаев новых заражений коронавирусом за день перевалило за десятки тысяч.

Не удивительно, что Моррисон настаивал на том, чтобы сербский спортсмен предоставил убедительные свидетельства того, что не может делать прививку от ковида.

"Если эти свидетельства окажутся недостаточными, то с ним поступят так же, как с любым другим человеком, - заявил премьер-министр журналистам. - Для Новака Джоковича не должно быть никаких специальных правил, никаких!"

Тут, правда, Моррисон явно изменяет себе, поскольку не далее как во вторник он сам же сообщал, что власти штата Виктория сделали для игрока исключение из правил и поступят "в соответствии с этим решением".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Новаку Джоковичу изначально было позволено защитить свой титул на Australian Open несмотря на отсутствие вакцинации

Решение по Джоковичу вызвало удивление и у самих игроков.

"Все, что я могу сказать - это очень интересная ситуация", - отметил австралийский теннисист Алекс де Минаур.

"Думаю, что если бы я не вакцинировался, для меня никто не сделал бы исключения, - заявил в свою очередь британский теннисист Джейми Маррей. - Но его можно только поздравить с тем, что он смог получить разрешение приехать в Австралию, чтобы принять участие в турнире".

По словам генерального директора турнира Крэйга Тайли, в общей сложности заявки на участие без вакцинации по медицинским причинам подали 26 спортсменов, и для нескольких человек федеральные регулирующие органы в самом деле сделали исключение.

"Мы максимально усложнили процесс подачи таких заявок, чтобы удостовериться в том, что соблюдены все формальности и решение принималось независимыми медицинскими экспертами", - сообщил Тайли австралийскому телеканалу Channel 9.